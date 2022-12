Las pifias de la FIFA: los otros mundiales que no debieron ser

“Qatar, la copa mundial de la vergüenza”. Así tituló el movimiento global Amnistía Internacional (AI) un artículo en el que denuncia “los abusos y explotación laboral” contra los trabajadores inmigrantes que transformaron Qatar en la sede espléndida y pomposa para la actual Copa del Mundo.

En el texto se destaca, basado en testimonios de personas que narran cómo han sido sometidas a la ya llamada exclavitud moderna, lo que han sufrido trabajadores migrantes en los últimos tiempos en el emirato petrolero. Lo trascendido, aunado a la ya conocida afectación de los derechos humanos para las mujeres y la comunidad LGTBIQ en Qatar, ha generado la indignación quienes que no se dejan deslumbrar con la fiesta del fútbol y mantienen su posición de rechazo al país de Oriente Medio sede del torneo planetario.

Sin embargo, antes de continuar hablando de por qué “Qatar es el mundial de la vergüenza”, hay que irnos al pasado para refrescar la memoria, pues esta no es la primera vez que la FIFA asigna una Copa del Mundo a países cuyas actuaciones distaban mucho de ser las deseables.

Benito Mussolini durante el polémico mundial de Italia 1934. Foto: Archivo.

Italia 1934 Copiado!

Las emociones que genera el fútbol son de siempre. Por eso, en el siglo pasado, el dictador italiano Benito Mussolini vio en el deporte rey el vehículo idóneo para promover su fascismo en una fiesta mundialista. Su propósito era que Italia se convirtera en la primera sede de una Copa del Mundo, pero en 1930 la casa inaugural del evento fue Uruguay.

Sin embargo, Mussolini no tuvo que esperar demasiado para que su deseo fuera realidad, sobre todo porque “metió mano”. El general Giorgio Vaccaro fue delegado como el presidente de la Federación Italiana de Fútbol y quien, recuerda la BBC, debía negociar con la FIFA. En las conversaciones nació la promesa de hacer una inversión cuantiosa en el evento deportivo de 1934: 3.5 millones de liras.

Mientras la sede del Mundial se prepraraba con antelación y la FIFA “ponía en tela de duda su credibilidad”, cita Infobae, las decenas de propuestas de otros países, emocionados por la gran sensación que fue el mundial de 1930, simplemente se acumularon en el escritorio de algún directivo. La suerte ya estaba echada.

Para 1934 la fiesta mundialista se realizó en Italia y la premisa de Mussolini fue “ganar o morir”. El triunfo se convirtió en una orden que Vaccaro debía cumplir.

El mundial fue manejado por el gobierno, Mussolini detalló cada partido desde su palco y efectivamente los italianos levantaron la copa, una que estuvo manchada por el fascismo.

El dictador argentino Jorge Rafael Videla felicta a la selección albiceleste durante la Copa del Mundo de 1978. Foto: Archivo.

Argentina 1978 Copiado!

Mientras los aficionados gritaban y celebraban goles durante el Mundial de Argentina 1978, miles de personas eran torturadas en ese mismo país, sometido bajo la violenta dictadura militar de José Rafael Videla, quien buscó tapar asesinatos, desapariciones y vejaciones con las glorias mundialistas.

La sanguinaria junta militar recibía la máxima fiesta del fútbol dos años después de llegar al poder tras un golpe de Estado y la FIFA no tuvo problema en celebrar el mundial en la aterrorizada nación suramericana.

Así, cuando la copa inició en el Monumental de River Plate y era declarada como “un Mundial de Paz”, en la Plaza de Mayo las madres marchaban desesperadamente en círculo pidiendo ayuda para sus hijos desaparecidos.

“Las madres, igual que la mayor parte de la población, no sabían que muchos de sus hijos estaban secuestrados a solo a 700 metros del Monumental. La Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA) fue el principal centro de detención, tortura y muerte de la dictadura. En los alrededores de la ESMA y del Monumental, dos militantes se animaron aquel 1.° de junio a repartir folletos denunciando el horror”, narró. para New York Times, Ezequiel Fernández Moores, quien cubrió aquel mundial.

El Mundial Qatar 2022 desde la curiosidad geopolítica: cuando la historia también juega

Solo durante la realización del mundial de Argentina hubo 50 desaparecidos, incluidas nueve mujeres embarazadas. Organizaciones de derechos humanos han alzado la voz, por más de cuatro décadas, por al menos, 30.000 personas que no se volvieron a ver, señaló Fernández en su artículo.

Argentina triunfó en un mundial que quizá no tantos recuerden con terror, pues la referencia más frecuente fueron los señalamientos acerca de que el equipo anfitrión fue favorecido para campeonizar. BBC Mundo rememora que mientras las demás seleccones debían viajar por todo el país para jugar, los argentinos no se movieron de Buenos Aires.

El presidente ruso Vladimir Putin, junto al expresidente de la FIFA Sepp Blatter y la exmandataria brasiñela Dilma Rousseff durante la ceremonia oficial del Mundial de Rusia 2018. (ALEXEY NIKOLSKY /RIA NOVOSTI / K)

Rusia 2018 Copiado!

Las noticias de este año con relación a Rusia tienen que ver con su invasión y guerra contra Ucrania. Sin embargo, no hace mucho, en el 2018, los rusos eran objeto de escrutinio a causa del mundial de fútbol que se celebraba en la nación más grande del mundo.

La FIFA, nuevamente, no tuvo problema en asignarle la sede del torneo a un país autoritario y donde las violaciones a los derechos humanos son frecuentes.

El historiador de fútbol Flávio de Campos, profesor de Historia de la Universidad de Sao Paulo, indicó a la BBC que si bien Rusia es conocido como un gobierno democrático, hay factores que lo hacen ver como un mandato rodeado de autoritarismos, empezando por la permanencia de Putin por 22 años al frente del país.

Aún sin guerra, Rusia y Putin tenían encima el ojo de los defensores de los derechos humanos por su maltrato a la comunidad LGTBIQ, persecución a sus opositores y control de información, entre otros.

A esto se suma que durante la fiesta mundialista, el pueblo ruso experimentó cambios: mientras se vivía la pasión por el fútbol Dmitry Medvedev, primer ministro presentó, ante el parlamento, una ley con la que se proponía cambiar la edad para pensionarse. En ese periodo también surgió la prohibición de dar malas noticias, recuerda Reuters.

El mundo reaccionó con indignación ante las malas condiciones de trabajo de los obreros migrantes, quienes levantaron las grandes obras requeridas para que Qatar luciera impecable en su mundial. (DPA vía Europa Press/DPA vía Europa Press)

Qatar 2022 Copiado!

La polémica derivada de que Qatar fuese la sede de la edición 2022 del mundial de fútbol empezó desde el 2010, cuando la FIFA realizó el anuncio. Para que el país de Oriente Medio pudiera recibir a las 32 selecciones que disputan la copa, se tuvo que modificar la temporada del juego y no se hizo entre junio y julio (como ha sido usual), sino entre noviembre y diciembre, a causa de las altísimas temperaturas.

A esaos calores sí tuvieron que enfrentarse los trabajadores, sobre todo migrantes, que construyeron estadios, hoteles y vías de transporte, quienes además fueron sometidos a forzadas y en algunos casos, mortales jornadas, según han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional. Estas personas, provenientes principalemente de Bangladesh, India y Nepal, llegaron por cientos de miles a Qatar, atraídas por puestos de trabajo en las grandes obras de infraestructura.

Las denuncias de AI no son nuevas: se vienen haciendo desde el 2016 y entre ellas sobresalen las altas comisiones que deben pagar los trabajadores para ser contratados; las condiciones deplorables en las que habitan hacinados; el incumplimiendo con el pago de salarios; no poder dejar el trabajo ni el país, y la muerte de miles de obreros durante el proceso constructivo.

Hasta hace algunos días, el comité organizador había declarado que habían muerto “solamente” 40 trabajadores, sin embargo, este 29 de noviembre se reconoció que han fallecido, al menos, 400 o 500 trabajadores migrantes.

Hassan Al Thawadi, secretario general del Comité Supremo de la Organización y el Legado de Qatar 2022, afirmó que habían muerto esa cantidad de personas en obras relacionadas con el acondicionamiento del país en el marco del mundial.

“La estimación es de entre 400 y 500 (fallecidos). No sé la cifra exacta, que se está discutiendo ahora, pero una muerte es una muerte, una ya es demasiado. Es claro y simple”, admitió en una entrevista con Talk tv, un canal británico.

Luego de estas declaraciones, replica El País de España, se emitió un comunicado en el que se reiteraban las 40 muertes de las que siempre han hablado las autoridades cataríes: tres relacionadas con trabajos propios del torneo y otras 37 que no estaban vinculadas con la remodelación.

Agregaron que entre 2014 y 2020 han fallecido 414 personas, de diversas nacionalidades, trabajadoras en todo Qatar.

A la situación con las personas migrantes se suma, además, la ausencia de diversos derechos humanos para las mujeres en el emirato. Una de las más polémicas tiene que ver con la llamada tutela masculina, en la que ellas deben tener el permiso de su padre, hermanos, tíos o de algún hombre guardián para poder hacer lo que deseen. Esta práctica es más familiar que legal.

“Para cada gran decisión de la vida, necesitas el permiso escrito explícito de un guardián masculino. Si no lo obtienes, no puedes tomar esa decisión, ya sea matricularse en la universidad, estudiar fuera, viajar, casarse o divorciarse”, declaró a la BBC una mujer catarí, que prefirió no revelar su identidad.

Las opresiones bajo las que viven algunas mujeres en Qatar son de conocimiento del mundo. El choque cultural al que se han enfrentado personas visitantes del Mundial ha sido grande. (DENOUR/AFP)

Viajar, estudiar en otro país e incluso casarse son decisiones que las mujeres cataríes deben tomar autorizadas por hombres.

En ese país, si una mujer desea divorciarse del esposo, sabe que el tema será complicado; pensar con quedarse con la custodia de sus hijos es casi que imposible.

La comunidad LGTBIQ ahí también se enfrenta a la discriminación, empezando porque ser homosexual en Qatar es ilegal.

“Somos un país relativamente conservador, lo que significa que las muestras de afecto en público no forman parte de nuestra cultura. Pero la hospitalidad y la acogida de personas de diferentes partes del mundo en nuestro país forman parte de nuestra cultura”, dijo Al-Thawadi, secretario general del Comité Supremo de la Organización y el Legado de Qatar 2022.

Por su parte, Gianni Infantino, presidente de FIFA, dio un discurso, un día antes de la inauguración de Qatar 2022, en el que resaltó que los países de occidente no deberían criticar al rico emirato, recalcando que en esas otras naciones no siempre “se respetaron los derechos humanos”.