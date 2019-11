“Ella va cinco días de la semana para que no esté solita todo el día. Es interesante que salga y socialice y no esté todo el día tirada durmiendo en un sofá. Empecé a valorar varios sitios para la guardería y me gustó la Perrutribu. Ella lo siente como su segunda casa. Se emociona cuando le dices que va a la perruguardería, lo entiende. Los tienen activos todo el día, algo curioso es que hacen amigos. Yo me siento tranquila porque ellos son profesionales, dedicados, el ambiente es familiar. Ella socializa y se porta de maravilla en todas partes”, detalló Cecilia, quien trabaja junto a su esposo en una empresa de telecomunicaciones.