“Como padres pasamos momentos terribles y nos levantamos buscando motivación. He conocido a muchas mamás con hijos que tienen esta condición y otras. Ha sido un puente con familias que pasan momentos complicados con hijos y familiares. Este diario ha sido para mí. Porque me ha ayudado a sacar todo lo que tenía guardado. Ese gran dolor. Yo no podía ver fotos ni videos de él pequeño. Me podía morir. Este diario me ha ayudado a romper con todo eso. A ir avanzando. A vencer procesos. He ido superando esas etapas. Claro que duelen porque veo fotos de él jugando y ya no puede jugar. Pero lo he ido superando.