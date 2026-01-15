Estos jóvenes vigilarán las elecciones en 72 cantones de Costa Rica… y para muchos será su primer voto

(Defensoría de los Habitantes/Defensoría de los Habitantes)

Los jóvenes observadores electorales, identificados con chaleco y gorra de la Defensoría de los Habitantes, estarán presentes en centros de votación durante las elecciones del 1.° de febrero.

Un total de 402 jóvenes, con edades entre los 18 y 35 años, participarán como observadores electorales voluntarios durante las elecciones nacionales del próximo 1.° de febrero, según confirmó la Defensoría de los Habitantes.

La iniciativa, acreditada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), tendrá presencia en 72 cantones, lo que representa una cobertura del 86% del territorio nacional, y abarcará las siete provincias del país.

Del total de los jóvenes observadores, el 45% votará por primera vez en una elección presidencial.

“Hoy damos un paso importante para la democracia costarricense. Nos llena de muchísima satisfacción la respuesta de las personas jóvenes a lo largo y ancho de este país”, comentó Angie Cruickshank, defensora de los Habitantes.

Las labores que realizarán

Las personas jóvenes observadoras estarán identificadas con chaleco y gorra de la Defensoría y tendrán las siguientes tareas:

Observar la apertura de los centros de votación a las 6 a. m.

Observar las condiciones de accesibilidad (señalización, comunicación, arquitectónica, entre otros) para que las personas con discapacidad, adultos mayores y privados de libertad puedan ejercer el voto.

Estar presentes en el cierre de las mesas de votación a las 6 p. m.

Durante la jornada electoral del domingo 1.° de febrero, cada observador deberá enviar un reporte individual, que servirá de insumo para la elaboración de un informe final que la Defensoría remitirá posteriormente al TSE.

Según la institución, el equipo de observación estará presente principalmente en escuelas y colegios y utilizará una ficha de observación electoral elaborada en conjunto con la Organización de Estados Americanos (OEA).

Para eso, dichos jóvenes recibieron capacitación previa por parte del TSE, con apoyo de ese organismo internacional.

El programa de observación electoral juvenil tendrá cobertura en 72 cantones del país y contempla la revisión de condiciones de accesibilidad en centros de votación, hogares de larga estancia y centros penitenciarios. (Defensoría de los Habitantes/Defensoría de los Habitantes)

Asociación de Guías y Scouts también participará

Además, personal de la Defensoría y voluntarios de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica visitarán cerca de 25 hogares de larga estancia y mesas de votación en dos centros penitenciarios, incluido el centro penitenciario femenino Vilma Curling, para realizar labores de observación.

“La democracia no es un legado automático, debe construirse todos los días con participación consciente y compromiso real. El programa de Observación Electoral Juvenil, reconoce a las personas jóvenes como protagonistas de la vida democrática del país”, comentó Javier Sandoval, presidente de la Benemérita Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica.

La Defensoría informó que más del 80% de las personas jóvenes inscritas no pertenece a ninguna organización, mientras que el resto forma parte de agrupaciones como Guías y Scouts y universidades públicas.

El día de las elecciones también se contará con la presencia de una delegación internacional de defensores y defensoras de los habitantes de varios países de la región, quienes se sumarán al proceso de observación electoral.

Entre los cantones con presencia confirmada de personas jóvenes observadoras figuran San José, Alajuela, Cartago, Heredia, Limón, Puntarenas, así como San Carlos, Grecia, La Unión, Liberia, Pérez Zeledón, Pococí, Talamanca, Golfito y Coto Brus, entre otros.