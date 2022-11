Luis Fernando Suárez y la Selección de Costa Rica no se dejan apantallar por Thomas Müller

La Selección de Costa Rica está dispuesta a ir en busca de otro capítulo histórico y depende de sí misma para lograrlo este jueves, cuando se enfrente a Alemania (1 p. m.), en el Estadio Al Bayt.

Después de la derrota contra España (7 a 0) y el triunfo ante Japón (1 a 0), los ticos tienen posibilidades de avanzar a la segunda ronda del Mundial de Qatar.

La expectativa está del lado nacional, pero la presión máxima recae en el bando germano. De hecho, el partido se empezó a jugar desde antes. Así lo refleja el discurso de Thomas Müller, quien declaró que un 8 a 0 era posible. Después de pronunciar eso, el goleador teutón le bajó el tono.

Más allá de lo que se diga, en la Sele la concentración es máxima. Luis Fernando Suárez no se dejó impresionar ante lo expresado por el atacante y pareciera que a lo interno del grupo sucedió lo mismo.

“Somos conscientes de lo difícil que va a ser, porque enfrentamos a un rival muy calificado, con todos los deseos de clasificar, pero somos conscientes de nuestra posibilidad y mientras exista esa situación, vamos a hacer todo”, afirmó Luis Fernando Suárez en la previa del juego decisivo.

El seleccionador de Costa Rica exteriorizó que ganando o perdiendo siempre hay una buena disposición por parte del grupo y que esta vez no es distinto.

“Queremos hacer cosas importantes, queremos clasificar. Lo haremos con la suficiente atención, con mucha exigencia y confiamos en que el resultado sea importante para nosotros”.

Thomas Müller habló de un 8 a 0 para que Alemania no dependa de nada. Hansi Flick dijo que quizás era un poco irrespetuoso hablar de ese marcador, pero que van a salir desde el minuto uno con una línea arriba adelantada de presión. ¿Qué opinión le merecen las palabras de Müller? ¿Qué tan asfixiante cree que será el partido?

Hay que respetar cualquier concepto, a cualquier concepto hay que tenerle respeto profundo. Después, los partidos hay que jugarlos y ya. Es lo único que puedo opinar. No puedo hacer ninguna diatriba sobre las opiniones de los demás.

La posibilidad de clasificar está abierta. ¿Cómo lo toma?

Lo asumo con la mayor responsabilidad, en esto somos conscientes primero de lo que nos estamos jugando y después para quién estamos jugando, que es para un país entero, un país que quiere trascender, que ellos desean que nosotros los representemos bien.

Me parece que en ese sentido habrá un peso específico, una presión normal que tiene un jugador de fútbol cuando representa a su país.

También existe lo demás, quererlos representar bien y en ese sentido lo digo a boca llena, este grupo es muy responsable, muy serio, que tiene ganas, que tiene claro el objetivo.

Me parece que en ese sentido hay que estar pensando con mucha responsabilidad y también con mucha ambición para afrontar este encuentro.

Joshua Kimmich es el líder espiritual de la Selección de Alemania. ¿Hasta qué punto ese jugador condiciona su planteamiento en el sentido de que a lo mejor hay que prestarle más atención para evitar que desarrolle su juego, o no merece más cuidados que otros jugadores de Alemania?

Sería desdeñar mucho las capacidades de los demás, pero me parece que usted toca un tema interesante y nosotros como cuerpo técnico y los jugadores lo hemos sabido mostrar, en videos y en sesiones de trabajo el funcionamiento de él, que no se queda solamente en él.

Dentro de la situación que siempre veo es el funcionamiento colectivo del equipo, pero sí hay que tener en cuenta a un jugador que puede marcar diferencia.

Ya se habló lo suficiente de él con los jugadores y al menos de palabra ya están avisados. Esperemos que todo sea como para que funcionemos bien respecto a eso.

¿Habrá cambios? ¿Qué evaluación ha hecho y qué tanto el equipo entró en un nivel de competitividad luego del primer juego al segundo?

Es posible que haya cambios, lo valoraremos hasta el final. En la última práctica tomaré la decisión final respecto a esa situación. En lo demás, usted me hace una pregunta y yo le contesto lo mismo, porque es muy complicado. Me pone a pensar respecto a ver como si esto fuese una bola de cristal y yo pueda mirar.

Yo siempre deseo lo mejor. Creo que es necesario mejorar, somos conscientes de ello, incluso hasta haciendo las cosas que nunca se presentan de la misma manera perfecta, siempre se podrá hacer algo mejor.

Costa Rica creo que mejoró, eso lógicamente se nota. De un 7 a 0 en contra a un 1 a 0 con Japón mejoró y mucho. Pero que todavía hay mucho por hacer, también.

Después, es pensar siempre con el deseo de que las cosas se den bien, pero ser conscientes de qué manera se puede lograr, con buena disposición anímica que la tiene el grupo, con una atención al 100%, que en ese sentido por lo general en cada partido este equipo lo tiene.

Con un buen contagio emocional, que creo que es uno de los valores mayores que el equipo tiene, se contagia de todo esto, de estar trabajando como equipo, que también lo hace. En ese sentido, el grupo puede hacer cosas importantes como para trascender a nivel de este Mundial.

Porque si tenemos la clasificación este jueves y el equipo eliminado es Alemania, lógicamente que la trascendencia que esto tiene a nivel orbital es grande. Bueno, que sea uno responsable de eso, lógicamente a uno lo llena de orgullo, trabajaremos para ello.

Se habla mucho de Niclas Füllkrug que anotó. ¿Lo conocía antes del Mundial?

No, así de claro, no lo conocía, pero hay que tener cuidado con él.

¿Qué aspectos tiene que hacer Costa Rica para competir ante Alemania?

Ya hablaron de la presión alta que tienen ellos, hay que evitarla. Dentro de las situaciones que en determinado momento nos hemos fijado en ellos en ataque es su densidad. Por dónde juegan, casi siempre es por el juego interior, hay que buscar ser muy compactos. Con la pelota hay que tener claridad con respecto a las situaciones.

Habrá que saber elegir cuándo tenerla, cuándo hacer una buena transición, que sepan elegir los jugadores. Estoy tranquilo respecto a de qué manera vamos a enfrentar a Alemania, ya todos los jugadores lo conocen. Esperemos que ellos tengan la suficiente atención para responder bien.

¿Qué tantas posibilidades tiene de jugar Juan Pablo Vargas?

Lo más seguro es que juegue, si no está Francisco Calvo que es el otro central zurdo, estará él. Es un 100% de posibilidades que esté.

Lo más importante de él es que es un grandísimo jugador, yo tengo tranquilidad de los centrales, como que tengo dudas del funcionamiento defensivo por los centrales, no. absolutamente no. Estoy tranquilo cuando juega Calvo como Juan Pablo. Ha hecho las cosas bastante bien.

¿Cuánto ha tenido que reacomodar las cosas?

A mí lo que más me gustó y lo hablo positivamente es que si hay algo de que pasamos del día a la noche, de una luna de miel muy larga, que uno como entrenador no las vive tan largas las lunas de miel.

Después de la clasificación al Mundial hasta ahora era todo como un pan dulce y eso no es lo normal en nosotros los entrenadores.

Cambió la situación dramáticamente cuando se perdió 7 a 0 y la incógnita es cómo responderán ellos a esta circunstancia que era muy difícil de llevar y a mí otra vez me sorprenden.

Yo estoy feliz con este grupo, porque cada vez me sorprenden más. En una charla pequeña que tuvimos con el grupo, él (señala a Celso Borges) dijo: “De esta ‘perra’ salimos” y perdón por los que de pronto no entienden lo tico, que les expliquen, pero hay que salir adelante, dar ese paso.

Nos dieron una tremenda, pero hay que salir de este paso. Ahí es lo importante y espero otra sorpresa, ojalá sea este jueves.

Ha costado mucho ir a la ofensiva en este Mundial. ¿Es algo que se puede mejorar contra Alemania?

Con un chasquido de dedos uno no puede cambiar totalmente las cosas, uno debe ser consciente de que debe mostrar evolución en trabajo y tiempo. Llevo desde junio del año pasado de este lado y no puedo decir hoy que hemos evolucionado en la parte futbolística.

Yo me he acomodado a determinadas cosas para que la cosa funcione y saquemos resultados positivos. Creo que Costa Rica tiene mucho por mejorar, soy consciente de eso.

No es una situación donde hoy voy a decir que adolecemos de esto y nos falta aquello. Siempre lo he dicho. Hay que mejorar en ataque, sí. Que hay que hacer cosas distintas, ya no con ellos, están viejitos (vuelve a ver a Celso Borges a modo de broma).

Se puede lograr por todo lo que ellos quieren, quieren aprender todo el tiempo. Lo único que uno tiene que hacer es estar ahí, ser apoyo para eso. Quisiera tener la bola de cristal para decir cambiemos todo esto. De un día para otro es imposible, pero es un buen paso en todo sentido y lo trataremos de hacer.