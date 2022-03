Tres mentiras sobre la Selección de Costa Rica y las posibilidades de ir al Mundial

Dicen que si la Selección gana sus tres partidos irá directo y sin escalas al Mundial. Pero dicen también que no tiene derecho a perder ninguno. Dicen que hasta el empate es un pecado mortal a falta de tres fechas y con un solo punto de diferencia entre Costa Rica y Panamá. Dicen que el repechaje es lo único que queda. Dicen y dicen. Corrijo: decimos.

Con tanto en juego y la pasión encendida, con las entradas agotadas para el duelo de este jueves ante Canadá (8 p. m.), el primer juego con el Estadio Nacional a reventar desde el 2017, con el ánimo al tope entre Keylor Navas, Francisco Calvo, Bryan Ruiz y compañeros, los cálculos van y vienen hasta convertirse en mentiras piadosas, algunas; alentandoras, las otras. Las siguientes son, quizás, solo quizás, las tres más grandes.

1. Si la Sele gana los tres partidos va al Mundial

Bryan Ruiz ha sido una pieza muy importante para la Selección Nacional en esta eliminatoria. (Twitter de Bryan Ruiz)

Es mentira. O más bien: no necesariamente es verdad. Se vale creerlo y sin duda habría altas posibilidades de sellar el boleto directo a Catar 2022, sin necesidad de repechaje con 25 puntos (los 16 actuales y los nueves de los próximos tres juegos ante Canadá, El Salvador y Estados Unidos).

Aún así, sin embargo, es posible que Canadá, Estados Unidos y México sumen más de 25 puntos. Canadá solo necesitaría un empate, mientras que Estados Unidos y México llegarían con resultados no tan descabellados a 27 unidades. Los aztecas, por ejemplo, lo alcanzarían con triunfos sobre Honduras y El Salvador, aún perdiendo en casa ante Estados Unidos. Los estadounidenses pueden lograrlo sin triunfan en México y en casa ante Panamá, sin importar una derrota en la visita a Costa Rica en la última fecha.

Ahora bien, no hace falta ser científico de la NASA para entender que tres victorias dan las mayores posibilidades a la Selección. El camino más probable y con menos cálculos hacia el Mundial se da combinando las tres victorias ticas con una derrota de Estados Unidos en México. Así, Estados Unidos solo podría sumar 24 puntos y Costa Rica tendría 25. La ‘Sele’ necesitaría además que Panamá no gane en uno de sus tres juegos, para que igual solo pueda aspirar a máximo de 24 unidades.

Como ve, lo de las tres victorias tiene un asterístico. Una cosa sí es cierta: mínimo garantizan el repechaje (matemáticamente comprobado).

2. La Sele no tiene derecho a perder un juego

También es mentira. Obviamente, a estas alturas todo juego perdido se paga caro, lo que no quiere decir necesariamente el acabose automática. Si Costa Rica sufre un traspié, pero gana los otros dos juegos, se garantizaría al menos el boleto al repechaje si Panamá gana un juego, empata otro y pierde otro. Pongámosle nombre y apellidos: si Panamá derrota a Honduras, pierde en Estados Unidos y empata en casa con Canadá. Nada descabellado, ¿verdad? La Sele tendría 22 puntos (los 16 actuales y seis más de dos victorias venideras) y la escuadra canalera sumaría 21. Mínimo, el repechaje.

Incluso, como decía la serie de ‘TV’ Believe or Not (Aunque usted no lo crea), aún con una derrota es posible (muy difícil, pero posible) clasificar directo. Digamos que Panamá suma tres empates (20 puntos acumulados) y que Estados Unidos pierde sus tres juegos. Complicado, ¿verdad? Pero cierto.

Hay otras opciones que podrían definirse por gol diferencia, con empates en 22 puntos. Incluso un triple empate Costa Rica, Panamá y Estados Unidos. Pero no nos compliquemos la vida. Lo cierto es que no es cierto que una derrota de la Sele signifique la lápida.

3. El repechaje es lo único que queda

A estas alturas de la nota ya usted sabe que no es cierto. Eso no quita que la lógica del fútbol sugiera que Canadá, México y Estados Unidos están muy cerca de los boletos directos. Canadá prácticamente lo lograría con un punto más, con alguno que otro aditivo. Podría lograrlo, por ejemplo, si empata este jueves en el Nacional y Estados Unidos no gana en México.

México también tiene un panorama muy favorable y más si se considera que cerrará la eliminatoria ante los eliminados El Salvador y Honduras. Si les gana, está en el Mundial.

Estados Unidos es quizás quien podría dar la oportunidad de que se rompa el tridente de países norteamericanos como clasificados directos. Si pierde este jueves en México, le permite a Costa Rica depender de sí misma para terminar por encima de la escuadra norteamericana ganando los tres juegos. ¿Con el boleto a Catar en la mano? No digamos ya “mentira”, sino casi cierto.