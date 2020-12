No es, por supuesto, nuestro caso. De hecho, hace años me impuse como prioridad volver a Rothenburg; primero con mi mamá, después con mi mamá y mis hijos, y hoy con mi pequeña nieta Litza, de año y cuatro meses de edad. ¿Lo lograremos? No lo sé, pero se vale soñar... máxime a pocos días de que enfrentemos una de las Navidades más complejas pero también esperanzadoras para muchos que queremos llenarnos de fe en estas fechas.