¿Vive de recuerdos la Selección de Costa Rica o es que el mundo no olvida a la ‘matagigantes’?

Pareciera que no es que Costa Rica vive de recuerdos, sino más bien que el mundo no olvida la gesta de la Selección Nacional en Mundiales pasados.

Así quedó reflejado en la víspera del partido crucial entre Costa Rica y Alemania en el Mundial de Qatar, cuando la prensa internacional le consultó una y otra vez a Luis Fernando Suárez y a Celso Borges sobre lo ocurrido en citas pasadas.

Fue muy marcado, porque mientras que la prensa tica se enfocaba en el duelo de este jueves como tal y en lo ocurrido en los dos juegos anteriores de la ‘Sele’ en este Mundial de Qatar, medios internacionales se enfocaban en esta historia y en los antecedentes.

Las interrogantes de la prensa extranjera giraban en torno a que si la Tricolor ya fue capaz de ganar un grupo en el que estaba con puras selecciones excampeonas del mundo y que si Costa Rica se dio el lujo de eliminar a países como Italia e Inglaterra en el pasado, por qué no puede hacer lo mismo este jueves contra Alemania, en el Estadio Al Bayt, en Doha.

A la hora de responder, Luis Fernando Suárez mencionó que son cosas totalmente distintas y que han pasado ocho años desde que la ‘Sele’ escribió ese capítulo dorado en Brasil 2014, así como también han pasado un montón de jugadores en el combinado patrio.

“Lo que piensa uno es que tener recuerdos es bueno. Puede que funcione, hay algo metido en los genes de los costarricenses, que cuando llegan a un Mundial son capaces de hacer cosas diferentes y de pronto no se cree mucho en ellas”, expresó Luis Fernando Suárez.

“De pronto la cosa funciona bien, no se da solo por lo del Mundial de Brasil 2014. Creo que cuando se dio la primera vez que estuvo Costa Rica en un Mundial, en Italia 1990, también se clasificó y no se creía mucho. Costa Rica tiene ciertas cosas interesantes como para que no lo miren tanto así, o que lo miren así, también es bueno”, expresó el seleccionador.

Celso Borges cataloga los Mundiales como lecciones de vida y que quizás, Qatar 2022 es uno de los que marcan más, porque cómo se han dado las cosas.

“Todo es histórico para el país y nos motiva. Todos los escenarios son diferentes. Hay una situación histórica, que siempre es difícil reponerse después de perder el primer partido y es doblemente difícil recomponerse después de una goleada”, aseguró Celso Borges.

Por eso, insiste en que hay lecciones de vida y del deporte en general. Y aunque no sabe en definitiva cuál será el resultado del partido entre Costa Rica y Alemania de este jueves, lo que sí tiene muy claro es que la ‘Sele’ lo intentará.

“Me encantaría responder esta pregunta después del juego, pero para aprender, este Mundial ha sido una lección de vida enorme. No estamos satisfechos, pero sí hay mucho espacio para seguir aprendiendo”, citó.

Tampoco considera que esto sea algo novedoso, sino que en realidad la Selección de Costa Rica tiene momentos importantes en los Mundiales.

“Me parece que lo mismo sucedió cuando en Costa Rica consiguió lo que hizo en Italia 90, sacamos lecciones de esa experiencia y las mejores lecciones son cuando puedes transmitir a los jóvenes esa experiencia, cuando absorben esa experiencia, de competir a este nivel. Tienen preguntas, están deseosos de saber, pero la mejor experiencia es lo que vas viviendo a lo largo de los años”.

Borges afirmó que todos en la ‘Sele’ son muy conscientes de sus posibilidades y que la clasificación no es imposible. Es más, Costa Rica depende de sí misma.

“Es verdad que tenemos un ‘boost’ anímico de la victoria contra Japón que nos invita a creer en las cosas buenas que hicimos. Es un rival muy respetado, con mucha historia y tenemos que hacer las cosas realmente bien para llevarnos puntos del encuentro”, reflexionó.

A nombre de todo el grupo, Borges dijo que en el vestuario de la ‘Tricolor’ están tranquilos, contentos por haber conseguido la victoria en el juego anterior, pero saben que el partido más importante es el que viene.

“Igual que cuando perdimos el primer partido no pensábamos que éramos los peores y ahora no por ganarle a Japón resulta que somos perfectos. La verdad, hay una ecuanimidad del grupo bastante buena, pero siempre optimistas de poder tener el mejor rendimiento posible contra Alemania”.

En el grupo E del Mundial de Qatar pasó lo impensado, porque los cuatro países llegan al último partido de la primera fase con opciones de avanzar.

Los números así lo dictan: España tiene cuatro puntos, Japón tres, Costa Rica tres y Alemania registra una unidad.

El equipo tico clasificaría con una victoria ante Alemania, o con un empate unido a un triunfo de España sobre Japón.

Así como Celso Borges ni siquiera se refirió a las declaraciones de Thomas Müller, quien dijo que “un 8 por cero es posible”, tampoco cayó en la línea del atacante germano, de empezar el partido antes de la hora a través de los micrófonos.

“Es un equipo que respetamos, una Selección que tiene mucha historia y los dos partidos anteriores muy bien identificados con lo que hace bien. Como todos los equipos hay cosas y debilidades que se muestran, que son evidentes, está en nuestro plan de juego y lo importante es que lo tengamos claro”, expresó el volante en alusión a los germanos.

Borges manifestó también que llegar con posibilidades al tercer partido del Mundial es una situación muy bonita, porque “depende totalmente de nosotros en todo caso”.

“Estando concentrados, atentos, haciendo un partido serio, aprendiendo de nuestros errores en estos dos partidos y fortaleciendo las cosas buenas, nos da muy buena energía. Llegar al tercer partido con tres puntos es una buena situación”, añadió.

La situación en el grupo E está al rojo vivo y los partidos se disputarán de manera simultánea. Este jueves (1 p. m.), mientras que Costa Rica se enfrenta a Alemania; España hará lo mismo con Japón.