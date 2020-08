“Siempre antes de empezar a mí me gustaba inducir la charla con esa pregunta, y casi siempre ocurría lo mismo: ‘todos se volvían a ver, seguro se imaginaban como una rata de laboratorio o no sé qué, hasta que por ahí los más despabilados levantaban la mano tímidamente y decían ’Franklin Chang’... entonces les repreguntaba si conocían a otro científico o científica y aquello era un silencio solemne”, cuenta Dayana en tono divertido por la actitud de los chicos, no por el contenido de fondo de la anécdota.