“Es la forma más cercana en que me siento como Obama”, ríe el antropólogo, “porque uno se siente como la persona más protegida del mundo. Yo llego al aeropuerto con guardaespaldas, con autos blindados. Todo el mundo hace todo por mí. Yo solo me dejo llevar por ellos, viajo en primera clase, me esperan guardas armados en cada esquina… Es algo que incluso en mis sueños más alocados no pude haber imaginado”.