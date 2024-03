La historia de Manuel Canales: de Costa Rica para ‘National Geographic’ y ‘The Washington Post’

Aunque a finales de febrero las temperaturas en Washington continúan siendo muy bajas, en las instalaciones de The Washington Post mantienen encendido el aire acondicionado. Las salas de reuniones están muy frías y Manuel Canales Guzmán, un hijo del trópico, busca calor corporal por medio de la fricción de sus palmas.

El costarricense entró a una de esas salas -ubicada en el lugar donde trabaja a diario- para repasar su historia, esa que habla de cómo un joven de Guanacaste, que tuvo trabajos varios para pagarse la Universidad, hoy trabaja como Graphics Assignment Editor en el diario más antiguo e importante de la capital de Estados Unidos. Antes de tener este trabajo, estuvo siete años y medio en National Geographic, la revista que admiraba desde que tenía dientes de leche.

Manuel Canales, de 49 años, es un infografista costarricense que actualmente trabaja para 'The Washington Post'. Anteriormente estuvo en National Geographic. Foto: Mark Thiessen/National Geographic

Fue un 20 de febrero del 2024 cuando Manuel Canales Guzmán habló con Revista Dominical de su vida y sus aventuras laborales tanto dentro como fuera de Costa Rica. Sin ser consciente de ello, su relato podría tomarse como una guía de buenas prácticas para alcanzar los sueños: este hombre, de 49 años, lo único que buscaba era la excelencia.

Mientras estaba en la helada estancia, a poco de titiritar, Manuel Canales platicaba y dibujaba a la vez, sus manos y su mente no paran de crear. De sus labios no cesaron de emitirse palabras de gratitud para con su mamá, su principal apoyo (y fan), y también por el trabajo profesional que le abrió las puertas al mundo de la infografía.

Manuel Canales vive desde hace nueve años en Estados Unidos. Este tiempo no ha podido borrar ni su acento ni todos los dichos que hacen a un tico reconocible en cualquier rincón del mundo.

Manuel Canales se enamoró de las portadas del marco amarillo

Manuel nació en Liberia, Guanacaste, cantón en el que creció hasta los ocho años. A esa edad, él, su mamá Luz María y sus hermanos se mudaron a San José. Su papá, José Manuel, se quedó allá; falleció dos años después.

Para la mamá no fue sencillo enviudar y sacar adelante a cuatro hijos. Trabajó en casas para darles estudios y por supuesto, valores. Manuel se graduó del Liceo de San José y poco después cursó generales en la Universidad de Costa Rica, su plan era entrar a la Escuela de Artes y allí estudiar pintura o diseño gráfico. Lamentablemente, algo salió mal, aunque no lo suficiente para detener su propósito.

“Al final no sabía que había que hacer un examen de aptitud y no lo pude hacer. Dejé la UCR (universidad estatal) y me fui a la UACA (centro de estudios privado); para pagarla comencé a trabajar”, recordó Manuel.

En sus propias palabras, para costearse sus estudios universitarios, hizo de todo: fue cajero de Más x Menos, vendedor en una tienda, profesor de Artes Plásticas, entre otros. De nada se lamenta. Todo siempre pasa por algo y lo sabe: ese proceso le permitió conocer amigos, aprendió a trabajar en equipo con personas de variadas edades y a desenvolverse en diferentes ambientes.

“Fue un tiempo bonito que me trae grandes recuerdos, muchas de esas personas quedaron como amigos. Me llena tener ese contacto después de tantos años. Queda la lección de interactuar, innovar, cambiar de planes rápidamente. Tener esa rapidez de poderte mover”, contó.

Manuel Canales junto a su madre, doña Luz María, quien fue su mayor apoyo e inspiración. Foto: Manuel Canales para LN

Los cambios y decisiones han sido cruciales. Para Manuel, salirse de su zona de confort, se ha convertido en un hábito.

En aquellos años, hace casi 30, Manuel trabajaba y estudiaba. Lo hacía para cumplirle la promesa al pequeño que, en todo momento, hacía que sus cuadernos cobraran vida gracias a los dibujos que plasmaba en sus páginas blancas. Ha sido una práctica inevitable, hoy continúa haciéndolo. En esta entrevista virtual varias veces baja su mirada para detallar los bocetos que empezó minutos antes de que empezáramos a conversar.

“Siempre me gustó, mi madre me incentivó esa parte (artística). En mis recuerdos de la niñez están los gráficos de National Geographic. Veía las portadas, recuerdo que era caro. Siempre sentí atracción por las historias. Esas portadas de marco amarillo. Antes permitían verlas (no estaban dentro de un empaque), entonces se veía el despegable, ese póster con gráficos del espacio, volcanes, dinosaurios, era muy emblemático”, rememoró Manuel, un curioso visual desde que tiene memoria.

Muchos años después, Manuel Canales se convirtió en uno de los infografistas que diseñan esos impresionantes gráficos, que asombran a niños, niñas y personas de todas las edades. Aunque antes de llegar hasta la revista del marco amarillo, tuvo en Costa Rica una oportunidad de oro, en la que pudo demostrar sus talentos, afianzarse en su profesión y bañarse de oportunidades y reconocimientos.

“En este trabajo tenés mucha data. Recuerdo un proyecto muy bonito, de los finales de Nat Geo que fue acerca del sistema solar, era reunirse con expertos de la NASA, profesores de universidades superprestigiosas y es traducir esto al entendimiento de cualquier persona con información precisa y de calidad”. — Manuel Canales

Manuel Canales dejó una huella en su paso por 'National Geographic'. Este fue uno de los muchos gráficos que hizo para la revista. (Copyright 2024 National Geographic Partners)

Los inicios de Manuel Canales antes de National Geographic

Cuando aún era estudiante de diseño, las puertas del periódico La Nación, el diario más antiguo y de mayor credibilidad de Costa Rica, se abrieron para Manuel Canales Guzmán. Lo contrataron por sus caricaturas, ya que crearlas se había convertido en otro de sus trabajos para pagarse los estudios.

Estando adentro, los talentos de Manuel se fueron transformando en oportunidades. Recuerda que en una ocasión, mientras lo capacitaban sobre el nuevo programa editorial de aquella época, la persona que enseñaba le dijo que tenía potencial para la infografía.

“¿Infografía? ¿Qué es eso? ¡Ni siquiera existe una carrera como tal!”, dijo aquella tarde, sin imaginar que todo lo que había detrás de esa palabra sería su camino directo a una aventura cargada de satisfacciones profesionales y personales.

Tampoco fue que Manuel se cuestionó mucho, poco después, curioso y trabajador, se adentró en el mundo de la infografía.

“Las oportunidades vienen de la mano del esfuerzo y los resultados que ese esfuerzo ha generado. He sido afortunado de tener una madre como la que tuve, tan fuerte y llena de coraje. Las oportunidades no llegan siempre, hay que aprovecharlas. El trabajo arduo genera frutos”.

Manuel Canales perdió a su mamá hace poco más de un mes. Su voz se quiebra al recordar a esa mujer que lo fue todo y a la que él también le pudo devolver mucho. Doña Luz María vio en primera fila los éxitos que Manuel alcanzó. Para el guanacasteco, haberla llenado de orgullo representa el premio más importante.

“La satisfacción que me queda es que ella se sentía satisfecha al ver que yo estudié. Hace poco encontré un álbum que atesoraba y que repasaba mi tiempo en La Nación. Al final del álbum estaba mi foto, cuando gané el premio de Diseñador del año. Cada premio que ganaba, ella lo guardaba. A veces no sabía si ella se enteraba de lo que hacía, pero este álbum me dejó claro que sí”.

Canales continuó emocionado: “Su primer gran orgullo fue cuando empecé en La Nación y fui avanzando y ganando premios. Para ella era ver que el estudio y esfuerzo que hicimos juntos estaba dando frutos. De lo que más le gustó de mi tiempo en La Nación es que sabía que apreciaban lo que hacía”.

Recuerdo de cuando Manuel Canales fue jurado de los premios Malofiej en el 2010, en Pamplona, España. Foto: Manuel Canales para LN

Manuel recuerda que, gracias a su trabajo, la empresa lo envió a entrenarse a otros países como Brasil y España. Ese aprecio y confianza lo empujaron a “hacer locuras en el departamento”. La gratitud no se despega de su boca y resalta cómo esa confianza le permitió crecer y proponer.

Durante su trabajo como director del departamento de Infografía y Diseño Digital de La Nación, en 2010 ganaron el oro en los premios internacionales Malofiej, conocidos como los Pulitzer de la infografía. Fueron los primeros centroamericanos en ganarlo.

El premio, que reconoció un trabajo relacionado con parques nacionales, aumentó la credibilidad de la redacción en el grupo de infografía: recibieron más espacio y empezaron a ganar más reconocimientos junto a un equipo que vio pasar a muchos profesionales, a quienes recuerda con nombre y apellido.

Además de su vocación, Manuel siempre se acompañó de la excelencia. A su equipo siempre le decía que trabajaran pensando que National Geographic era su competencia.

Recibir el Malofiej fue un antes y un después. Manuel fue invitado a participar como jurado de ese mismo premio; y además de calificar el trabajo de otros también exponía el suyo y el de su equipo en Costa Rica. Al compartir con grandes de la infografía, empezó a absorber saberes, tendencias y el departamento del diario tico empezó a ser más moderno.

Manuel Canales trabajó durante 15 años en La Nación y atesora recuerdos que van desde charlas con un café hasta la misión de imprimir un mapa de Costa Rica de dos metros que mostraba el país de punta a punta. Además, no deja de lado su gratitud por todo el conocimiento que tantas personas le han aportado.

“Todas esas experiencias me han llevado a ser lo que soy. El 70% del éxito no depende de uno: hasta la persona que te cayó mal o el editor malísimo o jefe cabrón te enseñan a no ser cabrón y a no hacerlo igual”.

Manuel Canales, licenciado en diseño publicitario, considera que La Nación fue su gran escuela y hasta el día de hoy mantiene intacto el cariño.

Este gráfico sobre el Sistema Solar es uno de los más memorables para el infografista costarricense Manuel Canales, debido a toda la información que tuvo que procesar proveniente de muchos profesionales. (Copyright 2024 National Geographic Partners)

‘National Geographic’ le abrió las puertas a tico Manuel Canales

Ganar el Malofiej, como se leyó antes, fue transformador. Tiempo después de recibir el premio, cuando participaba como jurado del mismo, otra de las juezas le presentó una nueva oportunidad a Manuel Canales.

“Me contactó una compañera del jurado, ella trabajaba en National Geographic y me propuso en el puesto de Senior Graphic Editor. Ella siempre confió en mí, decía que le gustaba nuestro trabajo. Apenas tuvo la oportunidad me llamó. Entonces vine aquí a Estados Unidos”.

Para Manuel fue un cambio de paradigma, pasó de un periódico a hacer gráficos en una revista inmensa en la que tenía “plazos más largos y mayores recursos”. No era cualquier trabajo, ahora sería él quien se encargaría de aquellos infográficos que pondrían a soñar a muchas personas, así como lo hizo él en su infancia.

Llegar hasta National Geographic honró a Manuel. Apenas empezando se sintió retado, pues trabajaría al lado de infografistas a los que admiró y admira como Fernando Baptista, Alejandro Tumas y Juan Velasco, entre otros. “Entonces me dije a mí mismo que tenía que darlo todo”, contó.

De su amigo y colega Fernando ha aprendido que cuando se da un paso para atrás, es solo para tomar impulso.

“Al inicio me sentí presionado al trabajar con gente de mayor nivel: eso me gustó mucho. Te ayudan a elevar la barra”.

Manuel Canales en sus inicios en el mundo de la infografía. En la antigua redacción de 'La Nación' le acompañan Alexánder Salazar y Augusto Ramírez (de verde). Foto: Manuel Canales para LN

La historia de Manuel Canales nos presenta a un hombre decidido y tenaz. Así fue siempre, no tenía de otra: fue criado por una “mujer de empuje”.

“Todo se lo debo a ella. Era decidida, decía: ‘si aquí se abre una puerta, aquí entramos’”, recordó Manuel, quien dice que lo más difícil de irse de Costa Rica fue dejar a su madre. La señora sabía que era una oportunidad única y le aseguró que estaría bien.

Canales viajó con su esposa Alejandra Hernández, figura incondicional en este camino, y se establecieron en el país norteamericano.

“Había que tomar la oportunidad, puede ser que te llegue solo una vez o que vuelva cuando ya estés muy viejo”, comentó.

Durante sus siete años y medio, que empezaron en marzo del 2015, en National Geographic Canales se mantuvo como Senior Graphic Editor. En dicho puesto realizó y gestionó decenas y decenas de gráficos que pueden apreciarse en su tablero de Pinterest. Recuerda ese tiempo con una sonrisa.

Como ha hecho toda su vida, atesora varias amistades de su paso por la revista. Con Fernando Baptista, por ejemplo, se reúne a tomar café mientras conversan de arte y cine.

Su trabajo en la famosa revista fue cada vez más notable, al punto de qué nuevas oportunidades le llegaron sin buscarlas. Sí, The Washington Post.

“Gracias a Dios, el trabajo ha sido notado y me llamaron. El director de gráficos conocía mi trabajo. Me ofrecieron empleo con la idea de traer a The Washington Post ese conocimiento de cómo hacer gráficos interactivos, de mayor envergadura, ambiciosos, storytelling visual…”.

En agosto del 2022, Manuel Canales asumió el puesto de Graphics Assignment Editor, en The Washington Post.

El cambio fue abrumador, en el buen sentido. Pasar de una revista a un diario era notable en varios aspectos, sobre todo, en la forma de trabajar. En el Washington Post le ha tocado coordinar trabajos con colaboradores de diferentes partes del mundo y esperar hasta 24 horas para recibir retroalimentación. Todo ha sido emocionante, especialmente teniendo en cuenta que el camino se torna cada vez más digitalizado.

Tal y como la vida lo formó, Manuel Canales siempre ha estado listo para el cambio.

“Dejé La Nación para pasar a National Geographic y de ahí a The Washington Post. Siempre ha sido duro salir de la zona de confort, pero abandonarla es importante. Siento que si me quedo mucho, me comienzo a repetir”.

Manuel Canales atesora recuerdos de su paso por 'La Nación'. En la imagen comparte con una fracción del equipo de infografía del diario, algunos años atrás: Marco Hernández y William Sanchez. Foto: Manuel Canales para LN

Sería egoísta decir que, con su trabajo, Manuel Canales Guzmán solamente cumple sus sueños. Sabe que en sus manos y creatividad tiene la enorme responsabilidad de llegar a millones de personas; justo ahí recae la importancia de que la información de sus gráficos pueda ser comprendida por cualquiera que los vea.

A través de sus gráficos, se ha convertido en un traductor de datos técnicos y profundos.

“Creo en la libertad de información; ahora que hay tanta, necesita ser curada. Ahí siento el beneficio de los gráficos: das información con gráficos. Quisiera llegar a un producto funcional, que ayude a entender fenómenos diarios y que sea para todos. Siempre tuve en mente: ‘Yo hago gráficos para mi madre, para que aunque no hable inglés, los pueda entender’”.

El marzo anterior, The Washington Post publicó el infográfico que hasta ahora ha sido el más retador de Manuel Canales. Le satisface que también fue el de mayor impacto, además de recibir premios, generó conversación al abordar el impacto que las balas de alta velocidad de las armas de alto calibre, como la AR-15, causan en los tejidos, huesos y órganos humanos. El gráfico fue titulado The Blast Effect (El efecto explosión).

“El director me planteó el reto de ver por dentro el daño. La manera en la que lo planteamos fue usando la experiencia que tenía yo para hacer cortes, para ver volcanes y robots por dentro. Así vimos el daño completo. Puedo decirte que ese ha sido el gráfico más retador de toda mi carrera y el de mayor remuneración. Acá en Estados Unidos lo sacaron por todo lado. Es lo que te digo: la gente entiende, interpreta y reacciona. Los gráficos enseñan esa información que no es lo mismo ver que leer”.

Para Manuel, otro de los factores que hicieron este proyecto aún más especial, fue la posibilidad de contar con el apoyo del costarricense Ronald Paniagua.

Cada vez que tiene la posibilidad, Manuel Canales involucra talento tico en algunos proyectos. Durante su paso por National Geographic, por ejemplo, llamó al costarricense Daniel Solano para participar en una infografía.

La vida del infografista Manuel Canales lejos de Costa Rica

Vivir lejos de Costa Rica, aunque laborando en trabajos de ensueño, no ha sido sencillo. Ya suman nueve años desde que este hijo del trópico dejó su hogar. Al principio, todo era comparación. “¿Cómo es posible que los mangos aquí cuesten $10?”, se decía. Poco a poco, Manuel se fue acostumbrando y disfrutando de lo que Washington tiene para ofrecer.

“Al principio todo era comparar en negativo y siempre sale mal parado el país donde se vive, y es porque se extrañan la casa, la familia y los amigos”.

Manuel siente el calor de Costa Rica a través del contacto constante y virtual con su hermana y sobrinos; además de las delicias típicas que prepara su esposa, quien heredó las recetas de su suegra. Manuel también cocina; ahora le va mejor con la freidora de aire, cuenta entre risas.

El tema de los amigos lo compensa con esas nuevas amistades que va haciendo en el camino. Sus compañeros españoles ya hablan de mae y pura vida; él también ha aprendido varias expresiones de ellos.

Ahora, Manuel disfruta de las cuatro estaciones que se experimentan en su nueva casa. Dentro de sus anhelos está tener su propia familia; por ahora, su esposa y él no tienen hijos. Además, de cara a sus 50 años, se propuso hacer más ejercicio y comer mejor.

Con respecto al ámbito profesional, Manuel Canales Guzmán desea seguir creciendo. Entre sus planes está realizar proyectos de innovación que sean funcionales para las personas. Este inquieto y creativo costarricense reconoce que aún le falta mucho para llegar a la meta.

“Visualizar metas ayuda a lograrlas. Uno tiene metas difusas y no las concreta porque no sabe a dónde quiere llegar. Eso ayuda a concretarlas. No ponerse metas pequeñas. Hay que apuntar a donde uno quiere. No conformarse con lo que hay. Hay que crearlo, no todo lo ponen en bandeja de plata. Lo otro es no desaprovechar oportunidades”, reiteró.