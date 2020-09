“En definitiva esta historia -que es una vida-, es conmovedora y sensible, cargada de perspicacia y optimismo- Será la esperanza y el motor para muchos en su toma de acciones, decisiones y consciencia. También sirve de impulso para un país que transformó su realidad sobre las personas con síndrome de Down a partir de la vida y acciones de Carmen”, escribió la Asociación Síndrome de Down Costa Rica en el prólogo de Te vas a acordar de mí.