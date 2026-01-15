Política

Estos jóvenes vigilarán las elecciones en 72 cantones de Costa Rica… y para muchos será su primer voto

Casi la mitad de los jóvenes voluntarios votará por primera vez mientras participa como observador electoral en 72 cantones de Costa Rica

Por Yucsiany Salazar
Los jóvenes observadores electorales, identificados con chaleco y gorra de la Defensoría de los Habitantes, estarán presentes en centros de votación durante las elecciones del 1.° de febrero.
Los jóvenes observadores electorales, identificados con chaleco y gorra de la Defensoría de los Habitantes, estarán presentes en centros de votación durante las elecciones del 1.° de febrero. (Defensoría de los Habitantes/Defensoría de los Habitantes)







