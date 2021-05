“Todo esto es mi terapia. A veces padezco de depresión y como yo no voy a hospitales apenas me siento como triste, voy a la quebrada y ahí se me olvida todo. Dejo que el agua se lleve lo malo que siento. Me siento a escuchar el ruido de la pequeña catarata que se hace y me libero”, concluyó agradecida la dama que salvó la quebrada.