Elecciones 2026: estos son los mayores donantes por partido político..., hasta ahora

Un empresario lidera la lista en la que también figuran diputados, candidatos y hasta un expresidente

Por Roger Bolaños Vargas

Un empresario, diputados, exministros, candidatos presidenciales, aspirantes a diputados y hasta un expresidente de la República figuran entre los mayores donantes de dinero a los partidos políticos durante el último año, de cara a las elecciones del 2026, según los reportes entregados por cada agrupación al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).








Periodista de la Revista Dominical desde 2025. Labora en cobertura política desde 2022. Graduado de bachiller en Periodismo y Relaciones Públicas en la Universidad de Costa Rica. Trabajó en verificación de noticias falsas, sucesos e internacionales. Recibió el premio de La Nación como “Periodista del año” en 2023.

