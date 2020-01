“Vea, le voy a decir, José Luis nos engañó a todos. Él no era una buena persona. Figúrese que yo fui su guardaespaldas cuando vino a Costa Rica y a mí me tocó verlo llegar al hotel súper borracho. Entonces yo me decía, cómo puede ser que este sea Dios y venga en ese estado. Me sentía mal”, comentó uno de los ahora seguidores de Cristo Lisbet, que congrega en el Hotel Ambassador.