Otro de estos amigos marcados por la religión de EVH, Mario Solano, me decía que a él, Eddie lo salvó: “Descubrí a Eddie en un momento de mi juventud en que no sabía quién era, me sentía solo y ver a Eddie tocar me dio un camino para seguir, ver su voz transmitida en la esa guitarra me dio la ilusión de que yo podía decir algo por medio de la guitarra…realmente me salvó la vida”.