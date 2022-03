Selección de Costa Rica se envalentonó cuando la afición pasó del menosprecio al apoyo incondicional

La Selección de Costa Rica logró contagiar de entusiasmo a la afición y se produjo un efecto recíproco. Entre unión, respaldo y coraje, los ticos buscan con esmero ir al Mundial de Catar. (Rafael Pacheco Granados)

Todo empezó con la frase ‘Añita Mikilona’, en bribri, que fue adoptada por el camerino de la Selección de Costa Rica y que significa “juntos hasta el final”.

Con ese lema de guerra, los jugadores empezaron el 2022 con la consigna de hacer todo lo posible para clasificar al Mundial de Catar. La misión sigue en proceso, solo que con esfuerzo, coraje y mucho corazón lograron entusiasmar a la afición.

Antes había escepticismo y un divorcio. No se sentía química de la afición con la ‘Tricolor’, pero todo cambió y se transformó en apoyo hasta el último minuto.

Con el empuje de un Estadio Nacional a reventar, la ‘Sele’ sacó tres puntos de oro contra el rival más duro de la octagonal. Contra los pronósticos, Costa Rica le quitó el invicto a Canadá, al ganarle con un gol de Celso Borges.

Y hoy, Costa Rica subió al cuarto puesto de la tabla. Es decir, se encuentra en zona de repechaje y hasta tiene opciones de conseguir un boleto directo para Catar 2022.

“Solo al pensar que nos jugábamos tantas cosas, es una bendición estar aquí. Cuando veníamos en el bus, saliendo desde el Proyecto Gol, veíamos la cantidad de gente apoyándonos, no solo este jueves, sino previo al partido”, relató Kendall Waston.

Y agregó: “Esto a nosotros nos ayuda anímicamente a dar ese extra y ver el Estadio Nacional lleno, con el 100% de la afición, es inspirador y nosotros teníamos que hacer lo nuestro, jugar bastante bien.

El espigado defensor mencionó que en algunos tramos del partido no pudieron manejar tanto la pelota, “pero correr, luchar, nunca entregarse, fue una clave importante para esta victoria”.

Orlando Galo fue un poco más directo y aseguró que lo más importante fue la unión de grupo.

“En un tiempo nos daban por muertos y Costa Rica es una Selección que siempre va a luchar. Hay una parte de la afición que a veces nos menospreciaba, pero la verdad pudimos ver que se dieron la vuelta y nos apoyaron. La afición murió con nosotros hasta el último minuto y también los postes nos apoyaron hasta el último minuto igualmente”, citó Galo con suma sinceridad.

Mencionó que está viviendo al máximo su primera eliminatoria mundialista con la Mayor y hoy sabe que en partidos tan bravos como estos “con todo se juega”.

“La suerte, las cosas que pasan, todo. Creo que si hablamos del partido, pudimos tener más tranquilidad nosotros, pero también sabíamos que Canadá es un buen equipo y teníamos que manejar los tiempos del partido”.

Galo reveló que aunque en la ‘Sele’ creían que Honduras podía puntuar en Panamá, como finalmente ocurrió, ellos estaban centrados en su propio partido contra Canadá.

“La verdad no sabíamos qué estaba pasando con los otros resultados. Lo importante era ganar, no importaba cómo quedaron los otros rivales, después nos íbamos a dar cuenta y creo que fue un plus cuando llegamos al camerino y nos dimos cuenta de que habíamos sacado los tres puntos y estamos en el cuarto lugar”, subrayo.

Empero, tampoco se confían y en el camerino de la ‘Sele’ pasan la página y ahora se concentran en el reto del domingo, cuando se enfrenten a El Salvador en el Cuscatlán.

“No hay que dar a ninguna selección por muerta. Era lo que pasaba anteriormente con nosotros, que nos daban por muertos y hay que seguir luchando.Faltan dos partidos que son dos finales para nosotros y vamos a dar el máximo”.

Si al principio de la octagonal de Concacaf el Mundial de Catar se veía muy lejos para Costa Rica, hoy el panorama es otro.

“Anímicamente nos motiva, es una motivación que traíamos a tope durante los microciclos, que veníamos trabajando y planteando eso, que queríamos hacer una triple fecha de nueve puntos. Subimos el primer escalón y vamos con una motivación extra”.

Además, reseñó: “Vamos hasta la muerte con el país, las críticas son constructivas siempre y a nosotros como jugadores las críticas no nos hacen menos, nos hacen crecer y saber que hay gente que nos apoya y que hay gente que nos apoya diferente. Están a muerte con el país”.

La Selección de Costa Rica se envalentonó en la cancha y se fortalece con esa voz de aliento hasta el último minuto.

Muestra de eso es que al concretarse la victoria contra Canadá se desató una locura en los aficionados, que terminaron de arrasar con los boletos disponibles para el juego del próximo miércoles, en el Estadio Nacional, contra Estados Unidos.