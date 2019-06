“No se trata de una anécdota de cuento macabro, sino de tres más de los nombres que engordan las listas año tras año. El caso de las chicas de Alcácer marcó una generación. Muchos hemos crecido con el aviso de no hacer autoestop, muchas hemos sido avisadas de no salir de noche sin varones a partir de ese momento. No fue lo único que sucedió para que se diera esa transformación, pero sí fue un hito que condicionó parte de lo que pensaban los padres de los años 90 cuando sus hijas salían a la calle. El ejemplo de un problema sistémico que dos décadas después sigue vigente”.