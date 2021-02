“Una amiga me dijo que los hermanos Barrantes nos invitaban a jugar Monopoli. Yo pensé en no ir por lo aburrido de ese juego. Nunca termina. Pero fui y ella estaba. Ahí nos conocimos. Luego coincidíamos en misa y bailábamos con rocola. El baile nos terminó de unir. Nos gustamos y nos hicimos novios. Al final jalamos seis meses y medio. Y aquí seguimos este par de chiquillos. Nos atrevimos a esa aventura, pues antes no había nada de esos cursos prematrimoniales que existen ahora”, cuenta don Carlos, quien alegre menciona que el 10 de diciembre del 2020 él “y su señora”, como le llama, cumplieron 65 años de casados.