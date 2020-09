“Previo al desenlace del caso de Eva nosotros ya sabíamos que esto era una lucha y la misma Eva lo sabía, y la enseñanza que deja este proceso es que no podemos dejar en las víctimas todo el peso de salir de esa espiral de violencia, necesitamos darle acompañamiento no solo a la víctima, sino a la familia de la víctima, porque esta habitualmente no sabe como actuar y está también chantajeada y amenazada por el agresor”, asevera.