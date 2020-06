“Ver su reacción a uno le da mucha alegría y en mi caso en particular me da impulso, porque yo siempre he querido estudiar, ser un profesional y por eso celebro los logros de la gente. Yo saqué mi bachillerato pero por cuestiones de la vida no he podido ir a la universidad, pero aún no me doy por vencido, no quiero decir que ya eso lo dejé, porque es un proyecto pendiente”, añade el cartero de Ciudad Quesada.