“Para mí fue algo súper importante. Desde adolescente una de mis marcas favoritas era esta y creo que es de las pocas marcas que tienen ropa plus size. Una sabe lo que le cuesta conseguir ropa, para mí fue muy significativo. Sentí que estaba medio cumpliendo un sueño, le cumplí un sueño a la Majo de 15. Esto fue importante porque las campañas de ropa siempre buscan el mismo tipo de cuerpo y es súper importante ver gente que se parezca a uno. No soy la única mujer que tiene un tipo de cuerpo como el mío. Me gustó el enfoque del anuncio que era ver una chica gorda bailando, siendo feliz, siendo ella misma, sintiéndose cómoda en su propio cuerpo. Si es ese mensaje el que va a llegar, ojalá a mí me hubiera llegado (siendo adolescente)”, detalla Majo, de 27 años y quien fue seleccionada para la campaña luego de participar en un casting.