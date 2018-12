“Esto me da felicidad. Ver la cara de alegría de los clientes me emociona, eso me da satisfacción personal. No lo veo como sacrificio; aunque es muy cansado, me hace muy feliz. Estos días de Navidad no se puede dejar de trabajar, ayer (lunes 17 de diciembre) me di una cortada en el dedo, pero debo seguir decorando. No se puede fallar”, cuenta.