Selección Femenina Sub-20 sirve de modelo para el empoderamiento de la mujer en el deporte

La Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica recibió un homenaje en el Salón de Expresidentes del nuevo edificio legislativo. (Prensa Fedefútbol)

Las integrantes de la Selección Femenina Sub-20 de Costa Rica recibieron un reconocimiento en la Asamblea Legislativa por parte de los diputados Luis Diego Vargas y Rosaura Méndez y fueron partícipes del conversatorio sobre el empoderamiento de la mujer en el deporte.

Abigail Sancho considera que fue importante ir a la actividad con sus compañeras y darse cuenta de que realmente hay personas que quieren apoyar no solo el fútbol femenino, sino también el deporte en general en Costa Rica.

“Nosotras cada día es una lucha, hay que levantarse temprano, entrenar, cada una tiene que ir a su estudio, muchas trabajan. Es importante saber que el Inamu quiere hacer cambios para las deportistas. Es un apoyo realmente muy bueno”, expresó Sancho.

Además, dijo que para la cita mundialista que será del 10 al 28 de agosto, será bonito contar con el apoyo de todas las personas en el estadio.

“Nosotras que hemos visto este gran cambio, hay personas que quieren hacer este deporte brillar y nosotras queremos invitarlos a ir al estadio a apoyarnos. Nosotras siempre vamos a darlo todo para representar a Costa Rica de la mejor manera en el Mundial y los invitamos a ir al estadio apoyarnos”, citó.

Mientras que la capitana de la ‘Sele’ Sub-20, Alexandra Pinell reseñó que ellas se sienten felices y orgullosas de haber sido parte de eso.

“En algo tan importante como el empoderamiento de la mujer no solo en el deporte, sino en todos los ámbitos posibles, empresarial, profesional, social. La participación de la mujer es tan importante como la de los hombres y nosotras esperamos fomentar que las niñas y las generaciones que vienen atrás tengan más participación”, manifestó Pinell.

Además, citó: “Muy emocionadas, que a las chicas que les toque en agosto estar en el Mundial representando a este país lo van a dar todo, el 100% y también un privilegio, un honor. Como casa, como anfitrionas esperamos que la gente nos venga a apoyar, que es importante para nosotras”.

Por su parte, la diputada Rosaura Méndez indicó que como profesional en el campo del deporte y líder en el tema de género a nivel nacional, era importante que no pasara inadvertido el Día de la Mujer, Salud y Deporte y que se tratara un tema que considera que está vacío en este momento y que se requiere fortalecer, como lo es el empoderamiento de las mujeres en las diferentes estructuras actuales del deporte.

“Hemos avanzado en participación, en que las mujeres tengan mayor presencia en el deporte, pero en las estructuras tenemos una deuda de participación para que las mujeres y el deporte tengan su desarrollo con toma de decisiones con perspectiva de género”, adujo la legisladora Rosaura Méndez.

Y agregó: “Si no tenemos mujeres empoderadas en la vida no van a estar empoderadas en la cancha, no van a ser capaces de asumir el reto de agarrar el balón de media cancha, correr y meter el gol, o en ese momento decisivo tomar la decisión correcta para que el equipo gane, queremos que las chicas siempre sean ganadoras”.

Por eso insiste en que el empoderamiento de ellas es un primer paso, máxime que la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Costa Rica 2022 es una gran ventana para el país.

“Nos provoca activación de la economía, que el mundo nos vea. Son eventos maravillosos que potencian a Costa Rica como una potencia deportiva, que es lo que queremos”.

Considera que hay que aprovechar que “todo el mundo quiere venir a Costa Rica”.

“Estudios que hemos realizado, de cada persona que viene, hay una inversión diaria de $100 mínimo, pero casi siempre esa persona traen dos o tres acompañantes. Significa que si pensamos que iban a venir 300, 400 o 500 personas probablemente tengamos 1.500 personas y post pandemia lógicamente que este país requiere activarse”.

Finalmente, Méndez dijo que para las niñas y jóvenes en este país, las seleccionadas Sub-20 son las embajadoras, las modelos a seguir, las deportistas que tienen disciplina.

“Todas esas características y cualidades son modelos ejemplares para cualquier niña, hija, sobrina, nieta”, exclamó.