“A pesar de que estaba tan joven y que por mi cabeza aún ni pasaba la idea de tener hijos todavía, no sé porqué entré a la tienda Offcorss, que creo que ya no existe, y me puse a ver y me encontré esa jacket y me dije me la tengo que llevar y se la tiene que poner mi hija algún día”, contó este hombre, hoy de 35 años.