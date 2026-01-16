Fabricio Alvarado recibe anticipo de dinero para campaña electoral por parte del TSE

El Partido Nueva República del candidato Fabricio Alvarado recibirá ¢200 millones de deuda política adelantada para su campaña electoral, según una resolución del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

De acuerdo con el documento, el partido logró acreditar una garantía de cumplimiento por ese mismo monto por parte del Banco Promerica, además cumplió con los otros requisitos para acceder a ese beneficio, entre los que se incluye publicar en el sitio web del Tribunal la lista auditada de las finanzas partidarias y la lista de contribuyentes.

Además se verificó que el Partido Nueva República definió a través de sus estatutos los porcentajes de distribución de la contribución estatal, con el propósito de mantener en reserva un remanente para cubrir gastos de capacitación y organización política. Asimismo, cumplió con la renovación de estructuras del partido a nivel nacional.

Según el TSE, Alvarado cumplió los requisitos de garantía y renovación de estructuras para acceder al adelanto. (Christian Montero/La Nación)

Para este proceso electoral, el TSE fijó el monto correspondiente a la deuda política en ¢39.292 millones.

Para acceder a esos recursos, los partidos políticos que participan en las elecciones presidenciales, deben alcanzar al menos un 4% de los votos válidos emitidos a escala nacional, elegir al menos a un diputado o, para los inscritos a escala provincial, obtener, como mínimo, ese porcentaje en la provincia.

Si un partido recibe un anticipo de dinero correspondiente a la deuda política y no cumple con esas condiciones, el TSE podrá cobrar las garantías presentadas.

El monto máximo de anticipos al que los partidos pueden acceder en este proceso es de ¢235 millones.