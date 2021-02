“Luego me llamaron para ver si me podía presentar. En el PANI la trabajadora social me dijo lo que pasó. Les conté lo que pasó, que yo los conocía. Dijeron que ellos no tenían ningún familiar para que se los llevara, que si yo podía hacerme cargo de uno o dos, porque los niños hablaban de mí. Yo llamé a mi esposo e hija que éramos los que vivíamos en la casa. Él me dijo que no podíamos dejarlos, que los iban a separar. Los trajimos por seis meses. Pensé que en ese tiempo la mamá iba a cambiar, a ellas les dan oportunidades. Pasaron siete meses y ella no cambiaba. Quedó embarazada, tuvo otra bebé y ya se la quitó el PANI. Yo quería hacerme cargo, pero es imposible porque Matías con su discapacidad es como un bebé que necesita pañales: él sufrió un derrame cerebral y perdió la movilidad de la mitad de su cuerpo, y Mónica también los necesita en la noche por sus traumas. Ahora le di un foco y hay días que no moja la cama”, cuenta.