“Cuando me aceptaron en un kínder mi papá me hizo una cuna especial con rodines porque yo no me podía sentar en ese tiempo, pasaba acostada. Mi mamá me acompañaba al kínder la mayor parte de los días, pero también tenía que atender a mi hermana que me lleva cuatro años, así que en muchas ocasiones me tenían que cuidar ahí. Recuerdo que la directora, que era maestra de enseñanza especial, me dejaba sola en el aula durante los recreos, muchas veces necesitaba que me abrieran el jugo de cajita o las galletas, pero llegaba a la casa con la merienda intacta; ni en eso me querían ayudar”.