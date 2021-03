“Un bombero me decía que no gritara porque me desangraba. En el momento del accidente estaba enfocada en él. No dejé que me atendieran. Yo me negaba. Me peleé con el bombero. Le decía que me viera a los ojos. Yo solo quería que él (Alex) se fuera en la ambulancia. Le decía que yo estaba bien. El muchacho se echó para atrás y me dio el pase. Me quedé con Alex esperando a que lo montaran, cuando lo ingresaron a la ambulancia les dije que ahora sí hicieran lo que quisieran (para atenderla)”, recuerda.