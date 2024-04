Freediving: Lo que muchos ven como una locura, para ellos es terapia

¿Qué está dispuesta a hacer una persona para cumplir un sueño? La respuesta puede ser muy subjetiva y depender de la persona que estemos hablando. Andrés León, por ejemplo, renunció a su trabajo y preparó sus maletas para mudarse a Quepos.

Hasta hace unos meses, Andrés residía en playas del Coco y trabajaba en marketing para una empresa local. Sin embargo, con el tiempo. comenzó a considerar la posibilidad de renunciar a su trabajo de tiempo completo en la oficina y mudarse. En su lugar de residencia actual, no tenía la oportunidad de practicar el deporte extremo que tanto le apasiona: el freediving (buceo libre o buceo a pulmón).

En el 'freediving', las personas se sumergen dentro del mar sin ningún equipo de respiración y dependiendo solo de sus pulmones. (Diego Mejías)

Andrés no quería que el tiempo siguiera pasando sin poder vivir su pasión. Por lo tanto, después de reflexionar sobre ello, presentó su renuncia el 11 de marzo y comenzó a empacar sus cosas. La decisión estaba tomada: su felicidad estaba a kilómetros de distancia de su hogar anterior, y fuera de las cuatro paredes de una oficina.

“En la zona donde vivo en Guanacaste, no hay como un grupo de freedivers que pudieran ir conmigo, porque este también es un deporte muy colectivo, en el que siempre está alguien que te cuida y cerca de vos para ayudarte. Aquí el único lugar para hacer freediving estaba en Tamarindo, donde hay otros centros, pero somos pocas personas y realmente no nos conocemos. En cambio, en Quepos, por ejemplo, ya hay una comunidad, entonces puedo practicar más”, explica.

Pero, ¿qué es el freediving? El freediving es un deporte extremo que se practica en el mar. Consiste en el buceo libre, también conocido como apnea, donde las personas se sumergen en el agua sin ningún equipo de respiración, apoyándose únicamente en una cuerda que les sirve de guía.

LEA MÁS: Buceo en la Isla del Coco: un relato submarino

El objetivo del freediving es descender a profundidades significativas y aumentar la distancia recorrida bajo el agua. Por ejemplo, Andrés ha logrado descender hasta 31 metros, pero su meta para este 2024 es alcanzar entre 45 y 50 metros de profundidad aproximadamente.

“Este es un deporte que consiste en bucear aguantando la respiración; sin embargo, yo creo que la clave no está en tener una capacidad pulmonar muy grande, sino en aprender a mantener la calma para disminuir el ritmo cardíaco y ser más eficiente con el oxígeno”, detalla León.

Este hombre de 30 años descubrió el freediving hace poco más de tres años, cuando un amigo lo invitó a practicar snorkeling. Esta última actividad, que implica bucear en la superficie del mar sin necesidad de una inmersión profunda, permite observar la vida marina con facilidad.

Andrés León renunció a su trabajo y a su vida en Guanacaste para poder vivir del 'freediving' en Quepos. (Diego Mejías)

Descubrió un mundo submarino que nunca había observado antes y quedó enamorado de él. Desde entonces, comenzó a buscar deportes que le permitieran sumergirse de nuevo en el mar.

“A mí me gustaba el mar, pero desde la orilla. Cuando tuve la dicha de poder ver todas las maravillas que estaban abajo del agua y comencé a buscar cómo hacía para poder estar más tiempo debajo del agua. Primero, me metí en buceo con tanque y me gustó, pero luego encontré el freediving y supe que era lo mío... Era la mezcla perfecta entre un deporte recreativo y un deporte de alto rendimiento”, cuenta.

El freediver comenta que en aquella primera ocasión logró descender 20 metros, y describe la sensación al regresar a la superficie como “increíble”, comparándola con “haber ido al espacio y volver”.

Además del freediving, Andrés tiene experiencia en otros deportes como el parkour, la gimnasia y el downhill MTB.

En cuanto al freediving en particular, para él lleva el cuerpo al máximo, pero de manera recreativa. Por ello, considera que es una actividad que cualquier persona puede practicar.

“Disfruto la competencia conmigo mismo y, aunque en esto también hay competencia entre varias personas, el límite y el récord se lo pone uno mismo y es un deporte donde se trata mucho de escuchar al cuerpo, de ser consciente. Entonces, ahí es donde uno piensa en qué tan extremo es porque creo que casi cualquier ser humano puede llegar a bajar 30 metros, que es muy diferente a decir que quiere bajar 110 o 120 metros, obviamente ahí sí es extremo”, explica.

Con las maletas prácticamente listas, Andrés relata que en este nuevo capítulo de su vida dejará la oficina para comenzar uno nuevo como instructor de freediving en Quepos.

En el 'freediving', las personas siempre están acompañadas por buzos de seguridad, quienes lo ayudan en caso de emergencia. (Diego Mejías)

Este nuevo trabajo no es convencional, a diferencia del que tenía anteriormente. Sin embargo, en los últimos años ha desarrollado un gran apego al mar, ya que fue allí donde descubrió su pasión más profunda.

Por otro lado, el freediving lo ha ayudado a seguir adelante, desafiándose a sí mismo constantemente.

“Últimamente me ha salvado. En el último año, me han pasado muchas cosas y lo que me ha mantenido mentalmente estable ha sido practicar freediving y esa meditación activa que uno hace cuando está entrenando. Para mí, es como que el tiempo se detiene. A veces tengo muchas cosas en la cabeza, estoy estresado, tengo problemas de adulto y, cuando estoy debajo del agua en completo silencio, es como el momento de hablar conmigo mismo y disfrutar del presente; eso lo hace mágico”, explica.

Un proceso para practicar freediving

En enero, Costa Rica albergó una competencia de freediving. Aunque el país no es precisamente conocido por este deporte extremo, participaron competidores de diferentes partes del mundo, incluidos países como Rumania, Francia, Colombia, Puerto Rico, Bélgica, Canadá y Estados Unidos.

Según Brad Stephen, de Freedivers de Costa Rica, fue la primera competencia de este tipo que se realizó en el país. Su éxito fue tal que ya se está planeando la segunda edición.

Stephen, quien suma más de seis años de experiencia en el campo del freediving, se encarga de impartir cursos, entrenamientos y organizar competencias. Recuerda que descubrió el freediving mientras trabajaba como instructor de buceo con tanques.

“Siempre sentía que me faltaba algo, el tanque era muy pesado y no sentía como algo natural porque tenía mucho equipo. Un día me quité el tanque y ahora solo utilizo mis pulmones y sí, se siente el cambio, por eso es que también ayuda a la gente a relajarse. Es como una terapia o un tipo de meditación abajo del agua y eso ya es muy personal porque le permite controlar sus pensamientos; entonces, es muy bueno para que uno pueda entender las capacidades de uno y estar un poco más en control”, expresa.

Quizá por eso él desearía que más personas experimentaran la sensación de explorar el mar de esta forma.

Antes de descender en el océano, las personas llevan un curso teórico, luego pasan a la piscina y finalmente llegan al mar. (Diego Mejías )

Para practicar freediving no se necesitan cumplir demasiados requisitos, detalla Stephen. Por ejemplo, es importante tener conocimientos básicos de natación, pero no se requiere una experiencia extensa. Sin embargo, es crucial que la persona se sienta segura y cómoda en el mar.

Por otro lado, es fundamental tomar un curso, que suele durar alrededor de cuatro días. La primera parte del curso es teórica e incluye material de estudio. Posteriormente, se inicia la parte práctica con entrenamientos y demostraciones en una piscina, centrándose principalmente en la técnica de respiración. Una vez que la persona se siente preparada, está lista para aventurarse en el mar.

“Uno aprende mucho cómo funciona nuestro cuerpo, el sistema respiratorio y, con esto, podemos mejorar la capacidad de respirar y eso es un tema muy importante porque en un día respiramos casi 21.000 veces y si multiplicamos eso por un año, es demasiado. Además, podemos mejorar la capacidad de los pulmones, relajarnos en una situación muy estresante y beneficia a otros deportes relacionados con el cardio, porque estamos nadando mucho”, detalla.

Como todo deporte extremo este también tiene sus peligros. El Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos informa que si el freediving lo practican buceadores sin experiencia, sin entrenamiento o de competición, puede provocar lesiones graves o incluso la muerte, por ello recomienda que se realice con la capacitación adecuada y utilizando las medidas de seguridad adecuadas.

De acuerdo con la Asociación Profesional de Instructores de Buceo (PADI), por su naturaleza, el buceo libre a profundidad ejerce presión sobre el cuerpo y el problema más común es la lesión por barotrauma causada por el cambio de presión en los ojos, los oídos, los senos nasales y los pulmones. “Estos casi siempre son causados por no compensar correctamente o por moverse demasiado rápido en el ascenso o descenso. Es mejor moverse lentamente y escuchar al cuerpo”, dice.

Antes de iniciar el descenso, es necesario que la persona se ponga una máscara (lentes) y unas aletas ligeramente más largas que las utilizadas para el buceo convencional. Se requiere también de un traje de neopreno y un cinturón con un poco de plomo para facilitar el descenso. En ocasiones, también se utiliza una pinza nasal.

La persona se sumerge boca abajo y comienza el descenso sujetándose de una cuerda que está amarrada a una boya en la superficie y que cuenta con un peso en el fondo para mantenerla firme. Durante los entrenamientos, las personas suelen llevar una pulsera que está atada al mecate

“Hay gente que piensa que esto es malo y peligroso, pero también es peligroso manejar en carro, pero la gente lo hace sin pensar y hay muchos más accidentes en Costa Rica con motos y con carros. Todo en la vida puede significar un peligro, pero si seguimos bien las reglas y estamos con buenos instructores y personas idóneas para practicarlo, uno se siente más seguro aquí ahí hay muchos instructores buenos. Llevo seis años en esto y nunca ha habido un accidente”, afirma.

Para practicar 'freediving' se utiliza un traje de neopreno, una máscara y unas largas aletas. (Diego Mejías)

Según Stephen, quien imparte sus clases en la Marina Pez Vela en Quepos, de noviembre a agosto son los meses que ofrecen el mejor clima para practicar freediving en el Pacífico. Esto se debe a que entre septiembre y octubre, el mar tiende a estar un poco más turbio y puede haber un aumento en las olas o corrientes.

Además, la práctica del freediving puede realizarse tanto desde la orilla del mar, donde se pueden observar los arrecifes, como también un poco mar adentro (aproximadamente tres a cinco millas), donde la profundidad es mayor (alrededor de 60 metros). Sin embargo, Stephen enfatiza que las zonas más profundas son adecuadas únicamente para profesionales en la actividad.

Aprender freediving desde cero

Estefanía Dejuk reconoce que cuando decidió comenzar a practicar freediving ni siquiera sabía nadar. Sin embargo, es una persona decidida que se propone metas y las cumple. Hace tres años, comenzó a tomar clases y a prepararse para su próxima aventura.

Lo primero que hizo fue practicar snorkel para acostumbrarse a la sensación del “mar abierto” y poco a poco fue mejorando. Cuando finalmente se sintió preparada, comenzó a descender bajo el agua una vez al mes o cuando tenía tiempo disponible, ya que su vida estaba muy ocupada con un trabajo que la mantenía ocupada buena parte del día.

Su vida ha cambiado desde entonces y ahora encuentra más tiempo para sumergirse en el mar; lo hace al menos dos veces por semana.

“Siempre le tuve miedo temor al mar y cuando llegué aquí, yo dije: ‘No, yo esto no lo voy a poder hacer’, porque yo sé que con un tanque siempre voy a poder respirar y no va a pasar nada, pero así, sin nada, yo dije que no. Y luego veía gente bajando hasta 50 metros y yo decía: ‘Esto no es posible’, pero me di cuenta de que entrenando, haciendo sacrificios y con mucho esfuerzo sí se puede lograr”, asevera.

Hoy en día, Estefanía puede dar fe de que sí es posible lograrlo e, incluso, compite internacionalmente. Ella es una de las costarricenses que representó al país en la competencia a principios de este año.

Estefanía Dejuk tiene 35 años y afirma que practica el 'freediving' para demostrarse a sí misma que es capaz de superarse. (Diego Mejías)

En la disputa, logró alcanzar los 48 metros de profundidad y ahora está más segura que nunca de que su principal competencia es consigo misma; no con nadie más.

“Es que para qué hacerlo con otras personas, para qué competir con los demás si sus límites son solamente suyos y de nadie más. Siempre va a haber alguien más arriba y va a haber gente más abajo; entonces, su límite es usted”, comenta.

Por su experiencia, la mujer de 35 años considera que, aunque el freediving es un deporte extremo, no es tan peligroso como la gente pueda imaginar.

Los riesgos en el deporte pueden estar en cualquier lugar, dice. A su juicio, el freediving depende únicamente de la capacidad mental de la persona y su poder de concentración.

“Hay gente que dice: ‘No sé qué tienen en la cabeza, eso es un riesgo, se van a morir’. Pero es como cualquier otro deporte, todo tiene sus riesgos. Obviamente, para el freediving siempre se necesita bucear con alguien, estar acompañado y entonces uno descubre que es una de las bonitas experiencias que tiene la vida y que cualquier ser humano puede practicar o por lo menos puede como darse la tarea de conocer”, afirma.

Para Estefanía, lo más importante es mantener la calma, respirar con tranquilidad y dejarse envolver por el océano y su inmensidad.

En enero de este 2024 se llevó a cabo la primera competencia de 'freediving' en Costa Rica, en la que participaron personas de países como Bélgica, Canadá, Estados Unidos y Rumanía. (Diego Mejías)

Al igual que otros freedivers, asegura que dentro del mar hay una oportunidad para reconectar consigo misma y dejar afuera todo lo malo, todo lo negativo que se carga en el día a día.

“Estás escuchando tu propio interior y muchas veces te acompaña el sonido de las ballenas y de los delfines. La gente por el miedo no se atreve a imaginar todo lo que puede encontrar y sí, puedes sentir miedo, yo muchas veces lo siento, pero mentalmente hay que estar fuerte y decir: ‘Ok, voy a disfrutar de lo que estoy haciendo porque es más que un deporte y quiero como sentirme relajada’ y ahí es cuando empiezas a disfrutar de ver una tortuga o un pez”, añade.

Calmando la ansiedad con freediving

Como Estefanía ya conocía el poder del freediving y lo mucho que le había ayudado, recomendó a Leidy Báez que también lo intentara. En aquel entonces, ambas eran compañeras de trabajo en un restaurante en Quepos.

Leidy accedió, ya que estaba experimentando ataques de ansiedad e insomnio con más frecuencia; pensó que tal vez dentro del mar encontraría el método de relajación perfecto. Así que hace tres años, la alajuelense, quien vive en Quepos desde hace ocho años, decidió comenzar con entrenamientos en la piscina.

Leidy Báez y Andrés León se han convertido en amigos y se apoyan practicando 'freediving' en Quepos. (Diego Mejías)

“Ella me dijo que sería muy bueno para mí y le hice caso. Así comenzó todo. Al principio, entrenaba cada tres meses, pero hace un año lo tomé más en serio y lo practico todos los días”, cuenta Leidy.

Estar en el mar ha sido tan beneficioso que actualmente trabaja como buzo de seguridad. Su labor consiste en cuidar a los estudiantes durante su descenso, sumergiéndose a su lado para que se sientan más seguros y sin miedo.

Hasta ahora, ha logrado descender hasta los 32 metros, pero su objetivo es llegar a los 50 metros de profundidad. Considera que tiene las cualidades necesarias para lograrlo.

“Este no es un deporte sencillo; es principalmente mental. La mayoría de las personas que lo practican van mejorando mentalmente y se vuelven más estables. De hecho, hemos conocido a personas que son psicólogos y practican freediving. Así que es muy beneficioso, fortalece mucho la mente y ayuda a superar los miedos”, enfatiza.

Leidy, de 29 años, afirma que, desde que comenzó a practicar este deporte con frecuencia, ha cambiado mucho su alimentación y se siente mejor físicamente.

Ahora es más consciente del significado de cuidar el medio ambiente y el océano en particular, ya que nada se compara con ver animales marinos felices en su hábitat natural.

Para quienes practican 'freediving' no existe una meta, su intención es poder descender cada vez más. (Diego Mejías)

“Uno ve muchas cosas: mucha basura, algunos animales en problemas debido a eso, y mi mentalidad ha cambiado mucho por eso. He visto mantarrayas y el mar azul se ve muy claro... Es increíble lo que se siente estar ahí. Además, es estar solo consigo mismo, es como una sensación de grandeza, como si el océano te abrazara. Diría que es como un encuentro con Dios; es algo muy hermoso que te llena de paz”, expresa.

Ahora, Leidy espera la próxima competencia, pues quiere demostrar que en el freediving los ticos también pueden destacar, al igual que Estefanía y Andrés, quienes además se apoyan mutuamente, pues los tres son amigos, unos que el deporte extremo unió.