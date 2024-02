Araya Vlogs convivió con tribu en Etiopía en medio de hombres armados

El costarricense Cristopher Araya, mejor conocido como Araya Vlogs, vivió una aventura impactante en Etiopía, país africano al que llegó para conocer y convivir con tribus que viven con costumbres muy similares a las que se practicaban hace miles de años, según comentó a La Nación este 20 de febrero.

En esta oportunidad, Araya Vlogs visitó las tribus Mursi, Hamer, Karo y Bana, donde topó con realidades que pueden resultar inimaginables desde nuestro país. El viajero contó todos los pormenores de este recorrido para el que se preparó leyendo mucho y así entender lo que iba a encontrar.

Araya Vlogs junto a dos miembros de una de las tribus que visitó en su viaje a Etiopía. Foto: Araya Vlogs para LN

Para esta visita, el tico se instruyó junto a especialistas para comprender el contexto de las tribus y “no verlo con ojos de occidente”. Para llegar hasta Etiopía, Araya solicitó una visa y tomó un vuelo desde España. “Duramos 25 horas en total”, explicó.

Al llegar a la capital de Etiopía, el youtuber viajó hacia una zona rural en el sur de esa nación, que es donde habitan las tribus. A este lugar no llegó solo. Para empezar, requirió alquilar un carro; contrató a un chofer, a un guía de la zona que ayudó con el idioma y a un cocinero.

“El tema del idioma es complicado. En las tribus se necesita un traductor del idioma nativo al idioma amárico que es el nacional, del amárico al inglés y del inglés yo lo paso al español”.

Acompañarse de un cocinero más que un lujo, fue una cuestión obligatoria; pues el sancarleño viajó a sitios muy recónditos.

“El tema de alimentación a veces es complicado. Para hacer esta gira se necesita un chef que anda en el carro preparando comida, no hay restaurantes, nada. En el carro se anda gas, una cocina, normalmente él prepara comida de Etiopía. Lo más similar que hay en comparación con Costa Rica es la pasta y un pollo cocido”, contó Araya.

Además, contó que consumir los alimentos que preparan en las tribus sería contraproducente.

“Comer la comida que hacen las tribus me mandaría al hospital. Sus organismos están acostumbrados a todo eso a lo que están expuestos, nosotros no. Las condiciones en las que preparan la comida no son las más higiénicas. Nuestro cuerpo no está preparado para recibir las bacterias que traen esas preparaciones”.

En uno de los videos que el creador ya subió a YouTube y en una de las fotos que aparecen en este artículo, el costarricense convive junto a hombres armados. Con respecto al tema de la seguridad y el acceso a estas tribus, mencionó que es posible únicamente acompañado de un guía que pertenece a la tribu y que salió a estudiar y aprendió inglés.

En su viaje a Etiopía, Araya Vlogs topó con realidades que lo sorprendieron, sobre todo, en el caso de cómo son tratadas las mujeres y las niñas. Foto: Araya Vlogs para LN

Araya dice que su acompañante era amigo de la mayoría de los habitantes. Además, el chofer que lo trasladó, conocía todas las rutas y esos lugares donde era mejor no ingresar para evitar problemas con alguna tribu que estuviera armada o rechazara su presencia.

“En otras zonas del país anduvimos con guardaespaldas, por decirlo así, que le asignan al carro porque son zonas con ciertos problemas”, afirmó.

Lo más impresionante de las tribus de Etiopía

En este viaje, en el que se enfrentó a una forma de vida muy diferente a la que se conoce en este lado del mundo, el costarricense dice que lo que más le sorprendió fue ver cómo las tribus viven del mismo modo que hace miles de años y el trato que reciben las mujeres.

“Viven bajo este sistema de que las mujeres se compran con vacas, cabras u ovejas. En ciertas tribus, si un hombre se quiere casar, sus padres eligen a la esposa. También se realizan rituales como uno que se verá en un video que se va a publicar esta semana, donde mujeres son azotadas por hombres hasta sacarles sangre. Ellas corren hacia los hombres para demostrar su valía”, aseguró.

Para el youtuber, esta experiencia es una de las más interesantes de su recorridos por el mundo, sobre todo por conocer y presentar estas realidades que se ignoran. “Faltan algunos videos, en los que se mostrará una de las formas de vida más extremas del planeta: las personas que viven en lugar más caliente del mundo”, dijo.

Dallol, en Etiopía, es conocido como el lugar más caluroso del mundo.

Araya Vlogs reitera lo interesante que resulta conocer distintos modos de vida, sobre todo para dimensionar las diferencias con respecto a nuestro país.

“En Costa Rica vivimos de manera muy diferente. El acceso a servicios básicos, la casa, cómo funciona la sociedad, todo es completamente diferente. Conocer esto es impactante. Me hace feliz compartirlo con el mundo”, afirmó.

El costarricense Araya Vlogs probó una cerveza casera en Etiopía. Foto: Araya Vlogs para LN.

¿Cuánto cuesta un viaje como este?

Araya Vlogs no detalló montos, pero sí asegura que un periplo (ya casi le contamos su próximo destino) como este tiene un costo mayor que ir a un destino “normal y popular”.

“En los lugares más turísticos hay mucha oferta, entonces al final el precio termina bajando. En lugares como Etiopía hay poca oferta, cuesta encontrar personas que te ayudan a contactarte con la gente que te apoyará con la logística”, precisó.

El joven, de 24 años, continuó: “Como ya mencioné, hay que contratar un carro que te lleve, cocinero, un chofer que conozca rutas, un guía que conozca acerca de cultura y del idioma, además, asegurarse de que él contrate a un nativo abierto a recibir personas y que nos permita llegar a las tribus. Toda esa cadena significa un pago. Es bastante costoso”.

Tras dejar Etiopía, el viajero llegó a Somalilandia, “un país que no existe en los mapas ni es reconocido mundialmente”, explicó.

Somalilandia proclamó su independencia de Somalia en 1991 y aún busca ser reconocido como país por la comunidad internacional.