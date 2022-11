Qatar y sus celebridades: Estos son los famosos del país anfitrión del Mundial 2022

El rostro de un país son sus ciudadanos. En el caso de Qatar, se trata de un rostro millonario y sonriente.

Estamos claros que este emirato del Medio Oriente no era precisamente el país más conocido entre los costarricenses previo a su discutida adjudicación del Mundial 2022. Sin embargo, entre los tres millones de habitantes de la rica nación petrolera existen figuras que han logrado destacar a nivel internacional (y que lo siguen haciendo).

Hay cantantes, cineastas, modelos, empresarios y atletas que nacieron en el país que aloja la Copa del Mundo 2022, y que han dejado su huella en el mundo. Curiosamente, uno de estos personajes está muy relacionado con el máximo referente de Costa Rica en el Mundial.

Además, en Qatar hay un poderoso linaje político que ha convertido a muchos miembros de la familia gobernante en verdaderas celebridades. Dentro de esta poderosa y multimillonaria familia que dirige el país, hay esposas, hijos, sobrinos y hermanos quienes tienen cargos gubernamentales; mientras que otros son artistas y algunos se presentan como activistas.

Se trata de los Al Thani, la dinastía que ha gobernado en Qatar desde hace 150 años.

El jeque Tamim bin Hamad Al Thani, de 42 años, es el emir de Qatar desde el 2013. (diwan.gov.q)

“Es una familia que en un inicio gobernó un pedazo de tierra, bastante pequeño e insignificante, que a menudo era visto como una pequeña provincia de Arabia Saudita, pero lograron forjarse una posición en esa región de gigantes”, dijo Peter Salisbury, experto en Medio Oriente de Chatham House, el Real Instituto de Asuntos Internacionales en Londres, en una entrevista con BBC Mundo.

Para entender mejor esta dinastía, hay que empezar por el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, quien es actualmente el emir de Qatar, y quien tiene un total de 23 hermanos. Su madre Moza bint Nasser Al-Missned, segunda esposa del anterior jeque, Hamad bin Khalifa bin Hamad Al Thani, y quien gobernó entre el 1995 y el 2013, es una reconocida activista, que se ha desempeñado como presidenta de varias fundaciones humanitarias.

Por su parte, Thani Bin Hamad Khalifa Al Thani, hermano del emir, forma parte de la junta directiva del Doha Film Institute, pero no es el único relacionado al cine en la familia, pues Khalif Bin Abdulla Al Thani es cineasta, curador y artista visual.

“Desde películas hasta exposiciones de arte, el trabajo de Al Thani subraya la exploración interdisciplinaria de los temas qataríes y de identidad. En los últimos años, ha dirigido, escrito y producido varias películas de ficción y no ficción. Su trabajo más reciente es Border, que ganó el premio de plata en la categoría de cortometraje en los New York Festivals TV & Film Awards”, destaca Vogue.

Dentro de la familia gobernante también hay un coleccionista de autos, una influencer, así como varios emprendedores y políticos. Sin embargo, más allá de multimillonaria y poderosa dinastía, a continuación le presentamos otras figuras catarís que han hecho su propio camino hasta el reconocimiento.

Venus Raj Copiado!

Es una modelo de 34 años nacida en Doha y que cobró fama internacional al ocupar el cuarto lugar en el certamen de modelaje más prestigios a nivel mundial, el Miss Universo.

Venus es la menor de cinco hermanas y fue criada por su madre, de origen filipino. Por esto, ella siempre haya representado a Filipinas en los concursos de belleza en los que ha participado y que además del Miss Universo, incluyen Miss Bicolandia (2007), Miss Filipinas Earth Ecotourism y Miss Earth, en el que se convirtió en cuarta finalista, en el 2008. Posteriormente, la modelo probó suerte en el concurso Binibining Pilipinas, en el cual se impuso. Sin embargo, la organización la despojó de su título por considerar que su acta de nacimiento no era clara.

“Con su reputación dolorosamente empañada, luchó para recuperar la dignidad y defender su integridad (...). El fuerte apoyo público en su lucha por la aceptación ayudó a convertirla en la primera concursante destronada en reclamar la corona”, detalla la revista Lifestyle Inquire.

Venus Raj ocupó el cuarto lugar en el Miss Universo 2010. Ella nació en Qatar, pero compitió por Filipinas, pues tiene ambas nacionalidades. (Captura Instagram)

La controversia fue tal que la impulstó para llegar al Miss Universo del 2010, donde siempre figuró entre las favoritas.

Más adelante incursionó en algunos programas televisivos en canales filipinos como GMA-7, TV5 y Cinema One. Sin embargo, Raj está familiarzada con la televisión desde que era una niña, pues en 1991 participó en la cinta Maalaala mo kaya; y posterior a su paso por el Miss Universo fue parte de las películas Slumber Party (2012) y Wagas (2013).

Actualmente, Venus mantiene un contrato exclusivo con ABS-CBN.

Nasser Al-Khelaifi Copiado!

Es un popular empresario y una reconocida figura del ámbito deportivo de Qatar, de 49 años. Al-Khelaifi es el actual “jefe” del arquero costarricense Keylor Navas, pues desde el 2011 es el presidente y director ejecutivo del Paris Saint-Germain.

Sin embargo, su pasión por el deporte va más allá del fútbol pues además es el presidente de la Federación de Tenis, Squash y Bádminton de Qatar. A nivel europeo, forma parte de la junta directiva de la Liga Francesa de Fútbol Profesional, es miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA y presidente de la ECA (Asociación de Clubes Europeos).

“París es una de las ciudades más grandes del mundo y mi objetivo como presidente ha sido construir un club que la ciudad se merece. Ahora somos una de las instituciones deportivas líderes a nivel internacional, tanto dentro como fuera de la cancha, y siempre colocamos a nuestra comunidad local en el centro de todo lo que hacemos. Estoy muy orgulloso de lo que hemos logrado”, dijo el empresario en declaraciones al PSG.

Nasser Al-Khelaifi es el presidente del PSG, equipo en el que juega Keylor Navas. (FRANCK FIFE/AFP)

Nacido el 12 de noviembre de 1973 en Doha, Al-Khelaifi también es el presidente de BeIn Media Group, propietarios de beIN SPORTS, Miramax y Digiturk. No obstante llegar hasta allí no ha sido sencillo para el empresario, pues proviene de una familia humilde y en su infancia y juventud se las tuvo que ingeniar para poder apoyar económicamente a su hogar.

Su vida ha estado ligada a los deportes desde hace varias décadas. De acuerdo con ESPN, el catarí logró convertirse en el primer jugador profesional de tenis del país.

“Nasser nunca fue capaz de destacarse realmente en el tenis internacional. Durante toda su carrera, que duró hasta el 2003, solo jugó dos partidos de nivel ATP (división profesional). El primero, en Sankt Pölten en 1996, tuvo la mala suerte de enfrentarse al número 2 del mundo, el austriaco Thomas Muster, y fue aplastado por 6-0 y 6-1. El segundo encuentro tuvo lugar en el 2002 en el ATP de Doha. Una vez más, fue derrotado, pero ahora por el uzbeko Oleg Ogorodov”, explica ESPN.

Mutaz Barshim Copiado!

Es un deportista de 31 años, campeón del mundo de salto de altura. Registra el segundo salto más alto de la historia y el récord asiático, con una marca de 2,43 metros que consiguió en el 2014.

Mutaz Barshim creció en una familia de deportistas y por ello, desde su infancia, ha estado ligado al mundo del atletismo.

“Cuando era niño, su padre solía llevarlo al club de atletismo local y le encantaba. Sin embargo, cuando tenía alrededor de 11 años, Mutaz comenzó a entrenar solo, practicando el salto de altura. Pronto comenzó a alcanzar alturas que nunca antes había creído posibles”, detalla la página web del atleta.

A los 19 años, ya gozaba de un gran éxito en el ámbito junior, en el que acumulaba cuatro medallas de oro, un campeonato mundial, e incluso el título del décimo mejor saltador de altura junior en la historia.

Mutaz Essa Barshim consiguió en el 2014 el segundo salto más alto de la historia. (CAMERON SPENCER/AFP)

Pero los triunfos para el deportista catarí no terminan allí: ganó la plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016; ganó la medalla de oro en el campeonato mundial de 2017 en Londres, y nuevamente en Doha en 2019, cuando se convirtió en el primer hombre en defender con éxito el título mundial de salto de altura.

“El deporte lo es todo para mí. Es mi estilo de vida, mi trabajo, mi diversión y mi salud. Cuando salto, me siento increíble, ¡como si estuviera volando!”, dice el atleta en su página web.

Además, en los Juegos de Tokio 2021, el actual campeón del mundo se llevó a su casa el oro.

Aisha Al Jaidah Copiado!

Es una directora y productora de animación, fundadora de la compañía Blue Penguin Animation.

Es conocida a nivel internacional por hacer en el 2017 la película animada 1001 Days, de 12 minutos, la cual ganó el Premio Especial de Narrativa del Jurado, en el Festival de Cine Juvenil de Ajyal de ese mismo año. Además, en 2018, presentó su producción en el Festival de Cine de Cannes, como parte de una estrategia para promover el talento cinematográfico en el emirato.

Aisha, quien es madre de cuatro hijos, comenzó su carrera de animación profesionalmente en el 2010 en el canal infantil Al Jazeera Children’s Channel como productora de animación, lo que le permitió realizar la primera serie infantil animada creada por un catarí. Sin embargo, ahora considera que uno de los principales retos en su país es lograr que las producciones animadas no sean catalogadas solo para el público infantil.

“La animación es uno de los medios más subestimados en esta parte del mundo. Lamentablemente, no se le presta mucha atención aquí y todavía se considera que está dirigido principalmente a niños. Se ha demostrado que esto es incorrecto en muchos niveles en otras áreas del mundo. Durante la pandemia, muchas películas animadas se crearon desde las computadoras de las personas en el hogar, sin la necesidad de estar físicamente en una oficina o estudio. Hoy en día, todo usa animación, desde videos de aviones hasta aulas para niños. Desde videos de seguridad contra incendios hasta productos de compras de lujo. La lista es interminable”, afirmó en entrevista con el sitio web I Love Qatar.

En el 2009, Al Jaidah recibió una beca del Consejo Supremo de Educación de Qatar para estudiar Ilustración y Animación de la Universidad de Kingston, Londres, convirtiéndose en la primera ciudadana de Qatar en obtener un bachiller de honor en Ilustración y Animación. Este logro fue el que la motivo a crear y dirigir su propia empresa de animación.

La carrera de Aisha ha estado plagada de éxitos y, de hecho, recientemente ganó el premio a los negocios y la innovación en los United Kingdom Alumni Awards 2021-2022. De acuerdo con el sitio web I Love Qatar, el reconocimiento fue “por su contribución a la animación y el éxito de su negocio Blue Penguin Animation, que se especializa en animación 2D, diseños de personajes e infografías, todos creados internamente”.

Fahad Al-Kubaisi

Es un cantante y productor discográfico de 41 años, nacido en Doha el 12 de abril de 1981 y quien cuenta con una amplia trayectoria musical de más de dos décadas, pues comenzó su carrera como cantante cuando era un adolescente y cursaba la secundaria.

Actualmente, Fahad Al-Kubaisi es considerado una estrella de música Khaliji, una danza folclórica tradicional enlos países del Golfo Pérsico; y ha posicionado su carrera con álbumes como Layesh (2006), Tejy Neshaq (2012) y Anta Eshq (2017).

Debido a su fama, el cantante fue elegido para interpretar el tema oficial de la Copa del Golfo Arábigo de 2019, que se llevó a cabo en Qatar. La canción Ahlan, Ahlan rápidamente se convirtió en todo un himno en la región.

El cantante Fahad Al-Kubaisi es muy conocido en su tierra por interpretar música Khaliji. (Captura Instagram)

“Estaba tan orgulloso de escuchar a la gente cantando y tarareando Ahlan, Ahlan, era un favorito para la gente en Qatar y en toda la región árabe. A todos les encantó, no solo a los fanáticos del fútbol”, dijo en una entrevista con The Peninsula Qatar.

Además, en el 2011 compuso la banda sonora de la película bélica catarí Black Gold.

Sin embargo, años antes de priorizar su carrera como cantante, con el propósito de “transmitir mensajes positivos y significativos”, Al Kubaisi estudió Educación Física y Ciencias del Deporte en la Universidad de Qatar.

Aisha Copiado!

Es una de las intérpretes de Hayya Hayya (Better Together), canción oficial de la Copa del Mundo Qatar 2022. La artista es originaria de Doha.

Aisha es una de las cantantes más populares de Qatar en la actualidad y su talento le ha permitido actuar en diferentes partes del mundo, incluso en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Aisha es una de las cantantes del momento en Qatar. Ella interpreta 'Hayya Hayya (Better Together)', una de las canciones oficiales del Mundial. (Captura video)

Además, fue parte de la inauguración de Doha Festival City y se ha mostrado como una de las embajadoras del Mundial, que asegura es una gran oportunidad.

“Me siento bendecida y honrada de existir en estos tiempos emocionantes, donde puedo ser testigo y ser parte de este gran hito para mi país, Qatar”, dijo en declaraciones a la FIFA.

¿Y Pedro Miguel? Copiado!

Qatar no es precisamente un país conocido por su fútbol, sin embargo, al realizarse la Copa del Mundo allí, su equipo será el anfitrión.

Uno de los jugadores anfitriones que ha llamado más la atención, al menos a este lado del mundo, y que se ha popularizado con la llegada del álbum Panini es Pedro Miguel, cuyo nombre latino es una notoria excepción en la selección local.

Pedro Miguel Carvalho Deus Correia, mejor conocido como Ró Ró, es en realidad un jugador nacido en Portugal, pero que adquirió la nacionalidad catarí luego de jugar varios años en Doha.

Pedro Miguel Carvalho Deus Correia nació en Portugal pero se nacionalizó catarí. (Captura Instagram)

El futbolista de 32 años fue formado en el equipo portugués Benfica. En el 2011 viajó a Qatar por invitación de un empresario para que hiciera unas pruebas; allí logró quedarse y firma para el Al Ahli SC. Cinco años más tarde se unió al conjunto catarí de Al Sadd y desde entonces se mantiene en el equipo, al cual le ha tomado mucho cariño y en el que espera seguir jugando.

“Soy feliz aquí, en un club que me gusta. No se me pasa por la cabeza (irse), pero uno nunca sabe lo que va a pasar mañana”, dijo el jugador al medio portugués Diario de Noticias.