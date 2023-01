Gemelos con alma de comparsa: la historia de Danie y Dennis Sterling

Los hemos visto bailar y cantar en todos los rincones de Costa Rica. Han ganado carnavales y llevado su alegría fuera de nuestras fronteras. Los gemelos Danie y Dennis Sterling son un legado indiscutible del sabor limonense, son la imagen viva del ritmo de las comparsas en nuestro país.

Desde hace 50 años, estos hermanos nacidos en Limón centro se han encargado de forjar una escuela musical y bailable que ha sido la semilla para muchas agrupaciones ticas.

Ellos definen claramente el significado de la palabra comparsa. El sabor y la pasión por la música corre por sus venas desde muy pequeños y, gracias a esa tradición, hoy por hoy son posiblemente la base más importante de estos grupos en nuestro país.

Además de que los une la sangre, a los hermanos Dennis y Danie Sterlign la comparsa Los Brasileiros ha hecho que su relación sea aún más fuerte. (Cortesía Rodolfo Martín)

Los Brasileiros marcan una era

Han sido por estas cinco décadas la cabeza y la dirección de la legendaria comparsa Los Brasileiros. Por su escuela han pasado muchos artistas –músicos, cantantes y bailarines– quienes han esparcido la semilla por todo el territorio nacional. Danie así lo hace patente: “No hay una comparsa en el país que no lleve el ADN de Los Brasileiros”.

Dennis Sterling está retirado de las actividades de Los Brasileiros debido a que está delicado de salud, su hermano Danie continúa activo pero planea retirarse este 2023 y ceder la batuta a los más jóvenes. Sin embargo, el trabajo artístico y la labor de llevar alegría a las personas seguirá siendo la bandera que los hermanos Sterling lleven en su vida. Esa es su herencia.

“Mi hermano no está bien del todo, pero está en las manos de Dios y de su hijo amado sacarlo adelante. Yo seguiré con él, llevándolo a caminar y a disfrutar de la música cuando pueda”, concluyó Danie.

Para este reportaje, Danie se convirtió en la voz y memoria de los gemelos.

Color y música Copiado!

La comparsa Los Brasileiros nació antes de que Dennis y Danie llegaran a ella. Fue fundada por Marvin Safito Black, en 1963; llevó la idea a Limón, luego de que se inspiró en agrupaciones similares que conoció en Panamá.

Años después, Black se fue del país y dejó la comparsa en manos de Eduardo Blufield y Michael Blackwood, recordó Danie sobre la historia del grupo. Para ese entonces, en 1968, ya los hermanos Sterling formaban parte de las filas de artistas de la comparsa.

Sin embargo, la historia de estos hermanos con la música empezó muchos años antes de vestirse con los tradicionales y coloridos trajes de baile. Conozcámosla.

Las playas limonenses han sido testigos de la historia que han forjado los gemelos Dennis y Danie Sterling con la comparsa Los Brasileiros. (Cortesía Rodolfo Martín)

Dennis y Danie nacieron el 15 de abril de 1950. Dennis es mayor por 15 minutos. Son hijos de Bonifacio Medrano Gómez y Claire Sterling Samuels.

Son de pura cepa limonense, explicó Danie. “Nacimos en el puro centro de Limón, al frente de la iglesia católica vieja. Fue en la casa con una partera”, explicó.

Su mamá, con apenas 16 años y en su primer parto, no sabía que iba a traer al mundo a gemelos. “La señora estaba sonando la campana porque nació Dennis y se dio cuenta de que todavía faltaba yo”, contó entre risas Danie.

Los Sterling fueron criados solo por su mamá; por situaciones de la vida, su padre no estuvo con ellos. Orgullosos cuentan que son parte de una camada de siete hermanos por parte de la mamá y otros siete por parte del papá.

A los cuatro años, ya sabíamos lo que era ir a algún lugar a comprar una gallina para la comida de los domingos. También íbamos a vender pejibayes, maní, elotes y hasta limpiábamos botas” — Danie Sterling, Los Brasileiros

Su infancia no fue tan fácil, aunque sí fueron niños muy alegres. En el Limón de los años 50, la vida no era sencilla y los pequeños se fajaron a trabajar para ayudar a su mamá con los gastos de la casa. Mientras tanto, ella hacía lo propio vendiendo comidas, entre ellas sus famosas tortas de bacalao, para llevar sustento al hogar.

“A los cuatro años, ya sabíamos lo que era ir a algún lugar a comprar una gallina para la comida de los domingos. También íbamos a vender pejibayes, maní, elotes y hasta limpiábamos botas”, recordó Danie, quien conserva la alegría tan característica del limonense.

Cuando estaban en primaria les comenzó a crecer la espinita por las artes. En la escuela General Tomás Guardia siempre los buscaban para los actos cívicos y los eventos del Día de la Madre para que cantaran, bailaran o leyeran un poema. “Los gemelitos hacíamos gracia”, dice Danie.

Lo que se ganaban trabajando les alcanzaba para comprar los famosos cancioneros que se vendían en la época y así se aprendieron varios temas. Además, habían heredado el talento de su mamá, quien de niña cantaba en el coro de la iglesia.

Danie y Dennis Sterling son dos figuras icónicas de las tradicionales comparsas costarricenses. Ellos han sido durante 50 años maestros de muchos músicos y bailarines ticos de estas agrupaciones. (Cortesía Rodolfo Martín)

Ellas bailan hasta que el cuerpo resista

Gracias a su talento innato, los gemelos Sterling poco a poco se fueron haciendo famosos en Limón. Esos chiquillos llamaban mucho la atención dondequiera que iban y así pasó una vez cuando la humorista y folclorista Carmen Granados visitó la provincia para hacer un show.

Danie no precisa la fecha, pero recuerda muy bien que cuando salió la canción Pata Pata (de Miriam Makeba), su hermano y él habían montado una coreografía para el tema. Por este baile los llevaron al show de Granados y de esta forma se dieron a conocer fuera de Limón.

“Qué negritos más lindos, nos dijo. Decía que éramos los Pata Pata”, contó Danie.

Ese contacto fue muy bueno para los hermanos porque después se presentaron en San José en el programa Chungalandia, de Antonio Chungaleta Menéndez.

Los hermanos Danie y Dennis Sterling están al frente de la comparsa Los Brasileiros desde el año 1972. Desde entonces se han mantenido activos hasta que recientemente Daniel sufrió de una situación delicada de salud.

También fueron a hacer un espectáculo a Canal 7, momento que recuerdan con mucho cariño. “El canal estaba por la línea del Pacífico. Fuimos los primeros negritos en ir. Recuerdo que don René Picado nos dijo que iban a tener muy buena suerte porque fuimos los primeros negritos en salir en el canal”, narró Danie.

Después de esas presentaciones en televisión nacional, comenzaron a hacer shows en diferentes lugares josefinos. No obstante, la tierra jala, por eso fue en Limón donde se asentaron como artistas, específicamente cuando la comparsa Los Brasileiros llegó a su vida.

Un amor eterno Copiado!

Desde muy jóvenes, los hermanos Danie y Dennis Sterling estuvieron al frente de la comparsa Los Brasileiros. En esta imagen se ve a uno de los gemelos durante su paso por el Carnaval de San José en el 2018. (Alonso Tenorio)

Cuando los gemelos tenían aproximadamente 17 años, Los Brasileiros llegaron a sus corazones. Curiosamente, la invitación para ser parte de la comparsa le llegó primero a Danie, mientras disfrutaba de una tarde de billar en compañía de varios amigos.

“Había dos comparsas en Limón. Una era Los Brasileiros y la otra se llamaba Watusi Boogaloo. A mí me gustaba más la Watusi porque estaban mis maestros de baile: eran muy buenos bailarines”, contó.

En el 2018, la comparsa Los Brasileiros fue dedicada del Carnaval de San José. Como es su costumbre, la agrupación deslumbró durante su paso por las calles josefinas. (Albert Marín)

Cierto día hubo “revuelo” entre las dos comparsas, recordó Sterling. Artistas de Los Brasileiros se fueron para la Watusi y, entonces, llegó Marvin Black al billar que se llamaba Júpiter a buscar jóvenes para que se unieran a sus filas como músicos y bailarines.

“Yo me fui al ensayo y me quedé. Empecé como bailarín, pero después faltaban músicos y me metí a tocar. Hacíamos unas maracas con tarros de leche, les metíamos unas piedritas finas y así empecé tocando”, afirmó Sterling.

A los tres meses, Danie convenció a su hermano Dennis, quien también se unió al grupo. Desde entonces, no se han alejado de la comparsa que durante tantos años les ha dado alegría y también una que otra tristeza en esta historia de amor que han construido.

Los hermanos demostraron talento también para el canto, así que junto con los músicos y los entonces directores de la comparsa fueron montando canciones especiales para interpretar.

Ha sido tanto el cariño que los Sterling le tienen a la comparsa que incluso tuvieron que defenderla a capa y espada para mantenerla con el nombre original. En una acción que ahora tildan de alocada, hasta secuestraron los instrumentos con tal de que la agrupación no desapareciera, para ello contaron con el apoyo de un personaje poco esperado: el entonces candidato presidencial Daniel Oduber.

Los Brasileiros han ido a representar a Costa Rica con su música, baile y alegría a Alemania, Italia y Estados Unidos.

Esta curiosa historia comenzó cuando Eduardo Blufield y Michael Blackwood eran los directores de la agrupación. “Llegó una compañía que quería que le cambiáramos el nombre a Los Brasileiros, pero un grupo de nosotros no aceptamos. Entonces hubo una roña, una revolución que hicimos en el Black Star Line. Secuestramos hasta los instrumentos”, explicó Danie.

En ese momento, Blufield, a quien le decían Anafre, era policía y “no aguantaba nada”, aseveró este Sterling. Tuvieron un fuerte enfrentamiento.

“Nosotros estábamos temerosos, no queríamos ir a la cárcel. Pero tuvimos un apoyo muy importante de don Daniel Oduber”, dijo.

Oduber estaba en plena campaña política para convertirse en Presidente de la República y visitó Limón. Dennis era dirigente estudiantil, así que cuando el político viajó a la provincia tuvo un encuentro con un grupo de estudiantes, entre ellos el hermano Sterling, y ahí se enteró sobre la situación que vivían Los Brasileiros.

“Anafre quiso matonearnos, pero en eso estaba el que sería ministro de Gobernación y Policía, Édgar Arroyo, y le dijo que si nos molestaba, el que iba a dar a la cárcel era él”, rememoró.

Esta foto de archivo muestra a Danie Sterling durante unos preparativos para los carnavales de Limón. Foto: Archivo.

Después de esta situación, los gemelos tomaron las riendas de la comparsa. Según el Sistema de Información Cultural del Ministerio de Cultura, los hermanos renovaron la agrupación al incluir timbales, bombos y tumbas profesionales, dándole así un mayor nivel artístico al grupo.

Otra anécdota curiosa que reveló Sterling fue cuando iban a participar en uno de los carnavales de San José pero no tenían plata para los uniformes.

“Cuando agarramos la comparsa no teníamos plata y se nos vino el carnaval. En ese entonces existía la tienda La Gloria, que la manejaba don Santiago Crespo. Fuimos donde él, le llevamos patí y pan bon. Le dije que nosotros íbamos a ganar el carnaval, que me diera el material de los uniformes y que con el premio se lo pagábamos”, recordó Danie.

Don Santiago confió en él. Era aproximadamente 1974 y Crespo les fió a Los Brasileiros ¢1.000 en telas y materiales.

“Ganamos el carnaval, nos dieron ¢1.500. Después iba a abonarle a poquitos a don Santiago; siempre le llevaba patí. La cosa es que al final le amarramos el perro”, reveló Sterling entre risas y algo de pena.

Más allá de los carnavales Copiado!

Si bien es cierto Los Brasileiros han tenido un impacto enorme en sus participaciones en carnavales nacionales, limonenses y en otras parte del país, su huella trasciende sus participaciones en las calles.

En octubre del 2017 la niña Kiona Power, entonces de nueve años de edad, fue una de las bailarinas de la comparsa Los Brasileiros para el tradicional Carnaval de Limón. Foto: Archivo.

Ellos han sido invitados a representar a Costa Rica en Alemania, también en Estados Unidos (específicamente en Nueva York).

A Alemania viajaron en los años 1975 y 1977, gracias a que representaron a la compañía bananera Bandeco en unos eventos, según consta en el Ministerio de Cultura. En 1990 fueron al Mundial de Italia acompañando a la Selección Nacional de Fútbol.

En 1998 y 1999 viajaron a Nueva York para visitar a la colonia limonense en Brooklyn, donde fueron recibidos con banderas de Costa Rica durante el desfile del Labor Day, agregó Cultura.

Para el 2006, también en los Carnavales de Limón, Los Brasileiros decidieron usar trajes de colores rojos y amarillos para su presentación, como lo muestra la entonces bailarina Carline Stow. Foto: Archivo.

“Nuestro legado es dejarle la comparsa a los jóvenes. Tenemos la dicha de que hay muchos muchachos y muchachas que son parte de Los Brasileiros y tienen el mismo amor que sentimos nosotros por el grupo. Trabajamos en pulirlos, aunque mi hermano no está en este momento a mi lado, que me duele mucho, pero sé que está muy orgulloso”, dijo Danie.

Actualmente, la comparsa está conformada por unas 20 personas entre bailarines, músicos y cantantes. Se mantienen muy activos, incluso la última presentación que ofrecieron fue para el Año Nuevo.

Los Sterling son personas agradecidas: saben que han contado con el apoyo de gente muy importante para que Los Brasileiros lograran ser la comparsa más representativa del país.

Los Brasileiros, dirigidos por los hermanos Sterling, siempre han derrochado sabor y alegría durante sus presentaciones en carnavales. Foto: Archivo.

Danie aprovechó esta entrevista para nombrar a algunos de ellos, eso sí, aclaró que se le pudieron escapar algunos nombres de su memoria. Olga Cozza, Alberto Esquivel, Marcelle Taylor, René Picado padre, René Picado hijo, Cervecería Costa Rica, Rodrigo Pinto, Jorge Solano, Bandeco, Salvador Marero, Rodolfo Martín y Rolando Araya son parte de esta gran lista de agradecimientos.

Aunque por diferentes razones, los hermanos Sterling dejen a la comparsa de sus amores, sus pupilos tienen la gran tarea de impulsar el legado de estos hombres que, a lo largo de 50 años, forjaron a punta de timbales, tumbas, batucadas, canciones y coreografías.