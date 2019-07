El problema más peliagudo para el imputado es que esta no es la primera vez que se enfrenta a la justicia por cargos parecidos. Once años atrás, en el 2008, fue juzgado por abusar sexualmente de varias adolescentes en su mansión de Palm Beach, en Florida. Sus abogados argumentaron que su cliente creía que estaba tratando con mayores de edad y que no había existido fuerza de por medio en ningún caso, sino que se trataba de sexo consentido. Las jóvenes que lo acusaron en aquel momento tenían entre 14 y 16 años, los decires del millonario eran difíciles de digerir, pero entonces, logró un controversial acuerdo con la fiscalía: aceptó purgar 13 meses de prisión, así como quedar inscrito en el registro federal de delincuentes sexuales.