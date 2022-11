El tatuaje de Celso Borges que promocionará el turismo de Costa Rica en el Mundial

Una gallina achiotada en el almuerzo y una buena tortilla palmeada para el café de la tarde... ¿le suena? Eso, más un atardecer en cualquier playa de Guanacaste, es lo que le recomendaría el seleccionado Brandon Aguilera si algún turista le preguntara qué hacer en Costa Rica.

Su compañero Anthony Contreras le añadiría el típico gallo pinto para el desayuno, que desde chiquillo le enseñaron a comer y que sigue siendo un platillo típico infaltable en la mesa de su casa.

Celso Borges, en tanto, sería menos específico, pues a un turista en busca de recomendaciones solo le diría que pruebe la comida autóctona de las diferentes provincias, que eso es un placer al paladar.

Celso Borges asegura que las distancias entre el mar y la montaña; y el frío y el calor, es lo que más le gusta de Costa Rica. (Jesus Fung Yan)

Pero en Costa Rica a un extranjero no solo se le conquista con la comida, sino también con la personalidad tan alegre y particular del tico, su popular “Pura vida” y por supuesto los exóticos paisajes, capaces de impresionar a quienes deciden vacacionar en Tiquicia.

“He escuchado mucha gente que dice que Costa Rica es muy diferente por sus playas, su naturaleza y su gente. De hecho, todos los extranjeros que he conocido vuelven otra vez y eso da mucho gusto y lo hace a uno sentirse orgulloso del país que tiene”, afirma Borges.

Sin embargo, aunque los visitantes foráneos se enamoran del país y vuelven no una sino dos, tres o cuatro veces, no todos los ticos se animan a vacacionar por su tierra y conocerla como se debe.

Un paraíso natural

“Costa Rica es el país que amo”, dice Joel Campbell con nostalgia, mientras recuerda que por su trabajo como futbolista en el extranjero no puede estar en el país tanto como quisiera.

El emblemático jugador, de 30 años, participó recientemente en una serie audiovisual que circulará en redes sociales durante el Mundial de Qatar 2022, con la intención de que los ticos se animen a descubrir esos rincones del país que quizá no conocen y que tanto él como Celso Borges, Anthony Contreras y Brandon Aguilera consideran que tiene que estar en esa lista de “próximo tour” de los costarricenses.

Joel Campbell extraña vivir en Costa Rica, el país que ama. (ICT)

“Queremos que ellos, que son nuestros embajadores en Qatar durante estos días, nos lleven a descubrir las joyas turísticas que hacen de Costa Rica uno de los destinos más gustados en el mundo y el orgullo que esto representa para ellos y para todos los costarricenses”, indicó Carolina Trejos, directora de mercadeo de Instituto Costarricense de Turismo (ICT), entidad que impulsa el proyecto Nuestra Costa Rica Mundial.

En total son siete capítulos en los que los futbolistas responden en un minuto un cuestionario sobre gastronomía, cultura y turismo de cada una de las siete provincias. Es algo así como turistear siguiendo las recomendaciones de La Sele.

“Creo que Costa Rica es un país lindísimo para visitar. Si le gusta la montaña, debe ir a Monteverde; si le gusta la playa, entonces a Guanacaste, Limón o Puntarenas”, dice Joel, quien agrega que no cambia el frío de Cartago por nada.

Anthony Conteras, por su parte, es tan aficionado al fútbol y vive con tanta pasión y euforia cada partido que juega, que su recomendación por supuesto es ir al estadio. Eso sí también es un amante de la naturaleza, específicamente de las montañas de San Rafael de Heredia, en las que asegura, encuentra la paz y la tranquilidad.

Celso Borges, quien vivió fuera de Costa Rica por varios años, agradece las cortas distancias que hay en el país, pues sabe que solamente le tomará un par de horas pasar del frío al calor.

Anthony Contreras forma parte de esta serie documental de siete capítulos que el ICT grabó a propósito del Mundial de Qatar 2022. (Jesus Fung Yan)

“A mí lo que más me hacía falta era que en cuestión de una hora podía esta en la playa; y en hora y media tirándome del canopy en las montañas. Yo creo que el poder movilizarse bien y que todo esté tan cercano hace que la experiencia del país sea muy memorable”, añadió el volante.

Para Aguilera, Costa Rica es tan bonito que ni siquiera son necesarias las palabras, y en el caso de los extranjeros “solo hay que mostrarles fotos y decirles que eso es lo que se van a encontrar. Tiene cosas únicas, en todas las provincias hay cosas diferentes, se encuentra de todo”.

Costa Rica en la piel

Una figura de una tortuga sobre una tabla de surf, que se complementa con el nombre de “Costa Rica” y la famosa frase “Pura vida”.

El amor de Celso Borges por Costa Rica es tal que lucirá en su brazo izquierdo un tatuaje temporal durante el Mundial de Qatar 2022. Su idea es despertar la curiosidad de miles de miradas hacia este pequeño país centroamericano.

Los jugadores tienen claro que durante la Copa del Mundo son embajadores del país y en este tiempo el nombre de Costa Rica recae, de cierta forma, en sus manos. Sin embargo, es un tema que va más allá del deporte, pues se trata de exhibir la esencia del tico ante los fanáticos que estarán pendientes de cada movimiento de La Sele.

Celso Borges se hizo un tatuaje temporal de una tortuga sobre una tabla de surf. (Jesus Fung Yan)

La imagen que eligió Celso para marcarse la piel -por unas semanas-, está relacionada a su gusto por la playa. Como él, otros 500 ticos que viajarán a Qatar a disfrutar la Copa del Mundo también se tatuaron perezosos, ocelotes y otros símbolos que representan el turismo de Costa Rica.

“Mi país es algo de lo que me siento muy orgulloso, es algo que llevo a todo lado donde sea que esté. Cuando hablo de Costa Rica, la gente es súper curiosa con el destino y me llena de mucho orgullo poder hablar de todas las maravillas que tenemos. Los extranjeros deberían venir acá porque es una experiencia única y muy diferente a todo lo que ellos pueden experimentar”, afirmó Borges.

La idea surgió del Instituto Costarricense de Turismo (ICT), que no dejó pasar la oportunidad de hacerle publicidad al país a partir de los jugadores y de aquellas personas que pagaron por su boleto a Qatar.

Y es que para los jugadores es importante lucir su tierra y trascender más allá del fútbol, porque según Brandon Aguilera “hablar de Costa Rica, el país de uno, es bonito”.

Brandon Aguilera considera que a un turista no se le debe hablar de Costa Rica con palabras, sino por medio de imágenes. (Jesus Fung Yan)

“A mí me llena de mucho orgullo hablar de todas las maravillas que hay acá en el país y me siento completamente feliz de hablar de otra cosa que no sea fútbol, porque también es parte de nuestra vida y me alegra tomar el tiempo para esto”, añadió Borges.

El lanzamiento oficial de la serie se realizará el próximo martes 22 de noviembre (un día antes del debut de La Sele en Qatar) y se liberarán nuevos episodios hasta el 18 de diciembre en el Facebook, Instagram y canal de Youtube del ICT.