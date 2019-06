Hablar de ella, hablar de Nicaragua. Lo que no se puede hacer es olvidar todo lo que ha sucedido desde abril del año pasado, no podemos olvidar a las madres que se les arrebató sus hijos, no se pueden olvidar los presos políticos, no se pueden olvidar a los desaparecidos; en fin, no se puede olvidar toda la situación caótica que este gobierno ha creado para el país.