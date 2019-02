“Nosotros preparábamos los alimentos para que la gente no se fuera a la montaña sin comer. Luego atendíamos a los periodistas, me acuerdo que una vez hasta me tuve que echar al hombro la cámara de un camarógrafo de Canal 7, quien no pudo con la cuesta, pero uno lo hace con gusto. En esa época, casi no dormía, teníamos reunión de logística hasta la medianoche y al día siguiente había que estar despierto desde las 3 a . m. para preparar desayuno ”, explica Alexis antes de disculparse para nuevamente bajar el trecho por donde vinimos. Se había olvidado del congelador en la parte trasera del vehículo.