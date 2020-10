Y es que escoger el mejor solo de guitarra de Eddie Van Halen es tan complejo como votar si su grupo fue mejor durante la etapa con David Lee Roth o en los años de Sammy Hagar. Todos los fanáticos tienen sus favoritos, pero sí pareciera haber consenso en que dentro de los trabajos esenciales del guitarrista están Runnin' with the Devil, Ain’t Talking About Love, Dance the Night Away, Hot for Teacher, Top of the World, Poundcake, Dreams, Right Now y Panama... apenas por mencionar un puñado. Incluso Jump, el único sencillo de la banda que alcanzó el número 1 en el Top 100 de Billboard, tiene el sello de Eddie por todo lado, pues aunque es el teclado el instrumento predominante en esa canción por encima de la guitarra, igual es él quien se ocupa del sintetizador.