“La conocí en una época en que yo estaba reubicándome en la música. Ella me decía que no me iba a apoyar en el popular, que ella me iba a apoyar siempre que yo siguiera en la música clásica. Me dijo: ‘mi casa está a la orden, siempre y cuando sea Ópera, sino, no le abro ni la puerta’. Es que era una señora muy intensa y muy ella, muy relajada y sin poses” recuerda López.