“Después de tantos intentos llegamos a pensar en tirar la toalla pero yo me decía: ‘hasta que no encuentre aunque sea una hoja de defunción, seguimos adelante´. En eso dimos, no recuerdo exactamente cómo, entre tanta vuelta que hicimos, con un medio colombiano que se llama Deportes Quindío, en el que había salido una nota sobre Julio. De inmediato contactamos al periodista y así supimos que él había jugado un tiempo en ese departamento de Colombia”.