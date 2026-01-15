Campaña de Laura Fernández registra el mayor gasto electoral: ¢1.380 millones; triplica en desembolsos al siguiente candidato

De izquierda a derecha, Laura Fernández, de Pueblo Soberano; Juan Carlos Hidalgo, del PUSC; Álvaro Ramos, del PLN; Eliécer Feinzaig, del PLP; Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana; y Ariel Robles, del FA. Fotos:

La campaña de Laura Fernández, del Partido Pueblo Soberano (PPSO), registra el mayor gasto electoral de cara a las elecciones del próximo 1.° de febrero.

La agrupación pagó facturas por ¢1.382 millones entre el 1.° de octubre y el 31 de diciembre del 2025. En promedio, desembolsó ¢15 millones diarios, a lo largo de esos 92 días.

Ese monto casi triplica al segundo candidato que más ha desembolsado y la diferencia es más amplia con respecto al resto de contrincantes. Seis de ellos, no han gastado ni lo que ella desembolsó en un día.

Solo el Partido de la Clase Trabajadora (PT) no ha facturado.

En conjunto, 19 partidos a escala nacional sumaron gastos por ¢3.790 millones durante estos primeros tres meses de contienda. Eso significa que la campaña de Fernández gastó el 36,5% de ese dinero.

Así consta al sumar los montos de las facturas electrónicas que los diferentes proveedores emitieron a nombre de los partidos políticos y que constan en el Ministerio de Hacienda.

Esa información fue remitida al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tras la firma de un convenio, con el objetivo de cruzar información y evitar el cobro de eventuales gastos ficticios o inflados que, posteriormente serían reembolsados con fondos públicos de la deuda política.

79% se pagó de contado

En el caso de la campaña de Laura Fernández, que acumula gastos por ¢1.382 millones, ¢1.099 millones (el 79%) se pagaron de contado y los restantes ¢283 millones están a crédito (21%).

Pueblo Soberano no dispone de ningún financiamiento bancario para sufragar su campaña. Solo cuenta con donaciones, o bien, tiene la posibilidad de colocar bonos de deuda política.

En ese sentido, la agrupación chavista reportaba, al 30 de noviembre, donaciones por ¢100,7 millones, de 72 personas distintas, al tiempo que recibió ¢388,5 millones en la colocación de certificados de cesión de la contribución estatal. Esas dos fuentes, juntas, ascienden a los ¢489,2 millones, según los reportes del PPSO entregados al TSE.

Todavía falta conocer los ingresos de diciembre. Los partidos políticos deben entregar los estados financieros al órgano electoral, a más tardar, este jueves 15 de enero a la media noche.

El PUSC de Juan Carlos Hidalgo en el segundo lugar

Después del PPSO, en el segundo lugar, aparece la campaña de Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), con ¢499 millones.

En el caso de los socialcristianos, un poquito más de la mitad ya se pagó de contado: ¢262 millones (52,5%), mientras que los ¢237 millones (75,5) restantes están con notas a crédito.

El PUSC gestionó un préstamo con el banco BCT por ¢2.000 millones y, de ese monto, ya recibió dos desembolsos de ¢400 millones cada uno.

A cambio de ese préstamo, como garantía, la agrupación rojiazul le entregó a esa entidad financiera bonos por ¢3.500 millones. A esos ¢800 millones se debe adicionar al menos otros ¢76,1 millones que la agrupación recaudó en donaciones entre julio y noviembre del 2025.

Álvaro Ramos suma gastos por ¢380 millones

En el tercer lugar se ubica Liberación Nacional (PLN) con la campaña que encabeza el expresidente de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) Álvaro Ramos, con ¢380 millones.

En promedio, la campaña de Ramos gastó ¢4 millones diarios durante el octubre, noviembre y diciembre del 2025.

En el caso de los verdiblancos, ¢276 millones (el 73%) se pagaron de contado y se adeudan ¢104 millones (el 27%).

Al igual que la Unidad, el PLN dispone de un préstamo con el BCT, pero por ¢3.400 millones. De ese monto solo ha recibido un desembolso de ¢700 millones, a lo que hay que sumarle ¢37 millones en donaciones recaudadas entre julio y noviembre del año anterior.

Los gastos de Eliécer Feinzaig y el PLP ascienden a los ¢305 millones

En cuarto lugar, aparece la campaña del diputado Eliécer Feinzaig, con el Partido Liberal Progresista (PLP), con ¢305 millones.

El PLP, al igual que Pueblo Soberano, no dispone de un financiamiento bancario, solo donaciones y la colocación de bonos de deuda.

Al 30 de noviembre, la agrupación le reportó que recibió ¢309,4 millones por la venta de certificados de cesión y otros ¢26,5 millones en donaciones.

Claudia Dobles y la Coalición Agenda Ciudadana suman ¢241 millones

En el quinto lugar, aparece la ex primera dama Claudia Dobles, quien encabeza la Coalición Agenda Ciudadana, con ¢241 millones. Como se trata de una coalición entre dos partidos que carece de personería jurídica, la mayoría de facturas aparecen a nombre del Acción Ciudadana (PAC), el partido de Dobles y solo ¢621.000 a nombre de Agenda Democrática Nacional.

Hasta el año pasado, la Coalición tampoco disponía de financiamiento bancario. Al 30 de noviembre había recaudado ¢119 millones por la colocación de bonos y ¢26,4 millones en donaciones.

Ariel Robles y el FA son sextos con ¢226 millones

En el caso de la campaña del Frente Amplio (FA), encabezada por el diputado Ariel Robles, los gastos ascienden a los ¢225,5 millones.

El FA sí dispone de un préstamo con el banco BCT por ¢900 millones, del cual ya recibió un desembolso de ¢400 millones, para el cual entregó como garantía, bonos de deuda política por ¢2.000 millones.

A la vez, suma donaciones por ¢27,8 millones.

Otros cuatro partidos provinciales —Actuemos Ya (Cartago), Unión Guanacasteca (Guanacaste), Anticorrupción Costarricense (San José) y Compatriotas (San José)— también reportan facturas por un total de ¢45 millones.

Entonces, en conjunto, la cifra de gastos electorales de previo a las elecciones del 1.° de febrero, entre partidos provinciales y cantonales asciende a los ¢3.835 millones y podría ser aún mayor, si se le suman los comprobantes del régimen simplificado, que no emite facturas electrónicas. Cuyo dato todavía no es público.

El jefe del departamento de Financiamiento de Partidos Políticos del TSE, Ronald Chacón, explicó que no podía facilitar los comprobantes electrónicos emitidos por los proveedores, para saber a quiénes se les pagó, porque el convenio firmado con la Dirección General de Tributación, en mayo del 2022, se estableció que eran confidenciales.

“Ante tal limitación, únicamente resulta posible aportar, por partido político, los montos agregados a los que ascienden la totalidad de esos comprobantes electrónicos (facturas y tiquetes electrónicos), aportados a este Departamento por la Dirección General de Tributación y emitidos a nombre de las distintas agrupaciones políticas participantes en el presente proceso electoral, para el período comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre, ambos de de 2025, como resultado de la adquisición de bienes o servicios”, respondió Chacón en un correo electrónico.