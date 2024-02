Con poca experiencia en política pero con actitud: Estas figuras públicas buscan su voto

Hace 10 años, Michael Umaña ponía al país a gritar de euforia, al anotar el histórico penal que le dio el triunfo a la Sele frente a su similar de Grecia, en el Mundial de Brasil 2014. Con su buena puntería, el equipo tico obtuvo una clasificación histórica a cuartos de final en la Copa del Mundo.

Hoy, el exseleccionado nacional busca conseguir otro triunfo, uno muy diferente que no incluye estadios abarrotados de aficionados, ni balones de fútbol, pero que siempre desata pasiones: llegar a la vicealcaldía de su cantón, Santa Ana.

Michael reconoce que la política no es precisamente su fuerte, pero se ha empeñado en aprender, pues está convencido de que su amplia trayectoria en el fútbol le permitiría ayudar a las nuevas generaciones del cantón a crecer e involucrarse en el ámbito deportivo.

Michael Umaña asegura que la campaña política ha sido muy cansada, pero que ha estado trabajando muy fuerte. (Lilly Arce Robles.)

Esto lo motivó a aceptar la invitación que le hizo Jorge Sánchez, el candidato a alcalde de Santa Ana por el Partido Republicano Socialcristiano, para unirse a su equipo en las elecciones municipales, que se celebran este domingo 4 de febrero.

“Debo aceptar que esto es algo completamente nuevo para mí. Y no, no fue una decisión fácil, de hecho, lo analicé por varios días; y la verdad una de las cosas que me impulsó y que me hizo tomar la decisión fue que don Jorge me habló de apoyar mucho el deporte en el cantón. Al final, el poder servirle a la juventud y devolverle a mi pueblo tanto de lo que me ha dado fue lo que me llevó a decir que sí”, detalla Umaña.

Sánchez no era precisamente un amigo de toda su vida, de hecho lo conoció hasta que lo buscó para incorporarse a su equipo de campaña. Sin embargo, le dio confianza luego de sostener una “larga conversación” en la que el candidato a alcalde le presentó un plan de trabajo, que incluía tareas para el exmundialista en el ámbito deportivo.

Umaña afirma que pese a que apenas está aprendiendo de política, le ilusiona creer que puede ayudar a crecer su cantón, ese en el que nació.

“Este ya no es el pueblo en el que yo crecí. Ha tenido un crecimiento muy grande y nosotros estamos acá para que Santa Ana sea mucho más distinguido, porque hay cosas que deben mejorar. Aquí no estamos para juzgar, ni para mirar atrás o decir: ‘yo esto, yo lo otro’. Soy el tipo de persona que no señalo y no miro lo que no se ha hecho. Dios mediante, podamos poner en práctica el buen plan de trabajo”, dice el futbolista.

Michael ha recorrido el cantón, escuchado a su gente y mostrado esa otra faceta ciudadana.

Debido a esta campaña en el que ha estado involucrado, hoy puede decir con plena seguridad que política “no es tan sencilla como mucha gente piensa”.

“Demanda demasiado tiempo. No es algo tan sencillo o tan fácil como uno cree... de verdad es bastante agotador y cansado; pero cuando uno lo hace con pasión, con ganas y con honestidad, calidad y transparencia para mejorar el cantón, a la gente del pueblo, a la juventud, la carga se aliviana”, asevera.

Pero ¿considera que le favorece a su partido el hecho de que él sea una figura tan conocida? Su respuesta es afirmativa pero con matices.

Michael Umaña reconoce que no tiene experiencia en política, pero afirma que lo mueven las intenciones de que Santa Ana tenga un programa deportivo más robusto. (Lilly Arce Robles.)

“Somos un equipo, somos un partido y todos somos importantes, hay gente muy preparada en cada uno de los campos que debemos mejorar en la educación, el turismo, el deporte, es decir, es un equipo de trabajo donde hay personas muy conocedoras de las problemáticas del cantón y donde nos pueden ayudar a mejorar”, explica.

Y añade: “Sin duda, lejos de ser una figura pública, podemos aportar. Que es importante sí, pero también sé que tengo una gran responsabilidad si llego a un puesto como este y lo que tengo que hacer es comprometerme al máximo para buscar mejores oportunidades para los jóvenes, los adultos mayores y toda la población, para que este sea un cantón ejemplo”.

Umaña no es la única figura pública procedente de otras esferas que busca un puesto en las elecciones municipales de este 2024. Entre otros nombres que se reconocen de ámbitos lejanos a la política y se encuentran disputando un puesto de elección popular están el experimentado entrenador de fútbol Juan Luis Hernández, el periodista y cantante René Barboza, el expresentador y meteorólogo Max Mena, y el cantautor Humberto Vargas.

Todos tienen proyectos, enfoques y perspectivas diferentes, unos conocen más que otros de política, pero a todos los une un deseo por mejorar la realidad de su comunidad.

También está el caso de la popular presentadora de televisión Maureen Salguero, mejor conocida como La Tía, quien figura como candidata a la vicealcaldía de San José por el partido Unidad Social Cristiana. Consultada para este trabajo sobre sus aspiraciones políticas siendo una figura venida de la pantalla chica, Salguero prefirió no dar declaraciones.

Como un partido de fútbol

“Cuando Cartaginés estaba a punto de descender, a mí me llamaban y yo llegaba y ese problema lo solucionábamos. La gente sabe que cuando me meto en algo, es para sacarlo adelante, sin corrupción, sin chorizos”. Así es como el conocido director técnico Juan Luis Hernández Fuertes resume por qué quiere ser el próximo alcalde de Cartago.

El popular entrenador busca llegar a la alcaldía este 2024, con el Partido Nueva Generación, luego de que la agrupación política le diera luz verde para postularse pero con sus propios proyectos.

“He encontrado mucha gente con una gran esperanza e ilusión para que Cartago cambie por completo. Yo vine hace 38 años y pasamos de 10.000 a 100.000 carros y pasamos de un 15% a un 30% de pobreza extrema. La gente sin empleo se ha multiplicado, la delincuencia y la pobreza también... El alcalde ha hecho obras increíbles que tienen acción directa con el desastre de una sociedad, da vergüenza”, explica Hernández.

Juan Luis Hernández Fuertes asegura que lo han amenazado y amedrentado durante la actual la campaña política, sin embargo, asegura que él no tiene miedo. (Rafael Pacheco Granados)

El director técnico asegura que desde el 2010 ha realizado trabajo social en el cantón y, por eso, conoce las necesidades que hay entre los ciudadanos. Sin embargo, detalla que es hasta ahora que se entera de “todas esas matrafulas” que se gestan en la política.

Por ello, cuando surgió la idea de un proyecto político para el cantón central de Cartago, decidió seguir adelante.

“Yo nunca he sido político ni lo seré, más bien es todo lo contrario, cualquier cosa menos político, porque los políticos parece que van a la misma universidad y tienen maestrías en el arte mentir y de engañar y, algunos, hasta en el arte robar. Entonces lo que más me ha llamado la atención de la política es la cantidad de gente que hay manejando los recursos de los demás en beneficio propio y eso no se vale”, afirma.

Además, agrega que “la corrupción está institucionalizada”.

“Para mí eso era algo desconocido, ni me lo podía imaginar. Tienen muchísima gente involucrada en la corrupción. Llevamos cuatro años denunciando y denunciando y si las autoridades actuaran, esta sociedad quedaría automáticamente sana, pero tenemos un cáncer y es que la corrupción está institucionalizada. Así de fácil”, comenta.

Juan Luis Hernández detalla que más que buscar votos, lo que él quiere es gente interesada en que Cartago progrese. Considera que para “sacar la corrupción” hay que enfrentar primero una gran batalla y reconoce que “luchar con esta gente no es bonito”.

El exseleccionador nacional segura que ha costeado su campaña con recursos propios y sigue dando la pelea hasta el final, pues además reconoce que Cartago, la ciudad en la que vive desde hace 38 años, le ha “dado mucho”.

“Yo nunca en la vida me vi como alcalde, yo soy cualquier cosa menos político Me han empujado y no he salido corriendo. A mí me han amenazado, me han querido comprar y tengo a gente con orden de alejamiento de mi casa. Me han intentado comprar, amedrentar, amenazar y asustar, pero si no me han matado tres cánceres, no me van a matar ellos”.

Juan Luis Hernández Fuertes afirma que desde el 2010 está trabajando en proyectos para mejorar el cantón central de Cartago. (Rafael Pacheco Granados)

El entrenador, visiblemente molesto, afirma que durante este proceso ha aprendido y mucho de eso es una “auténtica vergüenza”.

“Me di cuenta que las personas como yo les estorbamos mucho, pero como yo hay mucha gente harta y no lo hago por mí, sino por las generaciones que vienen. Nosotros estamos financiando la campaña con recursos propios y estamos haciendo lo que podemos, pero hemos visto cómo utilizan terrenos municipales y dinero municipal para seguir exactamente en lo mismo”, asegura.

Juan Luis finaliza tajante diciendo: “vamos a ganar”.

Más arte, más cultura

Humberto Vargas estaba de gira en Oregón, Estados Unidos, en el 2023, durante las fiestas patrias, cuando recibió una invitación que lo sorprendió y lo puso a pensar.

Esta no era una invitación cualquiera, pues incluía ser candidato a vicealcalde en un partido cantonal llamado Bienestar Rafaeleño, de San Rafael, Heredia, lo que significaba incursionar en la política, un ámbito en el que había evitado estar a toda costa, pues no quería que opacara su carrera artística.

“Tardé como una semana consultando con personas allegadas y conmigo mismo si lo hacía o no, porque hay muchos riesgos en esto. Yo nunca había querido tener ningún tinte político a nivel nacional. Hasta el momento mi imagen ha sido asociada solamente con cuestiones de arte, pero esta era una oportunidad bonita”, dice.

Fue su sentido ciudadano el que lo terminó convenciendo de aceptar la propuesta que, entre otras cosas, incluía encargarse de la agenda cultural del cantón herediano.

De acuerdo con el reconocido músico, a lo largo de su trayectoria ha estado involucrado en diferentes proyectos culturales y uno de sus grandes propósitos personales siempre ha sido buscar la manera de “movilizar y visibilizar” el arte, para que más jóvenes tengan alternativas de mostrar su talento.

El ganador del Festival de la Canción de Viña del Mar afirma que así se crea la motivación para generar patrimonio cultural.

El cantautor Humberto Vargas quiere desarrollar proyectos culturales en su cantón, San Rafael, para que más jóvenes puedan descubrir sus talentos artísticos. (Rafael Pacheco Granados)

“Por años he llevado en mi mente una frase que dice que todo lo que no se invierte en cultura en un país, se termina invirtiendo varias veces más en seguridad. Y sí, hemos visto lo que pasa en toda Latinoamérica; entonces siento una gran esperanza. Además, trabajar como asesor en la parte de cultura es algo que siempre he querido hacer”, confiesa.

Y es que el cantante anteriormente había desarrollado proyectos artísticos en su pueblo, afirma que llegar a la municipalidad le permitiría “tener una influencia mayor”. Por ello aceptó exponerse “un poquito más” al entrar en un partido político.

A pesar de que era un ámbito desconocido para él, asegura que ha disfrutado mucho la campaña política.

“Creo que ha sido muy transparente, muy limpia. Ha habido un par de cosillas ahí que uno va aprendiendo... es increíble cómo a veces se despiertan pasiones. Mi participación hasta el momento ha sido muy pacífica: he ido a hablar con la gente por las calles, he ido a caravanas y toda esa parte es muy bonita; las personas se me acercan y me dicen que tienen esperanza de que pueda quedar, que creen en lo que yo puedo hacer por la cultura”, asevera.

Según el músico, en estos meses ha podido comprobar que es “bien conocido” en su pueblo, pues los mismos vecinos así se lo dicen.

“El cariño de la gente hacia mí y de mí hacia mi querido pueblo, es algo que nunca ha estado en duda, entonces hasta el momento, hacia mi persona no ha habido ningún ataque, ni nada. Todo mundo me decía: ‘Humberto te estás metiendo en problemas’, pero hasta este momento, pues todo va muy bonito. La gente tiene esperanza”, dice.

El cantante considera que ser una figura mediática, que ha destacado como artista tanto a nivel nacional como internacional, posiblemente “sí colabore e influya para atraer miradas hacia el partido”.

Humberto Vargas pensó por muchos días si aceptaba integrar una papeleta en las elecciones municipales en San Rafael, Heredia, porque su imagen nunca ha estado asociada a la política. (Rafael Pacheco Granados)

“Una cosa es ser famoso y otra es tener prestigio y yo creo que hay gente muy famosa y hay gente que tiene un prestigio que le ha costado toda la vida. A mí me ha costado toda una vida de trabajo tener una imagen que considero potable”, asegura.

Otro de los factores que llevó a Vargas a decidir trabajar en la campaña política de su cantón está relacionado a una de sus filosofías de vida: en lugar de criticar, hay que actuar para ver cambios.

“La verdadera función del poder del pueblo sería participar, mínimo ir a votar, porque ya sabemos que los malos gobernantes en el mundo son elegidos por buenos ciudadanos que no votan. Entonces si uno tiene la posibilidad de colaborar, de hacer algo, la única forma es hacerlo... o seguir toda la vida criticando”, señala.

Eso sí, reconoce que al no tener “ninguna experiencia anterior en política”, sabe que necesitará “una curva de aprendizaje”.

Líder comunal

René Barboza considera que tiene un perfil idóneo para convertirse en el próximo alcalde de Tibás. El periodista, presentador y cantante nació, creció y reside en ese cantón y, por ello tomó la decisión de buscar el cargo.

Barboza escribió el himno de Tibás, canta rezos del Niño y afirma que es el único candidato que puede entrar tranquilo, sin custodia o seguridad, hasta los precarios de la León XIII. Además, reconoce que ha estudiado lo suficiente como para ocupar este puesto por los próximos cuatro años.

El rostro televisivo afirma que decidió postularse como candidato a alcalde luego de que allegados lo impulsaran a debutar en política con el Partido Republicano Socialcristiano.

René Barboza considera que puede ser un buen alcalde pues conoce cuáles son verdaderamente las necesidades que tienen los tibaseños. (Alonso Tenorio)

“Fue un grupo muy grande de profesionales, de emprendedores, que dijeron: ‘Aquí necesitamos a alguien que represente al cantón’ y ahí fue cuando sucedió la idea de que yo fuera el representante de ese grupo. Y ha sido una campaña muy desgastante, porque prácticamente la hemos tenido que cubrir con recursos propios”.

“Pasamos a ser un cantón abandonado por esta gente que quiere quedarse ahí. Tenemos un puntaje de 59.6, es decir, si usted tiene un hijo y le llega con un examen con 59 puntos, ¿usted lo premia? Estamos en la posición 24 de 82 cantones. Nosotros somos un cantón céntrico, a la par de la capital, con un presupuesto de ¢8,500 millones”, asegura.

El comunicador añade que Tibas “está a punto de ser deficiente”, y lo que más teme es que eso sea una realidad: “no hay avances en absolutamente de nada, entonces donde yo veo la situación me doy cuenta que se perdió el norte del cantón más lindo”.

“La gente empieza a decirme a mí, a darme quejas y yo también soy víctima. No se ven barrenderos limpiando nuestros caños desde hace muchos años, porque la actual administración se llevó a los empleados del plantel para utilizarlos en el edificio central como choferes y han abandonado por completo las vías. Nuestros parques prácticamente son selvas, en el cementerio puede que lo pique una serpiente... todo está abandonado”, insiste.

El periodista y cantante René Barboza escribió el himno de Tibás. (Alonso Tenorio)

Barboza reconoce que el ser que una figura pública podría favorecerle en sus aspiraciones. Sin embargo, afirma que en Tibás él es más conocido porque “toda la vida he sido de ahí” y ha escuchado las necesidades de los vecinos de ese cantón josefino.

“Yo sí he visto que cuesta mucho que una figura pública quede de alcalde, porque la gente no le tiene confianza; pero en Tibás es diferente porque la gente conoce a René Barboza, porque yo he sido un hombre de pueblo. Si yo fuera una figura pública, nada más, creo que no lograría nada, pero he hecho un trabajo grande, no pensando en política, sino porque el apoyo a las comunidades está en la naturaleza mía”, finaliza.

Muchas necesidades

¿Cómo olvidar a aquel meteorólogo que tenía su propia sección del clima en Telenoticias?

A pesar de que eso fue hace muchos años, Max Mena relata que las personas todavía lo reconocen en la calle y le recuerdan aquella época suya que tanto disfrutó y ocurrió por coincidencia.

Esa imagen que plasmó en la pantalla y generó tanta cercanía con los televidentes es la que hoy, de una u otra forma, le ha permitido ser un candidato a alcalde conocido por el pueblo.

“Por azares de la vida me convertí en el hombre del tiempo en Canal 7. Yo trabajo con el Instituto Meteorológico Nacional y con el Minae desde hace 37 años y eso me dio a conocer mucho a nivel nacional. Me dio una imagen pública, pero una imagen que de una u otra forma yo me la he ganado porque la gente aprendió a conocer de mí una persona honesta, trabajadora y accesible”, detalla.

Max Mena afirma que decidió pelear por la alcaldía de Alajuela debido a que su cantón tiene muchas necesidades. Aunque no tiene experiencia en política, considera que puede hacer un buen trabajo. (Rafael Pacheco Granados)

Asimismo, asevera que “es diferente tener un candidato que nunca has escuchado de él, a tener un candidato que lo conoces”.

Max Mena es el aspirante del Partido Progreso Social Democrático para el cantón de Alajuela.

“La decisión fue tomada con mi familia, después de que me hicieron la propuesta. Y la acepté porque yo tengo 60 años de vivir en Alajuela, y el pueblo que yo disfruté en mi adolescencia era muy diferente al de ahora. Alajuela se va perdiendo, va cada vez peor, esta cada vez más fea la infraestructura, la inseguridad, la falta de oportunidades”, relata el meteorólogo.

Considera que su oportunidad de ser alcalde incrementa, pues en su criterio los ciudadanos están votando con más conciencia, principalmente la gente joven que “tiene una manera diferente de pensar”.

“Ya no tiene ese color político que heredamos de nuestros abuelos y de nuestros papás, sino que la gente ahora se preocupa por darle el voto con conciencia a personas que quieran en realidad trabajar por el cantón. Me pregunto qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones en cuanto a oportunidades y seguridad... yo creo que llegó la hora de volcarse a trabajar en el gobierno local”, dice.

El meteorólogo y abogado afirma que esta es su primera incursión en un proceso electoral y que fueron las necesidades comunales las que lo impulsaron a buscar el cargo de alcalde.

Max Mena tiene 60 años. Aunque hace mucho no aparece en televisión, afirma que la gente todavía lo recuerda. (Rafael Pacheco Granados)

Por ello, está convencido que él no será un “político tradicional”, sino como un político nuevo, “sin cola que me majen”.

“La experiencia que estoy viviendo es fascinante. Yo les dije que nosotros no íbamos a pelear con nadie, que lo que íbamos a hacer era llevar propuestas a cada uno de los pueblos de nuestro cantón. Nunca he estado en política y como el partido no tiene presupuesto, estamos trabajando con las uñas, entonces he ido aprendiendo muchísimo”, revela.

Mena resume esta experiencia como enriquecedora y afirma que está “sacando un doctorado en este asunto de forma gratuita”.