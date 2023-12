¡Que locura! Selección Femenina de Costa Rica hace historia con paliza que se creía imposible

Seamos realistas; prácticamente nadie vería como lógico que un equipo le gane a otro por 14 goles o más. Incluso, a cualquiera que afirme que esto es posible, se le tildaría de iluso. Sin embargo, la Selección Femenina de Costa Rica hizo creer a los incrédulos y consiguió un 19 a 0 sobre San Cristóbal y Nieves.

Raquel Rodríguez (11) fue la capitana de la Selección Femenina de Costa Rica, en la paliza ante San Cristóbal y Nieves. Rodríguez anotó uno de los 19 goles.

No es ningún error y tampoco fue un partido amistoso; todo lo contrario. Las ticas se jugaban el boleto directo a la primera edición de la Copa Oro, ocupaban una diferencia de 14 y sacaron una clasificación histórica, gracias a una paliza que se recordará por siempre.

Algunos críticos saldrán con el argumento de que el rival era amateur y que su presentación dio pena. Tienen razón, no se puede engañar a nadie, no obstante, esto no es problema de la Tricolor y no se le debe cuestionar por el desastre de su adversario.

Las dirigidas por Beni Rubido hicieron lo que debían y no dejaron la más mínima duda de la abismal diferencia que existe. Su misión era asumir el liderato del grupo C de esta eliminatoria, evitar el repechaje y estar en la máxima competición del área; cumplieron con todo.

Al final, hasta les sobró tiempo y anotaciones, ya que al descanso tenían 12 de los 14 tantos que urgían y en el 59′ ya estaba listo el objetivo principal. Con este resultado, el combinado patrio terminó con los mismos nueve puntos que Haití, pero con mejor diferencia de gol (+30 contra +24).

Ahora, Costa Rica esperará al sorteo del próximo 11 de diciembre, para conocer a sus rivales. El certamen se realizará entre el 17 de febrero y el 10 de marzo 2024, en Estados Unidos y reúne a ocho selecciones de Concacaf que avancen y cuatro invitadas de Conmebol (Argentina, Brasil, Colombia y Paraguay).

María Paula Salas se lució

El duelo entre la Selección de Costa Rica y San Cristóbal y Nieves solo tuvo una faceta: ataque de las ticas contra una pobre defensa de las locales. Por algo la Sele terminó con 38 remates totales de las nacionales y ni uno solo, directo o desviado, del adversario.

María Paula Salas fue la estrella de la noche, en la visita de la Selección Femenina de Costa Rica a San Cristóbal y Nieves.

En este monólogo, la gran figura fue María Paula Salas, quien se dio gusto en ataque y en la primera mitad firmó seis de los tantos, mientras que en la segunda consiguió uno más en su cuenta. Una marca histórica para la delantera.

Por su parte, Alexa Herrera y Tanisha Fonseca consiguieron un doblete. Así mismo, Gloriana Villalobos, Fabiola Villalobos, Sheika Scott, Raquel Rodríguez, Melissa Herrera, Alexandra Pinell, Valeria Del Campo y Emily Valenciano abombaron las redes una vez.

La Sele registró cinco tantos en tan solo 10 minutos y promedió un festejo cada cinco minutos (se disputaron 98, contando el tiempo añadido).

Ficha del juego entre Costa Rica y San Cristóbal y Nieves:

- San Cristóbal y Nieves: 0

Titulares: Tynetta Mckoy, Ovalyn White, Dalencia Roberts, Cameile Hendricks, Shenica Francis, Shinell Mcclla, Sherema Blake, Kayzg Boyles, Kewandra McCall, Jollincia Clarke y Myesha Rawlins. DT. Samuel Phipps.

Cambios: Khalia Joseph (Rawlins, al 57′), Ivanka James (Boyles, al 60′), Tashieca Bowen (McCall, al 75′) y Ky-Moyen Grant (Francis, al 90′).

- Costa Rica: 19

Titulares: Priscilla Tapia, Gabriela Guillén, Mariana Benavides, Melissa Herrera, María Paula Salas, Gloriana Villalobos, Raquel Rodríguez, María Paula Elizondo, Alexa Herrera, Fabiola Villalobos y Sheika Scott. DT. Beni Rubido.

Cambios: Valeria Del Campo (Benavides, al 46′), Alexandra Pinell (A. Herrera al 57′), Tanisha Fonseca (Scott, al 57′), Emily Valenciano (Guillén, al 69′) y Hillary Corrales (Pinel, al 80′).

Goles: 0-1 (1′): Salas. 0-2 (2′): A. Herrera. 0-3 (4′): Salas. 0-4 (8′): Salas. 0-5 (9′): Salas. 0-6 (17′): G. Villalobos. 0-7 (22′): Salas. 0-8 (24′): F. Villalobos. 0-9 (42′): A. Herrera. 0-10 (43′): Scott. 0-11 (45+2′): Rodríguez. 0-12 (45+4′): Salas. 0-13 (49′): Salas. 0-14 (59′): M. Herrera. 0-15 (63′): Pinell. 0-16 (66′): Del Campo. 0-17 (88′): Fonseca. 0-18 (90′): Valenciano. 0-19 (90+1′): Fonseca.

Estadio: Sknfa Technical Centre, 5 p. m.

Árbitros: Natalie Simon con Vivian Herrera, Katarzyna Wasiak y Karitza Guerra.