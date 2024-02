‘La Hora Tica’: el portal de noticias políticas creado por el chiquillo de ‘RG Elementos’

Posiblemente usted se lo ha topado mientras scrollea por Instagram o Facebook. Su tono, voz y presencia no se confunden: David Barrientos, a través de su medio de comunicación llamado La Hora Tica, tiene un gran posicionamiento en redes sociales con sus explicaciones y opiniones sobre el acontecer de Costa Rica, especialmente del ámbito político.

Su prominencia en redes ha posicionado a David como un referente noticioso en estas plataformas, especialmente entre el público más joven. ¿De dónde salió Barrientos y cómo logró hacerse notar en medio de un entorno mediático complejo?

Entre funkos, posters de 'Breaking Bad' y mucho periodismo, David Barrientos pasa su día a día como creador y director de 'La Hora Tica', un fenómeno en redes sociales. (Jose Cordero)

La mente detrás de La Hora Tica

Para David Barrientos Villalobos, artífice del portal de noticias La Hora Tica, su día a día no puede estar lejos de tres factores esenciales: la rigurosidad del periodismo, lo atractivo que pueden resultar las redes sociales, y el deseo de cumplir un anhelo de siempre: generar conversaciones sobre lo que, como él mismo dice, “importa”.

Este periodista de 31 años, obsesionado con el periodismo político, le ha dado un giro a la forma “tradicional” de contar el acontecer de un país. Es directo, coloquial, siempre da su opinión, no necesita un gran estudio de televisión y al cierre del 2023 había logrado alcanzar más de 18 mil seguidores en Instagram, 6 mil suscriptores en YouTube y 8 mil seguidores en Twitter, además del respeto de muchos colegas que llevan años en esta arena. Cabe aclarar, eso sí, que su relieve mediático se ha acentuado por su postura crítica al gobierno de turno.

“Pues la cobertura de noticias nacionales es lo que me gusta. A veces uno se gana enemigos en este trabajo, afronta situaciones personales complejas, pero creo que uno tiene esa semilla de periodista que quiere alzar la voz y decir lo que se debe decir”, cuenta David, quien se encarga de toda la gestión alrededor del portal, el cual incluye videos, reels, tuits, guiones, multimedia, manejo de redes sociales… En fin: muchos sombreros en una misma cabeza.

“Y aquí seguimos. Con la felicidad de estar aportando, como dicen, ese granito de arena en un espacio en que en verdad es muy difícil”, agrega.

El proyecto 'La Hora Tica' está integrado únicamente por David, quien escribe y graba todos los programas. (Jose Cordero)

La Hora Tica suena con fuerza

La historia de David comienza desde que era un niño demasiado animado, conversón, con ganas de curiosear lo que fuera. Desde su niñez en Desamparados ha tenido una energía desbordante que le marcó un particular camino desde edad temprana.

“Desde chiquitito, siempre he sido muy bombeta”, rememora el comunicador, quien cuenta que por esa personalidad su familia decidió enviarlo a un campamento infantil. Casualmente, allí David tuvo un encuentro fortuito con alguien que trabajaba en RG Elementos, programa infantil de Canal 7 que colocaba a niños con habilidades de comunicación a dirigir el espacio.

“Fue durante un campamento en la Garita de Alajuela. Uno de los líderes, que trabajaba en el canal, al verme tan bombeta, me sugirió que hiciera una audición para el programa, que en la de menos podía funcionar. Obvio a uno le dicen salir en tele y se emociona todo”, recuerda entre risas Barrientos, reflejando aquel momento que sembró la semilla de su carrera en la comunicación.

De niño, David Barrientos fue uno de los animadores titulares del recordado espacio 'RG Elementos'. (Jose Cordero)

A la edad de 11 años, sin comprender del todo el mundo televisivo pero con una curiosidad incontenible, aceptó el desafío. Su disposición para aventurarse en terrenos desconocidos lo llevó a convertirse en animador del programa. Desde segmentos pequeños hasta asumir un papel protagónico, David se estableció en RG Elementos, encontrando ahí el comienzo de su viaje.

“Es ahí donde despertó mi interés por la comunicación. Fueron varios años que estuve ahí y que marcaron una etapa fundamental para mí”, enfatiza Barrientos al recordar aquellos años formativos en el programa heredero de Recreo Grande, desde el 2004 hasta el 2009.

David Barrientos, María González y Rosario Sanabria eran los presentadores del 'RG Elementos', de Canal 7. (Jose Cordero)

Barrientos recuerda con cariño esos años en que dio sus primeros pasos en la comunicación en Canal 7. (Jose Cordero)

En el 2009, Barrientos salió de 'RG Elementos' para dedicarse de pleno a su último año de colegio. (Jose Cordero)

“En materia de televisión aquí en Costa Rica, tenía que asistir a las grabaciones y ver cómo se hacía todo. Fue en ese espacio donde, creo yo, nació ese gusanito de querer producir”.

Sus intereses en la comunicación no fueron estáticos; más bien, se manifestaron como un viaje de exploración por diferentes vertientes. Desde una época en la que soñaba con el cine hasta otra en la que anhelaba el periodismo deportivo, David Barrientos transitó por distintos caminos.

“Pero luego eso perdió mi interés. Poco a poco me fui enfocando en la parte del periodismo más de temas nacionales, centrado en temas de actualidad política”, relata.

Esa búsqueda constante por encontrar su lugar en el mundo de la comunicación ha definido su recorrido, encontrando finalmente un hogar en el periodismo centrado en los temas de actualidad política, una vertiente que parece haber consolidado su pasión.

Sus primeras armas

David Barrientos suele hacerse notar con sus preguntas durante las conferencias de prensa. Foto: Captura de pantalla.

Los días universitarios en la Latina (allí sacó el bachillerato y posteriormente la licenciatura en la San Judas Tadeo) fueron un gran aprendizaje en el campo del periodismo. Fue durante ese tiempo que su interés por la política y la comunicación comenzó a tomar forma, marcando el inicio de sus primeras incursiones en coberturas.

“En la U, nos asignaban diversos trabajos relacionados con la política. Recuerdo claramente en las elecciones del 2014, cuando Luis Guillermo Solís era candidato a la presidencia. En aquella ocasión, Solís llegó a la cabina de radio de la universidad donde yo realizaba horas de beca”, relata Barrientos, recordando un momento crucial en su formación.

Con un deseo incipiente de entrevistar al entonces candidato presidencial, David se vio enfrentado a su inexperiencia y timidez. “Yo quería entrevistarlo, pero en aquel entonces era como un pollito. A pesar de estudiar periodismo, me dijeron que no. En su lugar, entrevisté a otra persona relacionada con la campaña electoral”, agrega.

Estos encuentros despertaron en él un deseo más profundo de explorar la cobertura de temas políticos desde la óptica periodística.

En medio de su formación universitaria, David se encontró con una diversidad de opciones dentro del campo de la comunicación. Mientras algunos compañeros se orientaban hacia la comunicación corporativa o el periodismo deportivo, él exploró en busca de su verdadera vocación.

“Experimenté en el ámbito deportivo por una pasantía que tuve durante unos meses, pero como que no me llenaba del todo. Fue cuando comencé a adentrarme en los temas de actualidad que realmente encontré mi pasión en el periodismo”, explica.

Entre las diversas ramas de este oficio, emitir opiniones cautivó su atención de manera particular. “Fue el género que más me atrajo, donde me sentí más identificado”, admite Barrientos. Su personalidad comprometida, su rechazo a la indiferencia ante las injusticias y su necesidad de tomar posición ante las desigualdades moldearon su inclinación hacia este género.

La Hora Tica nació emulando formatos de shows nocturnos estadounidenses. Foto: Captura.

“Siempre he sido una persona que no puede ser indiferente ante las cosas, siempre tomo posición”, enfatiza. “Necesito decir lo que yo pienso y lo que considero correcto”.

Su ingreso al mundo profesional del periodismo tuvo un punto de partida significativo en una pasantía en Noticias Monumental en el 2015.

“Aquella pasantía fue mi primera aproximación a responsabilidades más amplias en el campo del periodismo. Aunque no tuve el 100% de autonomía en la generación de ideas y la elaboración de notas, fue un primer contacto con el mundo profesional”, relata.

El Nacimiento de La Hora Tica

Esta es la línea gráfica del medio de comunicación 'La Hora Tica'. Foto: Facebook

El deseo de tener control sobre los contenidos y la libertad para decidir qué temas abordar y cómo hacerlo fue fundamental en la concepción de su propio medio de comunicación. “‘La Hora Tica nació como un espacio donde toda la responsabilidad recae en mí, donde tengo la libertad de decidir qué cubrimos, qué temas exploramos y cómo los presentamos”.

Poco a poco, David Barrientos ha conseguido mejor equipo técnico para mejorar la producción de sus contenidos. (Jose Cordero)

La Hora Tica emerge en el panorama mediático costarricense en el 2017, en los meses previos a las elecciones nacionales del año siguiente. Esta iniciativa ha atravesado dos etapas distintas: desde su origen en el 2017 hasta el 2019, cuando se detuvo temporalmente, para luego retomar su rumbo en el 2022.

“Nos vimos influenciados por los formatos de los late night shows, en particular por Last Week Tonight de John Oliver, que en ese momento estaba teniendo un impacto significativo”, explica Barrientos sobre las inspiraciones detrás del proyecto. El deseo era adaptar y emular esos formatos, pero con un enfoque local y limitaciones prácticas en recursos.

El término “tropicalizar” fue clave en el proceso creativo. Para ello, David se rodeó de personas cercanas como Estefanía Carvajal, Carlos Matute, René Sancho, Gabriel Marín, Roberto Solano y Austin Ramírez, todos comunicadores con sus mismos intereses.

“Decidimos emular el formato con nuestros recursos limitados, adaptándolo a nuestra realidad”, señala Barrientos. Esta adaptación implicaba la reinterpretación y la creación de un formato similar, pero con un enfoque y contenido dirigidos al público costarricense.

Los episodios se emitían semanalmente en Facebook y YouTube, los martes a las 8:30 p. m., presentando un formato que combinaba profundidad y extensión, caracterizados por episodios de 10 a 12 minutos.

“La primera etapa fue un boom porque nadie había hecho nada así en Costa Rica. Tal vez algunos lo habían intentado pero no pegaron. Esa primera etapa fue de mucha chota, de burlarnos de la gente en el poder mientras informábamos. La recepción fue buena, creo”, rememora.

Eso sí, más allá del tono, David siempre tuvo un norte claro: “el objetivo ha sido siempre tomar la información que puede ser complicada para muchos y presentarla de manera que cualquiera pueda entender”.

Al final del día, explica el periodista, él es un tipo normal que le gusta ver partidos del Real Madrid y el AC Milán, pasar una tarde con sus dos gatas disfrutando de un juego de los Packers y aprovechar sus fines de semana conociendo cataratas o montañas. “Al final, a quien ven en La Hora Tica es el mismo David que anda a pie todos los días”, cuenta.

Una curiosidad: el nombre del programa, según Barrientos, surgió de una curiosa conexión con el concepto de la hora costarricense, un término que caracteriza a los ticos con respecto al momento de llegar “a tiempo a algo”.

Echar para adelante

Barrientos ahora graba la mayor de sus videos en formato vertical, que es el ideal en redes sociales. Foto: Captura.

Inicialmente, producir La Hora Tica implicaba extensas sesiones de grabación, principalmente los viernes o sábados, debido a las limitaciones de recursos y tiempo. Barrientos, a cargo del guion, grababa dos o tres episodios seguidos en una misma sesión, lo que resultaba en jornadas intensas y agotadoras.

“Los guiones eran responsabilidad mía”, destaca David. Sin embargo, durante la primera etapa del programa, contó con el apoyo de colaboradores para incluir elementos de comedia, buscando agregar un toque de humor a los episodios. Este equipo inicial, conformado por personas cercanas a Barrientos, desempeñó un papel esencial en la creación y dinamización de La Hora Tica.

El proyecto tuvo una pausa cuando el papá de la criatura asumió una oportunidad laboral que limitó su tiempo con el programa (trabajó en Asamblea Legislativa, en el despacho de la diputada Carolina Hidalgo, del PAC).

Sin embargo, al retomar La Hora Tica en el 2022, Barrientos decidió adaptar el formato al consumo actual de contenido en redes sociales, como TikTok e Instagram, enfocándose en vídeos más cortos y dinámicos, aunque manteniendo un espacio para la profundización a través de dos podcast.

Se trata de dos producciones, una llamada DaTalk (donde profundiza en un tema particular) y otro llamado DaWik (donde hace un recuento de los temas de la semana) con los que ofrece una visión más detallada y extensa de los temas abordados en los vídeos cortos. “Quería proporcionar un producto informativo relevante que no requiriera una atención exclusiva, sino que pudiera consumirse mientras se realizan otras actividades cotidianas, pero que siempre tuviera ‘carnita’”, explica.

En cuanto al engranaje de producción, Barrientos compartió la evolución del proceso, desde grabar inicialmente en su clóset por limitaciones de espacio y recursos, hasta adquirir micrófonos y equipo técnico para mejorar la calidad del audio. El montaje y edición de los vídeos se realizan en su hogar, adaptándose a las nuevas tendencias de producción descentralizada y casera que predominan hoy.

La computadora portátil es la mejor amiga de Barrientos en su trabajo. Todos los días se conecta para estar al tanto del acontecer nacional y preparar sus análisis. (Jose Cordero)

El viernes por la mañana es el momento clave para este periodista. Es entonces cuando toma las riendas de la edición, transformando sus grabaciones en podcasts y videos pulidos. Este meticuloso proceso garantiza que los podcasts estén listos para su lanzamiento los viernes en la tarde, con los videos publicados a lo largo del fin de semana y algunos incluso llegando hasta el lunes.

“Me siento satisfecho del alcance. En esta segunda etapa creo que la recepción ha sido mucho mejor; hemos bajado el tono a las burlas y nos hemos enfocado en un periodismo más de denuncia y opinión, y eso creo que le gusta más a la gente. Aparte de la honestidad con la que yo siempre hablo y la sencillez con la que explicamos las cosas”, detalla.

Eso sí: al abordar la motivación detrás de su trabajo, el comunicador confiesa los desafíos emocionales inherentes a tratar temas políticos y enfrentar críticas, pero su determinación sigue intacta. Su objetivo se fundamenta en la creencia de que Costa Rica necesita debates significativos y diálogos sobre asuntos relevantes, alejándose de triviales.

“¿Por qué hay que hacerlo? Diay, simplemente porque sí, porque es necesario para una democracia saludable. Es importante y hay que hacerlo”, explica.

David ha enfrentado (y continúa encarando) problemas de financiamiento para el proyecto. Recientemente se vio obligado a aceptar un trabajo de tiempo completo fuera de La Hora Tica para rentabilizar sus días y, como él mismo dice, asegurar sus ingresos.

Por tanto, el comunicador explica que, quienes deseen apoyar su proyecto, pueden hacer un aporte mensual (un tipo de suscripción) mediante patreon.com/lahoratica o por Sinpe Móvil al teléfono 8607-6470.

“Yo me mantengo optimista porque creo firmemente que hay mucho por hacer y por decir de todo lo que pasa en Costa Rica día a día”, finaliza el periodista.