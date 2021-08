Citas románticas en una caja y hasta la puerta de su casa

Los clientes de Date in a Box CR reciben en sus casas una caja con todos los artículos necesarios para tener una cita romántica, así como juegos personalizados para que la actividad sea más divertida y logre el objetivo deseado por cada pareja. Date in a Box CR para LN. (yerick calvo)

Algunas veces jurarse amor eterno no es suficiente. Lograr que una pareja permanezca junta requiere esfuerzo y algo de creatividad.

Con esa idea en mente, un par de amigas crearon el emprendimiento Date in a Box CR, en el que arman paquetes con ideas para citas románticas a la medida y los envían hasta la casa de sus suscriptores y clientes.

En la caja, usted encontrará todo lo necesario para realizar una actividad romántica sin salir de casa o, incluso, llevar el paquete y su contenido hacia el lugar donde tiene planeado un apasionado e inolvidable escape.

Date in a Box CR, lanzado en junio, fue creado por las amigas Diana López y Milena Picado, quienes además de ser colegas de trabajo, las une una gran pasión en común: su amor por organizar de todo y la creatividad.

“Nos conocimos en la empresa (de seguridad informática) en que trabajamos, desde hace 10 años. Nos hicimos muy buenas amigas, tenemos muchas cosas en común y nos encanta la parte de los detalles. Un día, hablando de que queríamos salir un poco de la rutina y hacer algo adicional para generar ingresos, decidimos unir fuerzas”, explicó Milena.

“Pensamos en tener algo innovador en Costa Rica, porque acá donde yo vivo (en Estados Unidos) muchísimas cosas funcionan por suscripción, entonces una paga con la tarjeta y, mes a mes, le llega el servicio a la casa. Entonces, con la pandemia, pensamos en hacer un servicio similar, en el que la cajita de citas les llegue una vez al mes”, añadió Milena.

[ Un viaje con su abuelo inspiró a chef a servir desayuno estilo avión en su restaurante ]

“Nos encanta crear experiencias espectaculares con detalles únicos, que las personas que nos rodean vayan a disfrutar como nunca. Una de nuestras características principales es la personalización de los detalles, lo que le da un toque único a cada uno de nuestros eventos, elementos y presentes”, afirmó por su parte Diana.

Cada mes ellas eligen un tema principal y, alrededor del mismo, se planifican las citas personalizadas. “Picnic fue el tema en junio, para julio hicimos Do it yourself dinner, donde las parejas preparan una cena con una parte tricky que no les vamos a contar y, en agosto, sacamos Paint and Seat, que es pintar en unos lienzos con pintura acrílica”, relató Diana.

Cada paquete incluye todo lo necesario para crear un momento único. Por ejemplo, puede contener bebidas, snacks, juegos y actividades con instrucciones. Todo está incluido, las personas, literalmente, solo tienen que ponerle amor al asunto y disfrutar.

Las cajas se distribuyen por medio de un servicio de mensajería en el Área Metropolitana. Para quienes viven fuera del GAM se envía a través de Correos de Costa Rica.

Citas a la medida

Una de las características que destaca a este emprendimiento, es que el contenido de la caja se ajusta a los requerimientos y objetivos de sus clientes, quienes pueden notar que se trata de un producto hecho a la medida y no una fórmula que se repite para todos.

De acuerdo con la emprendedoras, la iniciativa surgió luego de que identificaron que las parejas de novios y matrimonios de nuestro país tenían la necesidad de salir de la rutina e intentar algo especial y diferente que les recuerde porqué están juntos. “Una relación saludable no se mantiene sola”, destaca Diana.

“Queremos sacarlos de la rutina y evitar que el día a día mate esa sensación que los volvía locos al principio de la relación. Queremos ser una solución para aquellas personas que quieren mantener relaciones felices, satisfactorias y que continuamente están creciendo como pareja”, resaltan en su sitio web oficial.

“Nuestro propósito es que los clientes suscritos tengan una cita diferente. Ya sabemos que las relaciones que llevan mucho tiempo, y más ahora por la pandemia, corren el riesgo de caer en la rutina, así que nuestra propuesta fue ayudar a las parejas a que tengan una cita sin que tengan que planear nada. Nosotras ponemos todo en el box y nada más tienen que abrirla y disfrutar de todo lo que viene ahí”, detalló Milena.

Las citas planeadas de Date in a Box buscan cumplir con los objetivos que desea la pareja, desde reavivar la relación hasta aprender a comunicarse mejor. Foto: Date in a Box CR para LN.

¿Cómo funciona?

Date in a Box está disponible por medio de servicio de suscripción o por pedido para una ocasión especial.

“En Costa Rica no estamos tan acostumbrados a usar este método de suscripción mensual, entonces agregamos la opción de venta única en la que si desean pueden comprar una única caja y ya al mes siguiente no”, detalla Milena.

“Cuando las personas hacen la compra les llega un cuestionario a su email y ahí nos dan información de la pareja, si están casados, si viven juntos, cuantos años llevan o si tienen hijos. También hay una parte donde les preguntamos que, si pudieran ponerle un objetivo a la relación, cuál sería y les damos una lista para que nos digan. ¡Ninguna DateBox es igual a otra!”, explica Milena.

Una vez recibimos un pedido de una pareja que nos decía que quería una resolución de conflictos más sana. En esos casos, que son más específicos, nosotras tenemos una psicóloga que nos ayuda a crear ciertas actividades para ayudar a las parejas a alcanzar su objetivo”. — Milena Picado, propietaria de Date in a Box CR

El precio de cada DateBox es de ¢32.000, aunque el costo puede ser menor según el contenido y se puede pagar por medio de PayPal, Sinpe Móvil o transferencia bancaria. En el caso de los planes de tres meses, el costo de cada caja mensual es ¢29.000, en el plan de seis meses el valor mensual es de ¢28.000 y, en la suscripción anual, el monto correspondiente a la caja mensual es de ¢26.000.

El cliente puede eliminar su suscripción en el momento que desee. Eso sí, siempre recibirá todas las cajas por las que ya pagó y la cancelación se hará efectiva a partir del próximo período.

[ La historia de la jacket que esperó 16 años a su pequeña dueña ]

Además, existe la opción de tarjetas de regalo, que son ideales como un presente para bodas y aniversarios. “No tienen fecha de vencimiento y la pareja la puede utilizar cuando lo desee”, explicó Diana.

Si desea más información, puede escribir por medio del WhatsApp 8889-5110 o el correo info@dateinaboxcr.com.

Más ideas

Según Milena Picado, a futuro planean seguir innovando con Date in a Box CR.

“Más adelante queremos darle el servicio a todo tipo de relación, desde algo casual o primera cita, hasta matrimonios. Tenemos tantas ideas por desarrollar que apenas estamos empezando. Tenemos una cajita a la que hemos estado dando mente que se va a llamar la First Date Box, pensada justamente para la primera cita. Además tenemos amigos que no tienen pareja y nos preguntan cuándo van a ser la cajita de ligue para conocerse y siempre direccionadas al objetivo de la persona”, comentó Milena.

Asimismo, tienen planeado sacar diferentes productos, por ejemplo, el mes pasado lanzaron The Men Box y también Self Care Box, que están pensados para que la persona tenga una cita consigo misma con productos para el cuidado personal.

“Nuestra idea, al principio, era hacer solo dos entregas al mes, pero la realidad ha sido otra. El público no quiere esperar tanto, entonces cuando un cliente hace la orden quiere saber cuándo la recibirán. Entonces, ahora mínimo con dos o tres días se puede hacer una entrega”, explica Diana.

“Hay ocasiones en que se les olvidó un aniversario y la necesitan con urgencia, entonces nos ponemos de acuerdo con ellos para que la pasen a recoger. Tratamos de hacer todo lo posible para que tengan la caja cuando la necesitan”, agregó Diana.

Para Diana y Milena es muy satisfactorio saber que con Date in a Box CR le ayudan a muchas parejas a alcanzar sus metas.

“Al principio, durante el tema del picnic, una pareja que tenían varios años de casados nos pidió una caja de cita cuyo objetivo era satisfacerse más sexualmente. No teníamos nada preparado en ese momento, nos tocó empezar a investigar para ver qué hacíamos y al final mandamos tres actividades relacionadas con ese tema. Fue muy bonito, porque realmente nos sacó de nuestra área y la pareja quedó súper complacida. Además contenía cosas que podían utilizar después, no solo para la cita”, recordó Milena.

Las amigas Diana López y Milena Picado decidieron utilizar su pasión por planificar eventos para emprender con el servicio de citas románticas hechas a la medida. Foto: Date in a Box CR para LN.

Una pareja nos contactó porque querían expresar mejor sus sentimientos, entonces lo que hicimos fue incluir los artículos personalizados para el picnic, que era el tema del mes, y se les envió un juego que consistía en que se hacían unas preguntas y se tenían que sentar mirándose a los ojos. Tenían que responder algo relacionado con su matrimonio y la respuesta tenía que durar al menos 30 segundos, porque no queríamos que solo dijera sí o no”. — Diana López, propietaria de Date in a Box CR

“Hemos logrado captar el público que nos propusimos al principio. Básicamente nuestro grupo mayoritario va de 24 a 36 años, mujeres en su mayoría. Pero también hemos tenido clientes hombres y es ahí donde queremos llegar más, porque a veces para los hombres es más difícil pensar qué hacer en una cita o hacer algo si se jalaron una torta y quieren pedir disculpas”, resaltó Milena.

“Pero queremos llegarle a todo tipo de público y de cualquier tipo de relación, ya sean casados, solteros, gays... Nos encanta ver parejas fuera de lo común y que nos cuenten cómo son, todo eso lo tomamos en cuenta para el contenido de la caja”, agregó Milena, quien tuvo una relación a distancia por un año antes de mudarse a Estados Unidos, donde actualmente reside con su esposo.

La experiencia de Milena inspiró a ambas a crear una opción destinada a parejas que viven este tipo de relaciones, una persona en Costa Rica y otra en Estados Unidos.

“De momento solamente lo ofrecemos en Estados Unidos. El precio varía con la parte de entrega, porque son dos cajas diferentes, por ejemplo tenemos una que es de coctelería, que se les envía a cada uno para que haga el cóctel con los mismos ingredientes y actividades y lo mismo para comer”, resaltó Milena.

Lo cierto es que Diana y Milena seguirán uniendo corazones con sus cajas, la forma más singular e inesperada de atizar el amor en tiempos de pandemia.