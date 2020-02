-No vivo en Nicaragua, no puedo vivir en mi país, estoy exiliado en Costa Rica y me duele Nicaragua. Quizá lo que yo diga no tiene mayor importancia, habría que preguntarles a los dirigentes políticos y a los que dicen que están realmente interesados en lo que pasa. No me gusta ser extremista, no sé si esto sonará así, pero en Nicaragua lo que tiene que haber es un cambio de sistema, un cambio de presidente con unas elecciones supuestamente democráticas, vigiladas y no amañadas no es suficiente; no, no, porque qué pasa con la Corte Suprema de Justicia, con el Consejo Superior Electoral, con la policía, con el ejército.