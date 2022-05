Marcelo Pecci y los infames detalles del crimen del fiscal paraguayo en su luna de miel

A sus 45 años, Mauricio Pecci se había convertido en uno de los fiscales más respetados de Paraguay. Foto Instagram (HANDOUT/AFP)

Apenas el 30 de abril, Pecci y su novia, la periodista Claudia Aguilera, se habían casado. Horas antes del asesinato contaron, felices en redes sociales, que serían papás. Foto Instagram

Sean quienes sean los culpables del atroz asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, ocurrido este martes 11 de mayo en una playa de Cartagena de las Indias, lograron su cometido pero además, tiñeron el crimen de un grado de infamia y sadismo impresionantes, lo cual es mucho decir cuando de venganzas de mafiosos se trata.

El atentado contra el respetado funcionario, quien había estado a cargo de relevantes casos judiciales en su natal Paraguay, ocurrió en la isla de Barú, ubicada a unos 40 minutos en lancha de la ciudad de Cartagena.

En los primeros despachos de noticias, medios colombianos reseñaron cómo dos hombres llegaron por mar hasta la playa y se acercaron al fiscal, quien descansaba tranquilamente en la arena junto a su esposa, Claudia Aguilera, y sin decir palabra le propinaron dos disparos que le causaron la muerte instantáneamente.

La pareja se había casado recién el 30 de abril y días después partió a disfrutar de su luna de miel en la costa caribeña colombiana. Este año había sido emblemático para ellos, pues Mauricio y Claudia, periodista paraguaya, habían anunciado no solo su noviazgo y su boda en cuestión de meses, sino que horas antes del asesinato contaron en sus redes sociales que estaban esperando su primer hijo.

Ahora, tras lo sucedido, en una retrospectiva macabra en medios de prensa y redes sociales abundan hermosas fotografías y videos de la celebración de la boda en los que la pareja lucía radiante y feliz, entre familiares y amigos. Las publicaciones eran acompañadas por sublimes mensajes en los que el matrimonio, en especial Aguilera, mucho más activa en redes, compartía su felicidad con sus seguidores.

A tres días del suceso, autoridades tanto de Paraguay como de Colombia cierran filas para tratar de dar con el paradero de los delincuentes. Por ahora, se cuenta con un retrato hablado de uno de los hombres.

Pero la polémica también se ha hecho presente en Paraguay, pues hay quienes critican abiertamente la decisión del fallecido funcionario en el sentido de salir del país sin escolta, a pesar de las decenas de casos de alto perfil en los que había logrado enviar a narcotraficantes y otros delincuentes relevantes a la cárcel.

Otras posiciones justifican lo que finalmente terminó con esta historia de terror que obviamente Pecci no imaginó, y aseguran que el fiscal llevaba muchos años “preso” de la fuerte seguridad que lo acompañaba día y noche y que, como ser humano, estaba urgido de unos días de descanso y qué mejor que celebrar a solas su luna de miel y la gran noticia de que venía un bebé en camino.

En medio del estupor nacional, y también internacional, el martes el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, confirmó la tragedia y condenó el crimen en un mensaje en su cuenta de Twitter.

“El cobarde asesinato del fiscal Marcelo Pecci en Colombia enluta a toda la Nación paraguaya. Condenamos en los términos más enérgicos este trágico hecho y redoblamos nuestro compromiso de lucha contra el crimen organizado”, escribió.

En una rueda de prensa prometió que la institución que encabeza redoblará los esfuerzos “para seguir luchando contra el crimen organizado, contra el crimen trasnacional, contra el narcotráfico”.

Por su parte, Belinda Bobadilla, vicepresidenta de la Asociación de Fiscales del Paraguay, lamentó lo ocurrido y aprovechó para criticar la falta de presupuesto en seguridad de los funcionarios judiciales en su país.

“No lo podemos creer. La pesadilla que siempre teníamos presente de que algún día pudiera llegar a darse eso estamos viendo en forma palpable que finalmente se dio”, expresó a la emisora local Universo 970AM.

De acuerdo con Bobadilla, muchos jueces y fiscales no cuentan con los recursos para la protección integral de ellos y sus familiares: “Incluso no tienen ni para un chaleco antibalas”, señaló.

Sin embargo, ante estas declaraciones, la diputada de Paraguay Jazmín Narváez Osorio encendió la hoguera al manifestar, según reseñó CNN, que “el fiscal Pecci se fue a pasear y ‘se regaló' a los criminales”.

“Me resulta imposible, inconcebible imaginar que alguien haya logrado esto (salir del país sin protección) sin que haya sido seguido y sin que haya una cooperación internacional”, dijo con vehemencia la funcionaria.

Lo que sí es cierto es que la prensa paraguaya ha asegurado, con base en fuentes oficiales, que Pecci no informó de su viaje a ningún cuerpo policial, ni en su país de origen ni en su destino, Colombia.

Hasta una exclusiva playa en la isla de Barú en #Cartagena llegaron los delincuentes para atacar al fiscal Pecci @FiscaliaCol @PoliciaColombia @IvanDuque ofrece hasta 2 mil millones de pesos por información sobre autores del crimen. pic.twitter.com/0H6zaNo1qo — John (@PilotodeCometas) May 11, 2022

En los últimos años, Pecci (al fondo) se había vuelto una figura pública frecuente en los medios paraguayos, por cuenta de su implacable labor contra el crimen. Foto Archivo

Su decisión ha generado –como ya se mencionó– posiciones encontradas no solo en opiniones de prensa, sino en centenares de comentarios en redes sociales: unos empatizan con la decisión del hoy fallecido exfiscal, quien tenía una vida frenética en su lucha contra el crimen organizado y se merecía un respiro, y otros manifiestan su extrañeza de que, teniendo un perfil tan alto y habiendo logrado encarcelar a mafiosos muy peligrosos, se confiara de la manera en que lo hizo.

Por ahora, autoridades de Paraguay y Colombia han desplegado varios equipos con el fin de investigar la posibilidad de un complot internacional para el asesinato. Este viernes 13 de mayo, autoridades colombianas revelaron sospechas de que la pareja había sido seguida desde Asunción por los sicarios, quienes habrían viajado en el mismo avión que Mauricio y Claudia. Incluso, investigan la posibilidad de que allegados al fiscal o a la pareja, hallan fugado información al grupo mafioso que se encargó de la “la inédita modalidad” del asesinato Pecci, según destacó El Espectador.

“La Fiscalía y la Policía señalaron que se recogieron más de 100 pruebas durante las 24 horas siguientes al crimen del fiscal antimafia paraguayo, asesinado en Cartagena el pasado martes. La forma en la que lo abordaron, desde un jet ski y en una playa, no tenía precedentes en el país”, aseguró el mencionado medio.

“El sentimiento nos unió en tan poco tiempo. Me siento bendecida y con ganas de vivir esta felicidad con intensidad, confiando en que juntos todo va a ser posible”, escribió en Instagram Claudia Aguilera, el día de su boda. 10 días después, su esposo sería asesinado.

¿Quién era Mauricio Pecci?

Según una reseña biográfica publicada por la BBC, Pecci era un gran aficionado al fútbol, concretamente era hincha del Club Guaraní de Paraguay, además de un amante de la aviación.

Tenía 45 años de edad y era fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.

Su carrera en el Ministerio Público empezó en el año 2000, cuando ingresó como asistente, según medios locales. Fue a partir del 2009 cuando inició su trabajo como fiscal y muy pronto se destacó por su trabajo en casos de alto perfil.

Por ejemplo, formaba parte de un operativo llamado “Ultranza”, dirigido en contra del narcotráfico y el lavado de dinero, y estuvo involucrado en la investigación sobre un atentado ocurrido en enero durante un concierto en Paraguay. Entre las dos víctimas mortales del tiroteo en ese evento estuvo la reconocida modelo local Cristina Vita Aranda, esposa del futbolista Iván Torres, quien milita en el club Olimpia de Paraguay.

También participó en el pasado reciente en la investigación sobre el asesinato de la hija de un gobernador regional, así como en el caso del exfutbolista brasileño Ronaldinho, cuando este fue detenido al tratar de entrar a Paraguay en 2020 con un pasaporte adulterado.

Otro logro suyo fue procesar al clan Sánchez Garcete, encabezado por Carlos Sánchez, alias ‘Chicharo’, por lavado de dinero.

El director de la Policía Nacional de Colombia, general Jorge Luis Vargas, indicó a la prensa que las autoridades ya están adelantando las gestiones urgentes y de carácter reservado que, según afirmó, “ayudarán a identificar a los responsables de ese lamentable hecho”.

Paraguay no sale de la indignación tras el crimen del fiscal. Acá, la pareja disfruta feliz de sus primeros días de luna de miel. FOTO Instagram

La Policía de Paraguay también envió una delegación a Colombia que se sumará a la investigación.

Las autoridades Paraguay no descartaron que el fiscal Pecchi hubiese sido seguido hasta Colombia desde territorio paraguayo.

“Pensamos que el seguimiento pudo iniciarse acá”, dijo el miércoles a medios locales el comandante de la Policía Nacional del Paraguay, Gilberto Fleitas.

“Pudieron seguirlo desde acá. Se pudo haber hecho el trabajo de inteligencia desde acá y allá consumaron el hecho”.

Según Fleitas, se presume como parte de las hipótesis que barajan los investigadores que el ataque está vinculado con la labor del asesinado funcionario.

El jefe policial aseguró que entre los procesos a cargo de Pecci hay algunas “con condenas importantes”, que incluían incluso a extranjeros en el país.

El mandatario Mario Abdo informó que se había comunicado con su homólogo de Colombia, Iván Duque, así como con el gobierno de Estados Unidos, y que estos ofrecieron dar su apoyo para investigar lo ocurrido.

Abdo apuntó al “crimen organizado” al enfatizar la lucha, y la Fiscalía paraguaya habló de “cobardes” que se esconden detrás de “grandes estructuras criminales”.

La Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José, el centro donde estudió el renombrado funcionario, emitió un comunicado a través de su cuenta de Instagram donde expresó “un profundo pesar por el cobarde atentado” del fiscal, de quien señalan que “la valentía y el coraje adornaron su vida”.

“El Paraguay ha perdido a un gran hombre que pudo remar contra la corriente en un ambiente contaminado de corrupción y donde día tras día las virtudes se diluyen por acción del dinero y las amenazas”, dice el escrito.

Habla la viuda

Tras su regreso a Paraguay la noche de este jueves en el avión presidencial, escoltada por varios oficiales y acompañada también por fiscales que viajaron a Colombia para iniciar las pesquisas, la esposa y hoy viuda de Pecci, Claudia Aguilera, fue recibida con una inmensa cantidad de mensajes de solidaridad de sus coterráneos. Fue esperada por una comitiva policial oficial y por decenas de medios de comunicación, aunque ella había decidido no ofrecer declaraciones por el momento.

Sin embargo, en medio del duro trance, ella accedió a hablar brevemente con su colega, el periodista Óscar Lovera, de Unicanal, sobre el dantesco hecho.

Según detalla el portal Pulzo.com, de la charla que sostuvieron, Lovera le pidió consentimiento a Aguilera para comentar detalles que ella recordó sobre el asesinato de su esposo. Según el periodista, la viuda estuvo de acuerdo, pero reservó “otras cosas que evidentemente vamos a guardar por cuestión de seguridad”.

“Ella sí quería esto (que Lovera difundiera parte de su conversación). Con todos los medios de comunicación paraguayos y también colombianos ella se excusa por todo lo que ocurrió, y por ese estado de ánimo que aún no está en condiciones de poder hablar”, dijo el periodista en una declaración difundida por la cuenta de Twitter de Unicanal.

Lovera remarcó que Aguilera “sí quería que hagamos ese relato” de lo que sucedió ese día. “Ella cuenta, por ejemplo, lo cual es parte de la investigación, que el fiscal Marcelo Pecci tenía la costumbre, a partir de que se instalaron en el resort, de ir a reservar las sillas de reposo con mucha anticipación, debido a que ahí había muchos turistas que hacían lo mismo, para lo que uno tenía que ir a dejar algo, un objeto propio ahí para reservar”.

Esa mañana, siempre de acuerdo con el relato de Lovera, Aguilera “le había pedido a su esposo que no lo hiciera, que se sentaran a desayunar tranquilos”.

El cuerpo del fiscal Marcelo Pecci llegará a Paraguay este sábado en la madrugada, según información oficial del gobierno de ese país

“Retornaron a la habitación y después de las 7:00 de la mañana, él finalmente fue a hacer esa reserva de las reposeras dejando (algo) ahí… Fueron e hicieron ese último día de playa, esas últimas horas de playa, y cuando llegaron las 11:00 de la mañana, ambos se habían parado, o él al menos se había parado como para entrar a caminar ahí sobre el mar un poco”, cuenta Lovera que le dijo Aguilera.

La versión de la viuda de Pecci difundida por Lovera sostiene que cuando el fiscal retornó de su breve caminata por la playa, “se sacudió un poco la tierra que tenía con la toalla, y, en ese momento, ocurrió el ataque. Todo fue muy rápido, relata Claudia”.

“(Los asesinos) Llegaron en una moto acuática”, le dijo la mujer a su colega, y confirmó que el hombre que se ve en la fotografía que difundió la Policía de Colombia “efectivamente es el tirador. Él es el que disparó el arma”. Ella estaba a dos metros de su esposo, aún en la silla de playa.

Claudia también recordó detalles del aspecto del homicida. “El hombre de tez oscura, de 1,78, usaba sombrero, de una complexión física muy delgada, pero con los músculos muy marcados”, lo describe ella, quien agregó que el hombre “extendió el brazo directamente hacia Pecci y percutió tres veces el arma”, agregó Lovera.

“Uno de los disparos lo recibió en el cuello, otro en un costado. Él cae tendido al suelo”, continúa Lovera, ofreciendo detalles del trágico momento que le reveló Aguilera. “Posteriormente, ella vuelve y dirige la mirada hacia ese hombre que iba huyendo, porque le costaba un poco entender todo lo que estaba pasando. Y la gente intentó, cuenta ella, que los turistas que estaban ahí intentaron de una u otra manera reaccionar porque ella escuchó que muchos dijeron ‘¡Atrápenlos! ¡Atrápenlos!’”.

Esa fue, según la versión de Aguilera ofrecida por Lovera, la razón por la cual el sicario volvió a disparar “para cubrir la huida”. “Sube a la moto acuática y huyen finalmente, tomándose el tiempo de ir a devolver esa moto donde la habían arrendado ese mismo día”, comentó Lovera. Todo eso ocurre en un lapso de 13 a 15 minutos, según lo que Aguilera le contó a su colega.

“Los estruendos no eran lo suficientemente fuertes. Por eso, no entendía ella. Pensó que era un juego, pensó que se trataba de atractivo turístico, porque al principio no sonaba como un arma. No supo describir qué tipo de detonación fue”, prosiguió Lovera, reproduciendo el estremecedor relato de la viuda del fiscal.

Aguilera solo se percató de la magnitud de lo que había pasado “cuando ve la sangre”, dijo Lovera, y después reprodujo literalmente una expresión de la viuda de Pecci que hace presumir a los investigadores que el objetivo predeterminado siempre fue el fiscal Pecci: “Ellos fueron directo a él. A mí no me miraron”.

Marcelo Pecci, de 45 años, era fiscal especializado contra el Crimen Organizado, Narcotráfico, Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo en Paraguay

El caso está provisto de drama y sufrimiento por todos los costados. En este post, la pareja daba la noticia del embarazo. Horas después, ocurrió el homicidio. Foto Instagram