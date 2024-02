El mundialista que anotó el penal histórico en Brasil 2014 hoy busca votos en su cantón

Hace 10 años, Michael Umaña ponía al país a gritar de euforia, al anotar el histórico penal que le dio el triunfo a la Sele frente a su similar de Grecia, en el Mundial de Brasil 2014. Gracias a su buena puntería, el equipo tico obtuvo una clasificación histórica a cuartos de final en la Copa del Mundo.

Hoy, el exseleccionado nacional busca conseguir otro triunfo, uno muy diferente que no incluye estadios abarrotados de aficionados, ni balones de fútbol, pero que siempre desata pasiones: llegar a la vicealcaldía de su cantón, Santa Ana.

Michael reconoce que la política no es precisamente su fuerte, pero se ha empeñado en aprender, pues está convencido de que su amplia trayectoria en el fútbol le permitiría ayudar a las nuevas generaciones del cantón a crecer e involucrarse en el ámbito deportivo.

Michael Umaña reconoce que no tiene experiencia en política, pero afirma que lo mueven las intenciones de que Santa Ana tenga un programa deportivo más robusto. (Lilly Arce Robles.)

Esto lo motivó a aceptar la invitación que le hizo Jorge Sánchez, el candidato a alcalde de Santa Ana por el Partido Republicano Socialcristiano, para unirse a su equipo en las elecciones municipales, que se celebran este domingo 4 de febrero.

“Debo aceptar que esto es algo completamente nuevo para mí. Y no, no fue una decisión fácil, de hecho, lo analicé por varios días; y la verdad una de las cosas que me impulsó y que me hizo tomar la decisión fue que don Jorge me habló de apoyar mucho el deporte en el cantón. Al final, el poder servirle a la juventud y devolverle a mi pueblo tanto de lo que me ha dado fue lo que me llevó a decir que sí”, detalla Umaña.

Sánchez no era precisamente un amigo de toda su vida, de hecho lo conoció hasta que lo buscó para incorporarse a su equipo de campaña. Sin embargo, le dio confianza luego de sostener una “larga conversación” en la que el candidato a alcalde le presentó un plan de trabajo, que incluía tareas para el exmundialista en el ámbito deportivo.

Umaña afirma que pese a que apenas está aprendiendo de política, le ilusiona creer que puede ayudar a crecer su cantón, ese en el que nació.

“Este ya no es el pueblo en el que yo crecí. Ha tenido un crecimiento muy grande y nosotros estamos acá para que Santa Ana sea mucho más distinguido, porque hay cosas que deben mejorar. Aquí no estamos para juzgar, ni para mirar atrás o decir: ‘yo esto, yo lo otro’. Soy el tipo de persona que no señalo y no miro lo que no se ha hecho. Dios mediante, podamos poner en práctica el buen plan de trabajo”, dice el futbolista.

Michael ha recorrido el cantón, escuchado a su gente y mostrado esa otra faceta ciudadana.

Debido a esta campaña en el que ha estado involucrado, hoy puede decir con plena seguridad que política “no es tan sencilla como mucha gente piensa”.

“Demanda demasiado tiempo. No es algo tan sencillo o tan fácil como uno cree... de verdad es bastante agotador y cansado; pero cuando uno lo hace con pasión, con ganas y con honestidad, calidad y transparencia para mejorar el cantón, a la gente del pueblo, a la juventud, la carga se aliviana”, asevera.

Pero ¿considera que le favorece a su partido el hecho de que él sea una figura tan conocida? Su respuesta es afirmativa pero con matices.

Michael Umaña asegura que la campaña política ha sido muy cansada, pero que ha estado trabajando muy fuerte. (Lilly Arce Robles.)

“Somos un equipo, somos un partido y todos somos importantes, hay gente muy preparada en cada uno de los campos que debemos mejorar en la educación, el turismo, el deporte, es decir, es un equipo de trabajo donde hay personas muy conocedoras de las problemáticas del cantón y donde nos pueden ayudar a mejorar”, explica.

Y añade: “Sin duda, lejos de ser una figura pública, podemos aportar. Que es importante sí, pero también sé que tengo una gran responsabilidad si llego a un puesto como este y lo que tengo que hacer es comprometerme al máximo para buscar mejores oportunidades para los jóvenes, los adultos mayores y toda la población, para que este sea un cantón ejemplo”.

Umaña no es la única figura pública procedente de otras esferas que busca un puesto en las elecciones municipales de este 2024. Entre otros nombres que se reconocen de ámbitos lejanos a la política y se encuentran disputando un puesto de elección popular están el experimentado entrenador de fútbol Juan Luis Hernández, el periodista y cantante René Barboza, el expresentador y meteorólogo Max Mena, y el cantautor Humberto Vargas.

Todos tienen proyectos, enfoques y perspectivas diferentes, unos conocen más que otros de política, pero a todos los une un deseo por mejorar la realidad de su comunidad.