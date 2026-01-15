Política

Campaña de Laura Fernández registra el mayor gasto electoral: ¢1.380 millones; triplica en desembolsos al siguiente candidato

Campaña de Fernández desembolsa ¢15 millones por día. Hasta diciembre, todos los partidos juntos habían gastado ¢3.800 millones

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
Candidatos presidenciales
De izquierda a derecha, Laura Fernández, de Pueblo Soberano; Juan Carlos Hidalgo, del PUSC; Álvaro Ramos, del PLN; Eliécer Feinzaig, del PLP; Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana; y Ariel Robles, del FA. Fotos: (Archivo/La Nación/Archivo/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Elecciones 2026TSELaura FernándezMinisterio de HaciendaGastos electorales
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.