La noticia más reciente en este caso se dio cuando en el 2018 la madre de Magnotta decidió coescribir el libro My Son, The Killer: The Untold Story of Luka Magnotta and “1 Lunatic 1 Ice Pick” con el periodista y escritor Brian Whitney. El libro, más que una historia, es una conversación con Luka, quien hasta ahora no ha hablado con ningún medio del caso.