Debemos tomar en cuenta de que sea un meme o no un meme, también puede lesionar el honor. Hay aplicaciones en Internet que también pueden realizar estos memes por el usuario, no se requiere que la persona tenga mayores conocimientos técnicos, sin embargo, no quiere decir que una persona que cree un meme a través del análisis de los metadatos, no pueda vincularse con él (...) por supuesto que es algo un poco más complejo. Pero no quiere decir que sea imposible. Hay que ver el caso en concreto.